Por que Kim Kardashian voltou para o 'pior drama da história da TV'

Sarah Paulson e Naomi Watts estão novamente ao lado de Kim Kardashian na segunda temporada de Tudo É Justo - (crédito: Disney)

A série jurídica Tudo É Justo, produzida no ano passado, deveria ter sido a estreia triunfal de Kim Kardashian como atriz em um papel principal.

Mas o drama recebeu tantas críticas de todas as partes que acabou quebrando recordes de audiência no streaming, graças ao público que ficou curioso para ver o que estava causando todo aquele alvoroço.

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Mais conhecida como empresária e como celebridade, Kardashian conta à BBC que não teve escolha, a não ser "encarar" o discurso e retornar para uma segunda temporada.

"Nós achávamos que era uma série jurídica que tratava de questões realmente sérias", brinca ela.

Mas os espectadores gostaram principalmente do seu valor como comédia, com roupas extravagantes e tiradas espirituosas de estrelas como Sarah Paulson e Glenn Close. A série acabou sendo incluída no panteão dos "clássicos do exagero".

'Que escolha você tem quando recebe críticas?'

"Somos, agora, totalmente comédia", reconhece Kardashian, hoje com 46 anos.

"A beleza de produzir um programa com roteiristas realmente sintonizados com a cultura pop é que eles podem observar as reações e escrever de acordo com elas", segundo Kardashian.

Tudo é Justo é uma criação de Ryan Murphy, o mesmo produtor de Glee: Em Busca da Fama (2009-2015) e American Horror Story (2011-presente). Sua estreia foi a mais assistida da rede Hulu entre séries de ficção nos últimos três anos, o que garantiu sua renovação imediata.

O drama acompanha um grupo de advogadas especializadas em divórcio, interpretadas por Kardashian, Close, Paulson, Naomi Watts e Niecy Nash-Betts. Mas a série foi criticada pelas más atuações — e Kardashian recebeu a maior parte das críticas.

A revista americana The Hollywood Reporter a chamou de "sem expressão" e o jornal britânico The Times afirmou que a série "pode ser o pior drama da história da TV".

Mas a principal característica da carreira de Kardashian é sua capacidade de apostar em si mesma.

Ela passou anos sendo esnobada pelos organizadores do Met Gala até se tornar a convidada mais esperada do evento. E superou as críticas negativas sobre o lançamento da sua empresa de modeladores até transformá-la em uma marca de US$ 5 bilhões (cerca de R$ 27,5 bilhões).

"Qual é a alternativa, afinal?", pergunta Kardashian. "Que outra escolha você tem quando recebe críticas?"

"Você simplesmente desiste e fica sentida ou mantém a cabeça baixa e tenta fazer melhor, se esforça mais ou experimenta um caminho diferente?"

Sob os holofotes há mais de 20 anos, Kim Kardashian sempre teve "ótima percepção da minha saúde mental". Ela afirma que isso vem da sua capacidade de "afastar" aqueles que procuram derrubá-la.

"Sempre faço o que é difícil porque realmente quero aprender", afirma ela.

Disney Sarah Paulson e Naomi Watts estão novamente ao lado de Kim Kardashian na segunda temporada de Tudo É Justo

Enquanto participava da promoção da série jurídica no ano passado, Kardashian aguardava o resultado dos seus exames para se tornar advogada na vida real. Ela passou seis anos estudando para um estágio que eliminaria a necessidade de formação universitária.

Pouco depois que a primeira temporada foi ao ar, ela descobriu que havia sido reprovada, mas conta que este não será o fim da sua busca pela qualificação.

"Se eu não passar em alguma coisa, se eu não der o meu melhor em alguma coisa, então eu chegarei lá", afirma ela. "Não me preocupo. Só preciso continuar."

Mas ela confessou ter usado IA para obter aconselhamento jurídico e, agora, diz que irá reduzir a divulgação dos seus estudos.

"Vou manter um pouco mais de silêncio sobre a minha jornada até chegar lá", afirma ela.

"Sei que se falou muito por aí que 'ela desistiu' e, para mim, isso é engraçado."

"Gosto de deixar as pessoas pensarem o que quiserem", prossegue ela. "Vou prestar o exame de novo e avisar vocês depois de passar. Vou, então, falar muito sobre isso."

Kim Kardashian tem quatro filhos com o rapper Kanye West e, agora, está em um relacionamento com o piloto britânico de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

'Ilustração realista de muitas mulheres'

Disney A primeira temporada de Tudo É Justo recebeu críticas por má atuação, mas as estrelas que atuam ao lado de Kardashian afirmam que ela progrediu na segunda temporada

Até agora, o público só recebeu um vislumbre do que poderá esperar da segunda temporada de Tudo É Justo.

Naomi Watts, além de uma das protagonistas, também é uma das produtoras ao lado de Kardashian. Ela afirma que elas "dobraram a aposta" em relação à "alta moda, muito drama e intensificação da realidade", pontos que o público apreciou na temporada inicial.

Sobre a atuação de Kardashian, Watts afirma que ela está em uma "trajetória" e a vê "progredindo na segunda temporada".

"Ela estava improvisando, brincando, fazendo todo tipo de coisas que eu achei profundamente impressionantes", destaca Watts.

"Acho que sou apenas naturalmente muito engraçada", brinca Kardashian, em resposta.

Um dos pontos positivos mencionados pelos críticos é o desejo da série de destacar a dualidade de mulheres profissionais, ao mesmo tempo femininas e bem sucedidas. Kardashian afirma que "adora" esta questão porque é "uma ilustração muito realista de muitas mulheres que conheço".

"Isso não significa que, simplesmente porque você é superinteligente, não pode também andar na moda e fazer algo glamouroso", conclui ela.

Tudo É Justo está disponível no Brasil no Disney+.