Gadi Eisenkot: Quem é o principal rival de Netanyahu que pode se tornar novo primeiro-ministro de Israel?

O filho mais novo de Eisenkot, Gal, foi morto em combate enquanto servia no Exército israelense em Gaza, em 2023 - (crédito: Reuters)

O presidente de Israel escolheu Gadi Eisenkot, o principal rival do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, para tentar formar um novo governo após uma eleição inconclusiva que não deu a nenhum dos dois primeiros colocados um caminho claro para o poder.

Isaac Herzog tem mantido conversas com partidos políticos depois que nem o bloco de Eisenkot nem o do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu conseguiram obter maioria no parlamento israelense, conhecido como Knesset, após as eleições da semana passada.

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Herzog afirmou que, após consultar todos os partidos durante a semana, daria a Eisenkot a primeira oportunidade para formar um governo.

Um comunicado do gabinete do presidente afirmou que ele já havia informado a decisão tanto a Eisenkot quanto a Netanyahu. Após consultas com delegações da nova Knesset, Eisenkot recebeu 67 recomendações para o cargo de primeiro-ministro e Netanyahu, 46, segundo o comunicado.

O presidente tem ampla liberdade para escolher quem ele acredita ter a melhor chance de formar uma coalizão e não precisa escolher o líder do partido com o maior número de cadeiras.

Eisenkot terá agora 28 dias para tentar formar uma nova administração, com uma possível prorrogação de 14 dias.

Gadi Eisenkot, ex-chefe do Exército israelense, representou um desafio inesperado para o homem que liderou Israel durante a maior parte das últimas três décadas.

Eisenkot é um recém-chegado à política, tendo entrado formalmente na vida política apenas em 2022, quando se tornou membro do Knesset pelo partido Unidade Nacional. Posteriormente, ele deixou o partido devido ao que descreveu como diferenças ideológicas.

Desde que rompeu com as principais figuras da oposição no ano passado para formar seu próprio partido centrista, Yashar (que significa "reto" ou "ereto"), Eisenkot emergiu como o principal rival de Netanyahu nas eleições.

O primeiro-ministro tem sido alvo de alegações de corrupção nos últimos anos — acusações que ele nega — e de críticas à sua gestão dos atentados de 7 de outubro de 2023. Há também a questão das controversas reformas do Judiciário, que levaram a enormes protestos.

Mas a determinação de Eisenkot em concorrer às eleições contra ele também foi motivada por uma tragédia pessoal.

Seu filho, o sargento-mestre Gal Eisenkot, o caçula de seus cinco filhos, foi morto em uma explosão no norte de Gaza em dezembro de 2023, durante uma missão para recuperar os restos mortais de dois reféns israelenses capturados pelo Hamas em 7 de outubro.

Reuters O filho mais novo de Eisenkot, Gal, foi morto em combate enquanto servia no Exército israelense em Gaza, em 2023

Gadi Eisenkot diz que ainda não examinou os pertences do filho que lhe foram entregues em algumas caixas, as quais ele guarda em casa, em Herzliya, uma cidade costeira rica ao norte de Tel Aviv.

"Ainda não os abri. Continuo adiando", disse o homem de 66 anos à rádio pública israelense Kan Reshet Bet em abril.

A morte de Gal — assim como a perda de dois sobrinhos na campanha em Gaza, somada à sua opinião de que o governo Netanyahu falhou em impedir os ataques sem precedentes do Hamas — impulsionaram as ambições políticas de Eisenkot.

"Não posso voltar atrás", disse ele ao jornal The Times of Israel no início deste mês. "Farei tudo o que estiver ao meu alcance para ser digno do alto preço que Gal pagou."

Responsabilizar Netanyahu e seu gabinete está em sua lista de prioridades. Após os ataques de 7 de outubro, Eisenkot juntou-se ao gabinete de guerra do primeiro-ministro, ao lado de outras figuras da oposição, em uma demonstração de unidade nacional.

