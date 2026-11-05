'Os dias mais difíceis da minha vida': a carta do goleiro Owono após choque que matou jogador Jesús de Miguel

Jesús de Miguel, ao centro, junto à bola, na partida contra o FC Andorra, na segunda-feira. - (crédito: Reuters)

O goleiro Jesús Owono, do FC Andorra, publicou nesta quarta-feira, 04/11, uma carta na qual expressa sua dor pela morte do atacante do Tenerife Jesús de Miguel após um choque entre os dois em campo.

De Miguel, jogador do Tenerife de 30 anos, morreu após sofrer uma lesão grave em um choque com Owono durante uma partida da segunda divisão espanhola disputada na segunda-feira.

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"Estes estão sendo os dias mais difíceis da minha vida", afirmou o goleiro, em uma carta publicada nas redes sociais de seu time.

"Tenho dificuldade para encontrar as palavras e é muito difícil assimilar qualquer coisa do que aconteceu. Sinto uma dor enorme pela perda de Jesús. Penso nele, em sua família e em todas as pessoas que o amavam", escreveu.

"Sei que haverá muitas questões a tratar e enfrentarei o que vier com todo o respeito. Mas neste momento, sinceramente, não consigo pensar em outra coisa além de Jesús e da dor que estamos vivendo. Descanse em paz, Jesús", concluiu.

O mundo do futebol prestou homenagem a De Miguel, que era pai de um filho e havia chegado ao Tenerife no verão de 2025, com um minuto de silêncio em todas as partidas europeias disputadas nesta semana.

Reuters Jesús de Miguel, ao centro, junto à bola, na partida contra o FC Andorra, na segunda-feira.

Um lance infeliz

Tenerife e Andorra empatavam por 2 a 2 no sétimo minuto dos acréscimos quando ocorreu o incidente.

Owono saiu em direção ao círculo central para afastar uma bola longa e, no lance, seu joelho atingiu De Miguel.

O atacante ficou imóvel no gramado enquanto recebia atendimento médico. Posteriormente, foi levado de ambulância do estádio Heliodoro Rodríguez López, do Tenerife, para um hospital.

Owono foi expulso e a partida foi suspensa.

O goleiro, de 25 anos, que tinha mais de 30 mil seguidores no Instagram até a manhã de terça-feira, desativou sua conta desde então.

A polícia espanhola abriu uma investigação de rotina por possível homicídio culposo após a morte de De Miguel.

Segundo a legislação espanhola, qualquer morte considerada não natural leva automaticamente à abertura de uma investigação judicial.

Reuters De Miguel no momento em que era retirado do estádio, na segunda-feira.

Jesús Owono disputou 47 partidas pela seleção da Guiné Equatorial.

O presidente da Federação de Futebol da Guiné Equatorial, Venancio Tomás Micha, divulgou um comunicado na terça-feira no qual ofereceu todo o seu "apoio humano e profissional" ao jogador.

"Como protagonista involuntário deste trágico incidente durante a partida, está vivendo esta situação com profunda dor e angústia", acrescentou.

'Jamais faria mal a alguém'

Owono "jamais faria mal a alguém de forma intencional" e está "profundamente abalado" pela morte de De Miguel, declarou nesta quarta-feira um companheiro seu do FC Andorra.

Em suas redes sociais, o zagueiro do FC Andorra Lautaro Spatz afirmou que Owono está devastado.

Após prestar homenagem a De Miguel, acrescentou: "Também quero dedicar algumas palavras ao meu companheiro de equipe, goleiro e amigo, que está profundamente abalado pelo que aconteceu".

"Nós que o conhecemos sabemos que tipo de pessoa ele é, o quanto está sofrendo neste momento e que jamais faria mal a alguém de forma intencional."

Argumentou que "no futebol podem ocorrer incidentes infelizes, mas ninguém poderia imaginar que um deles terminasse com consequências tão trágicas".

Os jogadores do Andorra fizeram um minuto de silêncio antes de um treino voluntário nesta quarta-feira, ao qual Owono não compareceu.

Luto por De Miguel

Várias pessoas depositaram flores e acenderam velas nesta terça-feira diante de uma imagem em preto e branco de De Miguel no estádio Heliodoro Rodríguez López.

EPA Os torcedores do Tenerife prestaram homenagem ao jogador que morreu.

O Tenerife anunciou em um comunicado que declarará seis dias de luto oficial, durante os quais todas as atividades do clube ficarão suspensas.

Os jogadores, os funcionários e os dirigentes do clube comparecerão ao funeral de De Miguel, que acontecerá em Navahermosa, Toledo.

O Tenerife também abrirá seu estádio na tarde de sábado para que os torcedores possam "dar a ele uma despedida digna".

"A família de Jesús de Miguel deseja agradecer a todos pelas mensagens de apoio e, do fundo do coração, pede que sua privacidade seja respeitada nestes momentos tão difíceis. Que descanse em paz", conclui o comunicado do clube.

As partidas da segunda divisão espanhola que Tenerife e Andorra disputariam neste fim de semana, contra Granada e Mallorca, respectivamente, foram adiadas.