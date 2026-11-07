A nomeação de assessor para cargo na Casa Branca que indica endurecimento de Trump após eleição - (crédito: Getty Images)

Após a derrota esmagadora do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato de terça-feira (03/11), Donald Trump disse que estaria disposto a trabalhar com os democratas, que recentemente ascenderam ao poder no Congresso.

Na sexta-feira (06/11), porém, ele nomeou Stephen Miller, seu implacável operador político e conselheiro de longa data, para substituir Susie Wiles como chefe de gabinete da Casa Branca.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Longe de ser um gesto de conciliação com o Congresso, a promoção de Miller pode ser um sinal de que o presidente está se preparando para uma batalha política ao nomear um partidário incendiário para o cargo mais importante da Casa Branca.

"A missão agora está mais clara do que nunca: lutar com todas as nossas forças para apoiar nosso presidente e defender esta magnífica república", publicou Miller no X, acrescentando que estava "imensamente honrado" por ter sido a escolha de Trump para a posição.

Um dos cargos mais poderosos em Washington, o de chefe de gabinete é o guardião do presidente, o definidor da agenda na Casa Branca e o principal negociador com o Congresso e outros interesses políticos externos.

"Stephen Miller está comigo desde o início", disse Trump em declarações à imprensa após anunciar a mudança em seu site Truth Social. "Ele entende a situação."

Miller é mais conhecido por ser a força motriz por trás das políticas agressivas de imigração do governo Trump, que incluíram o aumento do financiamento para operações de fiscalização em todos os Estados Unidos.

Ele foi notícia quando chamou Alex Pretti, que foi morto a tiros por agentes federais de imigração durante uma grande operação de deportação em Minneapolis, de "terrorista doméstico" e "assassino". Mais tarde, ele se retratou por suas palavras, dizendo que os agentes federais "podem não ter seguido" o protocolo adequado.

Segundo relatos, ele também desempenhou um papel de liderança nas operações militares dos EUA na Venezuela e contra supostas operações de tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico Oriental, que os críticos condenaram como execuções extrajudiciais.

Miller juntou-se à equipe política de Trump no início de sua candidatura presidencial em 2016 como estrategista e orador inflamado em seus comícios de campanha estridentes.

Ele foi um dos poucos funcionários seniores da Casa Branca a perseverar durante todo o seu primeiro mandato. Manteve-se leal a Trump durante seu exílio político após as tentativas frustradas de reverter sua derrota nas urnas em 2020. Em seguida, retornou ao cargo influente de vice-chefe de gabinete para políticas públicas no segundo mandato de Trump.

Susie Wiles, que co-gerenciou a bem-sucedida campanha de reeleição do presidente em 2024, construiu uma reputação de profissional fria e calculista que evitou as turbulências na equipe da Casa Branca, as drásticas mudanças de política e os conflitos de personalidade que caracterizaram o primeiro mandato presidencial de Trump.

O presidente, no entanto, começou a se desentender com Wiles nos últimos meses, à medida que sua popularidade política nos EUA declinava, culminando na derrota eleitoral de terça-feira.

Ele também teria se irritado com notícias que indicavam que pessoas próximas a Wiles estavam conseguindo trabalhos lucrativos de consultoria por meio de suas conexões com o presidente.

As posições intransigentes de Miller preparam o terreno para um confronto com o Congresso

Embora Trump tenha elogiado a eficácia de Miller como técnico na sexta-feira, trabalhar com o Congresso pode se revelar um desafio.

É difícil exagerar o quanto Miller é detestado pela maioria dos democratas – e por alguns republicanos.

"Stephen Miller é um xenófobo perigoso e um extremista imprudente que tem sangue americano nas mãos", escreveu o líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, no X. "Sua presença no governo deve ser erradicada como um tumor maligno."

No início deste ano, Miller publicou nas redes sociais que James Talarico, que acabara de garantir a nomeação democrata para concorrer ao Senado no Texas, era "o primeiro candidato transgênero ao Senado".

O Partido Democrata ofereceu uma resposta lacônica e repleta de obscenidades, mandando Miller calar a boca.

Agora, Miller terá que negociar com um Senado americano que inclui o recém-eleito Talarico como uma de suas estrelas em ascensão, após uma eleição em que as pesquisas mostraram que 58% dos eleitores acreditam que as ações de imigração do governo "foram longe demais" e os hispânicos se voltaram decisivamente contra os candidatos republicanos.

Getty Images

Na quarta-feira, em uma publicação nas redes sociais tentando explicar as derrotas republicanas nas eleições de meio de mandato, o vice-presidente JD Vance - que é um dos favoritos para a indicação republicana à presidência em 2028 - escreveu que estava "aberto à ideia de que deveríamos mudar a aplicação da lei, concentrando-nos mais em empresas que contratam mão de obra ilegal, por exemplo".

Agora, com um político linha-dura em relação à imigração assumindo o comando da Casa Branca, isso parece menos provável.

Thom Tillis, senador republicano da Carolina do Norte que se aposenta no final do ano, tem sido particularmente veemente em suas críticas a Miller.

Ele o chamou de "incompetente" e "o arquiteto de algumas das propostas mais estúpidas da Casa Branca de Trump".

Outros republicanos, no entanto, têm lhe elogiado.

"Stephen Miller tem sido um verdadeiro guerreiro conservador desde os seus tempos como assessor no Senado, um defensor ferrenho da lei e da ordem contra invasões ilegais e a ilegalidade da esquerda, e um lutador incansável pelo Presidente Trump há mais de uma década", publicou o senador de Utah, Mike Lee, no X após o anúncio de Trump.

Num momento em que os democratas no Congresso prometem lançar novas investigações e fiscalizar o governo Trump, parece que um "guerreiro" e um "lutador" é o tipo de pessoa que o presidente quer administrando a Casa Branca.