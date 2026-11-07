Trump oferece cargo de secretário de imprensa a Dana White, chefe do UFC

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, neste sábado (7), que ofereceu o cargo de secretário de imprensa a Dana White, presidente do UFC, a principal organização mundial de artes marciais mistas.
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O cargo de secretário de imprensa da Casa Branca está vago desde a saída, em 16 de outubro, da porta-voz anterior, Katie Zacharia, que ocupou o cargo por apenas uma semana.
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"Tenho o prazer de anunciar que ofereci ao Grande Dana White, um violento Combatente e Guerreiro, o cargo de secretário de imprensa dos Estados Unidos", escreveu Trump em sua conta em sua plataforma, Truth Social. "Dana, por favor, aceite o trabalho", acrescentou.