Ele renunciou em junho de 2024 e acusou Netanyahu de não ter agido com mais rapidez para garantir a libertação dos reféns feitos pelo Hamas durante o ataque.

"Mulheres e crianças foram sequestradas sob sua responsabilidade, e ele deliberadamente não fez o necessário para resgatá-las", disse ele ao The Times of Israel — uma alegação que Netanyahu rejeitou repetidamente.

Getty Images Eisenkot (à direita) atuou como chefe do Estado-Maior do Exército de 2015 a 2019 no governo Netanyahu

Netanyahu afirma que Eisenkot se opôs a importantes movimentos militares em Gaza durante o período em que fez parte do gabinete de guerra. Segundo ele, a abordagem de Eisenkot não teria enfraquecido o Hamas.

"Lembro-me do que Gadi Eisenkot disse, e do que outros disseram, quando ainda estávamos em Gaza... Disseram que deveríamos simplesmente fazer um acordo, libertar os reféns e sair de Gaza - sair de toda Gaza", disse Netanyahu em uma coletiva de imprensa em junho, conforme relatado pelo The Times of Israel.

Seguindo essa estratégia, acrescentou Netanyahu, "todo o Hamas" e os altos funcionários assassinados por Israel durante a guerra "ainda estariam lá, vivos e no controle".

Em uma entrevista recente ao site de notícias Ynet, Eisenkot rejeitou a alegação de Netanyahu e pediu ao primeiro-ministro que divulgasse ao público as atas das discussões e votações do gabinete de guerra.

Poucos dias antes da eleição, Eisenkot prometeu acabar com o governo do Hamas em 18 meses, caso fosse eleito.

Prioridades de Eisenkot

Nadav Eyal, um dos jornalistas mais proeminentes de Israel e acadêmico que acompanhou sua trajetória política, afirma que a perda pessoal de Eisenkot o preencheu "com um senso de propósito e missão".

Essa missão, acrescenta Eyal, não se resume apenas a garantir que seu partido, Yashar, obtenha cadeiras suficientes no Knesset para estar em posição de formar uma coalizão e destituir o atual primeiro-ministro.

Assim como Netanyahu, Eisenkot está convencido de que quaisquer planos futuros para Gaza devem excluir o Hamas.

"É muito importante entender que o filho dele foi morto pelo Hamas, em uma guerra iniciada pelo Hamas", disse Eyal à BBC.

O general reformado também não expressou apoio à solução de dois Estados (o reconhecimento de um Estado palestino ao lado de um Estado israelense). No final de agosto, ele afirmou que qualquer pessoa que ainda acreditasse nessa possibilidade estava "iludida", segundo relatos da mídia israelense.

Mas ele declarou que pretende "redefinir" as relações de Israel com a Autoridade Palestina.

"A Autoridade Palestina precisa ter permissão para governar os 2,8 milhões de palestinos [na Cisjordânia ocupada]. Eu não quero governá-los", disse ele em entrevista ao The Times of Israel em outubro.

Anadolu via Getty Images Eisenkot prometeu conter a violência dos colonos judeus contra os palestinos na Cisjordâniav

Embora Eisenkot apoie a expansão dos principais blocos de assentamentos, desde que esteja alinhada com a lei israelense e os interesses nacionais, ele se manifestou contra os planos controversos de aumentar a presença de colonos judeus em algumas áreas da Cisjordânia, mais especificamente o plano de prosseguir com a expansão de um assentamento em uma área conhecida como E1, a leste de Jerusalém.

Suas reservas parecem motivadas por reações negativas da comunidade internacional, mas, mais recentemente, ele prometeu "remover os terroristas judeus da Judeia e Samaria" (nome usado por Israel para a Cisjordânia ocupada).

Uma de suas promessas de campanha é lançar uma investigação sobre os ataques de 7 de outubro, que analisaria possíveis falhas do governo israelense.

Os principais meios de comunicação do país publicaram alegações de que Netanyahu teria sido alertado pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos e do Egito sobre um possível ataque vindo de Gaza.

