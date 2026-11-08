As disputas internas no Partido Republicano após a derrota de Trump nas eleições de meio de mandato

Na última terça-feira os republicanos de Trump sofreram derrotas em estados que, por décadas, haviam conquistado vitórias - (crédito: Getty Images)

Os republicanos estão em momento de profunda reflexão depois de a coalizão que levou Donald Trump a ser indicado como candidato do partido à presidência três vezes consecutivas ter implodido de forma espetacular nas eleições de meio de mandato de 2026.

A surpreendente derrota eleitoral levantou, de imediato, questões sobre o futuro do partido na era pós-Trump.

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Não há, contudo, respostas fáceis, já que os republicanos se veem diante da escolha de insistir no trumpismo ou de tentar traçar um novo rumo para o futuro agora que Trump entra em seus anos finais de atuação política.

A gravidade da situação foi bem resumida pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, que está deixando o cargo, ao descrever as eleições de meio de mandato como "algo próximo a um evento de extinção para os republicanos".

Outros adotaram um tom mais otimista. O vice-presidente JD Vance, que atribuiu os resultados eleitorais à indignação pública com a guerra contra o Irã, argumentou que o partido ainda pode reverter o cenário. Ainda assim, Vance reconheceu que as consequências serão turbulentas.

"Haverá muitas disputas internas e discussões sobre o que aconteceu e por que aconteceu", afirmou Vance.

A ampla gama de reações no campo da direita evidencia profundas fissuras no partido — fraturas que surgiram em torno da improvável ascensão de Trump à presidência em 2016 e que, na verdade, nunca desapareceram.

É cedo demais para dizer qual ala sairá vitoriosa. Mas, enquanto os republicanos ainda lambem suas feridas, a disputa interna prevista por Vance já está em curso.

O partido precisa decidir se será "centrado em uma única figura, um único homem, ou em um conjunto mais amplo de ideias, como o conservadorismo, que possa conquistar eleitores fora dos redutos republicanos mais fiéis", disse à BBC a consultora e estrategista política Rina Shah.

Críticos à direita — o grupo conhecido como "Never Trumpers", adeptos do movimento "Nunca Trump", que se opôs à sua primeira campanha à Casa Branca — defendem um retorno às raízes do Partido Republicano anteriores à era Trump, apontando para as derrotas sofridas pelo partido em todo o país na noite da eleição.

No entanto, simplesmente voltar no tempo, como se Trump nunca tivesse existido, será extremamente difícil, se não impossível.

O partido passou por uma transformação completa durante a década em que Trump exerceu sua influência. A maioria dos republicanos se deslocou para a direita em questões domésticas, como a imigração, e rejeitou a política externa intervencionista da era George W. Bush, que levou às guerras no Iraque e no Afeganistão.

No Congresso, a ala mais moderada e tradicional do partido, que desde o início via Trump com desaprovação, praticamente desapareceu, dando lugar a conservadores que apoiam Trump e ecoam seu nativismo e sua retórica populista.

Essa tendência continuou neste ano, quando republicanos da "velha guarda" como John Cornyn, do Texas, e Susan Collins, do Maine, que estão entre os que entraram em conflito com Trump ao longo dos anos, perderam suas respectivas disputas para reeleição.

Três dias após as midterms, Trump nomeou Stephen Miller como seu novo chefe de gabinete na Casa Branca, em substituição a Susie Wiles.

A medida sinalizou que Trump não pretende moderar suas políticas ou sua retórica durante o restante de seu mandato. Miller, que atuava como principal assessor do presidente para políticas domésticas, é um colaborador de longa data de Trump, conhecido por sua postura linha-dura em relação à imigração.

Steve Bannon, um dos arquitetos do movimento "Make America Great Again" ("Faça a América grande novamente", conhecida pelo acrônimo em inglês, MAGA), previu uma "guerra civil" no partido após as eleições de meio de mandato.

Posteriormente, ele atribuiu a derrota dos republicanos à economia e a "guerras estrangeiras". "Não creio que tenhamos implementado o programa MAGA", afirmou, instando Trump a intensificar as deportações em massa.

Contudo, outros estrategistas republicanos avaliaram que as eleições de meio de mandato serviram como um alerta para os apoiadores do "Make America Great Again" (MAGA) que desejam que o movimento político de Trump perdure para além de sua presidência.

"Ainda há muitos eleitores do MAGA por aí que apoiaram Donald Trump independentemente das circunstâncias", disse Whit Ayres, estrategista político ligado aos republicanos.

"Mas também existe uma parcela significativa do Partido Republicano que não é adepta do MAGA — e, atualmente, essa parcela constitui a maioria."

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Os pré-candidatos republicanos deveriam se distanciar de Trump?

O partido perdeu o controle da Câmara e do Senado, bem como governos estaduais e legislaturas estaduais em estados de maioria republicana — os chamados "estados vermelhos" —, como Texas e Kansas, onde os democratas estiveram afastados do poder por décadas e onde Trump venceu com uma margem de dois dígitos quando seu nome constava na cédula.

Essas derrotas surpreendentes evidenciaram a natureza instável das coalizões políticas.

Trump expandiu a base republicana em 2024, ampliando o apoio entre latinos e eleitores mais jovens, além de outros grupos-chave. Os republicanos celebraram esses avanços como um sinal de força futura para o partido.

