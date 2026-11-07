Hyrox pode virar esporte olímpico no lugar do triatlo?

"Nossa maior preocupação é que eles não chegaram apenas para participar. Eles estão aqui para tomar conta."

O triatleta britânico Max Stapley soube da notícia pelo Instagram. No final de outubro, a World Triathlon (a entidade internacional regulamentadora do triatlo) anunciou sua parceria com o Hyrox, a febre fitness que combina corridas com paradas para exercícios.

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O acordo fez com que o Hyrox passasse a ser uma modalidade reconhecida pela World Triathlon. Agora regulamentado por uma federação internacional reconhecida, o Hyrox pode ser incluído nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

Não há mais tempo hábil para inclusão nos Jogos de 2028 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas existe espaço para que ambos, o triatlo e a corrida híbrida, estejam presentes em Olimpíadas futuras? Ou será que um irá substituir o outro?

O triatlo está presente nos Jogos Olímpicos desde o ano 2000 em Sydney, na Austrália, e conta com circuitos profissionais estabelecidos.

Os atletas que disputam o triatlo questionam se irão colher algum benefício desta parceria ou se ela poderá até pôr fim à modalidade.

'Fomos meio que pegos de surpresa'

Stapley conversou com a BBC Sport de um campo de treinamento na Tailândia. Ele estava jantando com amigos quando seu celular começou a receber notificações sobre as propostas e reações à notícia.

"Minha reação foi 'espere um minuto, o que é isso?'", declarou Stapley. "Nós nem mesmo recebemos uma notificação prévia, ficamos sabendo pelo Instagram."

A postagem dizia: "A Hyrox e a World Triathlon estão apresentando oficialmente a 'Corrida Híbrida' como uma nova modalidade na família da World Triathlon."

Sophie Evans fez parte da equipe inglesa de revezamento misto que conquistou, em 2022, a medalha de ouro nos Jogos da Commonwealth (a Comunidade Britânica de Nações) em Birmingham, na Inglaterra. Ela afirma ter ficado "surpresa" ao receber a notícia daquela forma.

"Na verdade, não sou contra a inclusão do Hyrox na World Triathlon", ela conta. "É mais porque fomos pegos de surpresa."

Stapley acusa a World Triathlon de não se importar com seus atletas. Ele não recebeu nenhuma comunicação do organismo supervisor do esporte que ele pratica, nem antes, nem depois do anúncio.

"Eles não têm respeito por nós", segundo ele. "Eles nem mesmo entraram em contato conosco, perguntando: 'ei, vocês realmente se importam com isso ou o que vocês acham?'"

Em resposta, um porta-voz da World Triathlon declarou à BBC Sport que "o comitê executivo da World Triathlon aprovou a parceria. O comitê inclui representantes do Comitê de Atletas da World Triathlon, eleitos pelos seus colegas."

"Os representantes dos atletas participam de todas as discussões do comitê executivo e sua voz é sempre ouvida. O anúncio foi comunicado usando os mesmos procedimentos adotados para todas as publicações da World Triathlon", segundo a organização.

Getty Images Max Stapley questiona se a parceria traria 'algum resultado positivo' para a modalidade

'Ataque à nossa própria existência'

A World Triathlon afirma que a parceria foi criada "em benefício de todo o movimento da World Triathlon", trazendo novas oportunidades para atrair atletas e o público e uma plataforma mais robusta para o crescimento do triatlo e do multiesporte, da base até a elite.

A questão para os atletas é: como?

A atleta polonesa e campeã europeia Roksana Slupek declarou que "não é contra a ideia", mas gostaria de ter mais informações a respeito.

"Qual é o benefício para nós, para o triatlo? Não é nada contra o Hyrox", afirmou Slupek.

Mas Stapley chama a mudança de "ataque à nossa própria existência". Seu receio é que a World Triathlon possa concentrar atenção e recursos às ambições olímpicas do Hyrox, em detrimento da sua própria modalidade.

"Como o Hyrox faz crescer o triatlo? Pelo contrário, eles mataram o triatlo", segundo ele.

Stapley também sugere que as marcas dariam preferência aos atletas do Hyrox antes que eles possivelmente apareçam nos Jogos Olímpicos.

"Os patrocínios diminuíram porque não há visibilidade na TV, você precisa pagar para nos ver competir", explica ele.

"Somos triatletas que fazem curta distância, que é a distância olímpica, e treinamos a vida inteira para isso."

"[No Hyrox], não há natação, não há ciclismo e ele é disputado em ambiente fechado. Não tem nada a ver [com o triatlo]", segundo Stapley.

"Parece que o nosso esporte acabou. 'Não se preocupe, venha conosco, use a nossa estrutura, use o nosso acesso ao Comitê Olímpico Internacional e, talvez, ocupe o nosso espaço.'"

"Temos a oportunidade de conquistar medalhas em Los Angeles [nos Jogos Olímpicos de 2028], mas será que seguiremos mais à frente?", questiona ele.

Evans relembra que o triatlo é um esporte olímpico "estabelecido", que ofereceu corridas de alta qualidade desde a sua inclusão nos Jogos Olímpicos, 26 anos atrás. Mas esta nova parceria trouxe um "nível de incerteza", segundo ela.

"Grande parte da resistência veio dos atletas porque não sabemos" o que está acontecendo, destacou a atleta.

Um porta-voz da World Triathlon declarou à BBC que continua "aumentando seu foco e envolvimento nas famílias olímpica e paralímpica".

A entidade se encontra na "fase de planejamento" para os Jogos de 2032 em Brisbane, na Austrália, e destaca que "o triatlo está e continuará no centro de tudo o que fazemos".

A BBC Sport pediu comentários à Hyrox, que nos indicou as declarações publicadas pela World Triathlon.

O triatlo e a corrida híbrida podem existir simultaneamente?

O atleta britânico Sam Dickinson foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, na França, como parte do quarteto de revezamento da equipe britânica. Ele compreende por que a mudança faz sentido, mas pede maior clareza a respeito.

O Hygrox "tenta manter as pessoas ativas não pelo lado da elite, mas da participação", declarou Dickinson à BBC Sport. "Por isso, realmente faz sentido que, como multiesporte, ele seja regido pela World Triathlon."

"Mas estamos começando, não temos nenhum detalhe básico sobre o que está, exatamente, acontecendo."

É aqui que reside a raiz do problema: a falta de clareza, que alimentou especulações sobre o que reserva o futuro do esporte.

A World Triathlon já tem outras modalidades sob sua jurisdição, como o duatlo e o aquatlo.

A BBC Sport tomou conhecimento de que a 'Corrida de Fitness' foi incluída pela primeira vez como modalidade na Constituição da World Triathlon em outubro de 2025. A medida contou com o apoio da maioria das federações nacionais da organização.

Um porta-voz da World Triathlon destacou que a parceria fornece oportunidades para "atingir novos públicos", por meio de colaboração com parceiros globais.

Criado em 2017, o Hyrox vem crescendo rapidamente em popularidade.

Ao todo, 1,5 milhão de atletas praticaram o esporte na temporada 2025-2026, contra 650 mil no ano anterior. E as projeções indicam que a participação deverá superar a marca de dois milhões de atletas na atual temporada.

A federação britânica de triatlo, British Triathlon, filiada ao organismo internacional, declarou à BBC que reconhece "o trabalho da World Triathlon para fazer crescer, desenvolver e fortalecer o esporte do triatlo, o multiesporte e sua comunidade", mas aguarda informações sobre a "estrutura operacional, administrativa e comercial" da parceria.