O primeiro-ministro negou as acusações e está processando o jornal israelense que fez a denúncia inicial; ele também rejeitou sistematicamente uma investigação estatal liderada pela Suprema Corte de Israel, argumentando que o Judiciário seria parcial contra ele.

"Esta eleição", diz Eisenkot, "é uma escolha entre responsabilidade e fugir da responsabilidade."

Reuters Eisenkot é um dos muitos políticos israelenses que pressionam por uma investigação pública sobre os ataques de 7 de outubro de 2023

Em seu programa de 10 pontos, Eisenkot também prometeu lançar um plano emergencial para lidar com o número de israelenses altamente qualificados que deixam o país e estimular a chegada de novos imigrantes.

Ele também quer acabar com as regras de isenção do serviço militar para as comunidades judaicas ultraortodoxas e os árabes israelenses.

"Outra coisa que faremos é aprovar uma lei de serviço universal para todos os cidadãos israelenses: serviço militar, nacional ou civil, incluindo o serviço nacional para árabes", disse ele ao The Times of Israel.

Tentativas anteriores de expandir o serviço militar, incluindo uma proposta pelo governo Netanyahu, resultaram em protestos por parte das comunidades ultraortodoxas.

Origens modestas

Reuters Nem Gadi Eisenkot nem Benjamin Netanyahu conquistaram maioria absoluta no Knesset

Nascido em Tiberíades e criado em Eilat, duas cidades muito distantes dos principais centros de poder político de Israel, Jerusalém e Tel Aviv, Eisenkot é filho de imigrantes marroquinos de recursos modestos que se estabeleceram em Israel na década de 1950.

As comunidades judaicas dos países do Oriente Médio e do Norte da África são conhecidas como Mizrahi. Nenhum Mizrahi jamais foi primeiro-ministro de Israel, embora políticos dessa comunidade já tenham tentado no passado.

O editor da revista The New Yorker, David Remnick, que passou um tempo com Eisenkot durante a campanha, afirma que ele desafia a postura de Netanyahu como defensor dos marginalizados na sociedade israelense, como os judeus mizrahim — o que parece contradizer o fato de Netanyahu ser descendente de imigrantes judeus do Leste Europeu e ter crescido em um bairro rico de Jerusalém.

De acordo com relatos da mídia israelense, a comunidade Mizrahim, que historicamente apoia o Likud, costuma usar a palavra árabe marroquina "dialina" ("um de nós") para descrever Eisenkot.

"Meus pais imigraram do Marrocos e tenho orgulho deles e das minhas origens, mas ficaria feliz, antes de tudo, se tivéssemos orgulho da nossa identidade israelense", disse Eisenkot à emissora de TV Canal 13 no início deste ano.

Vida militar

Reuters Eisenkot apoiou a invasão de Gaza após os ataques de 7 de outubro e é contra a criação de um Estado palestino

Eisenkot ingressou no Exército israelense aos 18 anos e passou 40 anos na força, galgando posições até chegar ao cargo de chefe do Estado-Maior, que ocupou de 2015 a 2019.

Na década de 2000, ele esteve no comando das forças israelenses na Cisjordânia durante a Segunda Intifada, uma revolta palestina que durou quatro anos e na qual quase 1.000 israelenses e mais de 3.000 palestinos foram mortos ao longo de mais de quatro anos.

Mais tarde, Eisenkot seria associado à "Doutrina Dahieh", que defende o uso avassalador da força militar contra infraestruturas civis em áreas onde Israel acredita estar sendo atacado.

É importante notar também que Eisenkot, apesar de todas as suas críticas a Netanyahu, nunca se manifestou contra a resposta militar de Israel aos ataques de 7 de outubro.

Cerca de 1.200 pessoas foram mortas no ataque liderado pelo Hamas e 251 foram feitas reféns.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva militar em Gaza que matou mais de 74.200 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas, cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

"Somos obrigados a nos defender. É preciso analisar honestamente onde tudo isso começou", disse Eisenkot ao The Times of Israel.