Apenas dois anos depois, o partido perdeu espaço junto a praticamente todos os segmentos eleitorais decisivos. Segundo uma análise do New York Times sobre dados do eleitorado, o apoio dos latinos a candidatos democratas cresceu 29 pontos percentuais entre 2024 e 2026. O apoio dos eleitores jovens, na faixa de 18 a 29 anos, aumentou 33 pontos.

Essas oscilações refletiram pesquisas realizadas antes das eleições de meio de mandato, que apontavam uma ampla desaprovação em relação à forma como Trump lidou com a economia, a imigração e a guerra com o Irã.

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Os democratas também se beneficiaram da percepção pública de que a família e a administração Trump estão repletas de casos de favorecimento pessoal e corrupção. O foco do presidente nas obras do salão de festas da Casa Branca e em outros projetos de construção em Washington também contribuiu para a sensação, entre os eleitores, de que ele estava mais preocupado com seu legado do que em lidar com questões relacionadas ao custo de vida.

Esse sentimento é compartilhado por Benjamin Shrader, líder dos Jovens Republicanos em Austin, que ainda estava em estado de choque ao conversar com a BBC, no Texas, na manhã seguinte ao dia em que seu partido foi praticamente varrido do estado por um "tsunami azul" democrata.

Ao ser questionado sobre o fato de o presidente ter usado sua primeira aparição pública após a divulgação dos resultados para exibir o projeto do salão de festas da Casa Branca, Shrader afirmou que Trump ainda era uma "força da natureza".

Ele hesitou antes de acrescentar: "Eu me concentraria em questões que não envolvem salões de festas, nem a mudança de nomes de lugares. Eu me concentraria no que realmente importa".

As evidências apontadas pelos resultados das eleições de meio de mandato sugerem que os republicanos poderiam se beneficiar de um distanciamento de Trump tendo em vista o horizonte de 2028.

'Vance era o favorito – agora a disputa está totalmente em aberto'

O vice-presidente, JD Vance, buscou um equilíbrio delicado em sua análise das eleições de meio de mandato ao culpar a guerra envolvendo o Irã e defender um retorno à doutrina "America First" ("Estados Unidos em primeiro lugar").

Foi uma crítica matizada: ele divergiu de Trump em relação a um conflito impopular, mas, ao mesmo tempo, abraçou uma plataforma política mais ampla que continua a gozar de popularidade junto à base do movimento MAGA.

Os próximos passos de Trump em relação ao Irã serão acompanhados de perto pelo partido, dado o impacto que poderão ter nas eleições de 2028. Uma escalada no conflito correria o risco de reforçar as preocupações expressas por Vance e outros defensores da agenda "America First".

Em uma declaração feita na rede social X após o pleito, Vance também ecoou os apelos, cada vez mais frequentes na direita, por uma reavaliação do apoio dos EUA a Israel. Ele também sinalizou abertura para promover mudanças na aplicação das políticas de imigração.

Esse posicionamento entra em conflito com o de Miller, um aliado de Vance que tem sido o principal articulador da agenda de imigração para um eventual segundo mandato.

Estrategistas do partido afirmam que o revés eleitoral nas midterms tornou mais complexa a trajetória de Vance rumo à indicação do partido.

"Antes destas eleições, JD Vance era o favorito absoluto para conquistar a indicação republicana em 2028. Agora, a disputa pela candidatura está totalmente em aberto", afirmou o estrategista político Whit Ayres.

Os potenciais sucessores de Trump ainda têm algum tempo para avaliar suas opções, mas precisarão tomar uma decisão relativamente em breve. Aqueles que almejam a presidência em 2028 sofrerão pressão para anunciar suas pré-candidaturas nos próximos meses. Alguns podem, inclusive, lançar suas campanhas antes do fim deste ano.

A análise de Vance sobre o resultado eleitoral foi amplamente interpretada como um sinal não oficial de suas intenções de concorrer. É provável que a disputa nas primárias conte com um grande número de candidatos.

Getty Images Tanto o vice-presidente, JD Vance, quanto o secretário de Estado, Marco Rubio, são vistos como possíveis candidatos à nomeação replublicana para 2028

Outros nomes cotados para a nomeação republicana para concorrer à presidência na próxima eleição incluem o secretário de Estado, Marco Rubio, o senador Ted Cruz (Texas), o governador da Flórida, DeSantis, a ex-embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Nikki Haley, e o ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie.

No próximo ciclo eleitoral, tanto os candidatos republicanos à presidência quanto ao Congresso terão de tomar decisões difíceis sobre questões cruciais da atualidade, desde o apoio dos EUA a Israel e as tarifas comerciais até a rápida expansão da inteligência artificial.

O poder de Trump pode diminuir à medida que ele entra nos dois anos finais de seu segundo mandato, mas ele continuará sendo a voz de maior peso dentro do partido ao longo desse período.

Não está claro se ele se envolverá profundamente no processo ou se adotará uma postura mais distante.

Trump já elogiou Vance e Rubio em diferentes ocasiões, mas, via de regra, evita responder a perguntas sobre quem ele gostaria que o sucedesse.

Seu apoio será o grande fator imprevisível na disputa das primárias republicanas de 2028.

"Resta saber quem entrará nessa disputa", afirma Ayres.

"Mas acredito que ela será muito mais ampla e diversificada do que prevíamos antes das eleições de meio de mandato."