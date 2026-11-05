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PARAGUAI

Peña diz que vai ao Congresso para se defender de impeachment

Santiago Peña, economista de formação, chegou à Presidência do Paraguai em agosto de 2023, pelo Partido Colorado, legenda conservadora

Santiago Peña, presidente do Paraguai, ao anunciar a renúncia - (crédito: X/AFP)
Santiago Peña, presidente do Paraguai, ao anunciar a renúncia - (crédito: X/AFP)

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, afirmou nesta quinta-feira (5) que comparecerá ao Senado para se defender no processo de impeachment aberto contra ele, em meio a uma crise bancária e a protestos que o levaram a apresentar sua renúncia, ainda não efetivada.

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"Diante da continuidade do processo de impeachment, comparecerei e exercerei meu direito à defesa. Farei isso com argumentos e provas, em respeito à Constituição e às instituições da República", escreveu o presidente na rede social X.

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Integrantes do Senado convocaram uma sessão extraordinária para a noite desta quinta-feira, a fim de constituir as autoridades responsáveis pelo processo de impeachment, e outra para a manhã de sexta-feira, quando o procedimento deverá começar com a presença de Peña.

*Matéria em atualização

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 05/11/2026 20:17
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