O jornalista e radialista Mehdi Hasan escreve no jornal britânico The Guardian que "Eisenkot não é Netanyahu", mas permitiria "as mesmas políticas de expansão e destruição tanto na Cisjordânia quanto em Gaza".

Anshel Pfeffer, correspondente da revista The Economist em Israel e autor de uma biografia de Netanyahu, afirma que Eisenkot "não é pacifista".

"Mas ele também tem a imagem de um homem sério. Até agora na campanha, ele não fez promessas absurdas. Além disso, ele não vem de uma família de elite, [o que torna] muito difícil difamá-lo", disse Pfeffer à BBC.

A ascensão de Eisenkot como desafiante direto de Netanyahu foi um tanto inesperada, observa ele.

"Até seis meses atrás, o adversário mais provável era [o ex-primeiro-ministro] Naftali Bennett. Mas Eisenkot parece ter conquistado o eleitorado no momento certo."

Eisenkot é frequentemente descrito como o anti-Netanyahu: um homem que não se sente à vontade sob os holofotes e não é um grande orador político. Eyal acredita que Eisenkot nem sequer gosta de ser político.

Um jogo de negociação de cavalos

Reuters Netanyahu conseguiu formar um governo em seis das dez eleições para o Knesset em que participou

Apesar de estar se saindo bem nas pesquisas, o partido de Eisenkot não deve conquistar a maioria absoluta no Knesset, que tem 120 cadeiras — são necessárias 61 cadeiras para formar um governo majoritário, o que historicamente força os partidos a formarem governos de coalizão.

Mas Benjamin Netanyahu é um mestre na arte da política pós-eleitoral: disputou 10 eleições nacionais como líder do Likud e, em seis ocasiões, conseguiu formar um governo de coligação. Isso inclui a eleição de 2009, quando seu partido, na verdade, conquistou menos cadeiras do que seu principal rival.

Nas últimas semanas, a campanha de Netanyahu argumentou que Eisenkot precisará do apoio de partidos liderados por árabes para formar um governo.

Os partidos árabes são populares entre os mais de dois milhões de cidadãos e residentes árabes em Israel (que representam cerca de 20% da população do país), e as pesquisas projetam que os quatro principais partidos árabes (Hadash, Ta'al, Balad e Ra'am) podem conquistar, juntos, de 12 a 15 cadeiras no Knesset.

"Você quer um Estado judeu ou um Estado palestino?", perguntou o primeiro-ministro a Eisenkot em um vídeo de campanha.

Eisenkot descartou publicamente a presença de partidos árabes em seu governo, mas não chegou a fechar as portas para uma aliança anti-Netanyahu no Knesset, caso se tornasse um governo minoritário.

"Netanyahu se manteve no poder graças à sua capacidade de persuadir seus apoiadores de que votar nele é uma questão de vida ou morte", disse à BBC a analista política Dahlia Scheindlin, de Tel Aviv.

Desta vez, porém, o histórico de Eisenkot pode dificultar as coisas para o primeiro-ministro, afirma ela.

"Os líderes militares gozam de apoio público desde a fundação do Estado [israelense], devido ao alto nível de confiança que o público israelense deposita no exército."

Reparando as cercas

Uma vitória em Eisenkot ajudaria a restabelecer as relações entre Israel e a comunidade internacional? O professor Yossi Mekelberg, especialista israelense em relações internacionais da Chatham House, disse à BBC que sim.

Mas ele alerta contra as expectativas de uma "mudança repentina" e afirma que substituir Netanyahu não é garantia de boa vontade por parte de Israel.

"Não acredito que nenhum dos partidos da oposição, incluindo o de Eisenkot, ofereça uma alternativa clara [a Netanyahu]."

"Se Eisenkot vencer, precisará tomar medidas decisivas em relação aos assentamentos judaicos na Cisjordânia e melhorar a situação em Gaza", acrescenta o professor Mekelberg.