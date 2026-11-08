CEO da Nvidia admite caso extraconjugal e empresa apura espionagem

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, fala durante convenção da empresa nos terrenos T17 e T18 do Parque Tecnológico de Shilin-Beitou, em Taipei, em 27 de maio de 2026 - (crédito: I-Hwa Cheng/AFP)

A gigante americana de microprocessadores Nvidia anunciou, neste domingo (8), a abertura de uma investigação independente após informações recentes publicadas pela imprensa que mencionam uma operação chinesa de espionagem contra o cofundador e diretor-executivo da empresa, Jensen Huang.

A Nvidia é líder mundial na produção de chips com os quais são treinados e executados os modelos de inteligência artificial (IA) e é uma das empresas com maior valor de mercado do mundo.

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No fim do mês passado, o jornal The New York Times noticiou que funcionários de inteligência dos Estados Unidos concluíram que a executiva de uma empresa chinesa - com a qual Huang admitiu ter um relacionamento - trabalhava para Pequim, e que estava vazando informações.

A mulher — identificada como Alice Huang e também conhecida como Huang Le, sem parentesco com Jensen Huang — é uma executiva ligada à empresa de centros de dados Megaspeed, sediada em Singapura.

Segundo o The New York Times, que citou fontes anônimas informadas sobre o assunto, a Megaspeed está sob escrutínio por possivelmente direcionar chips de IA da Nvidia para a China.

Em uma mensagem dirigida aos funcionários da Nvidia neste domingo, Huang admitiu um caso extraconjugal e pediu desculpas tanto à família quanto ao pessoal da companhia.

"Não fui fiel à minha esposa", disse. "Minhas ações a machucaram, assim como aos nossos filhos. Não há desculpas para o que fiz. Lamento profundamente", acrescentou.

O The New York Times reportou que Huang pode ter revelado informações sobre o que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pensa sobre a inteligência artificial.

É provável que o tema da inteligência artificial surja nas conversas previstas de Trump com o presidente chinês, Xi Jinping, no fim deste mês, durante uma reunião de cúpula na China.

A Nvidia informou, em um comunicado, que abriu uma investigação independente após "relatos recentes de que o fundador e diretor-executivo Jensen Huang tem estado na mira da inteligência estrangeira", sem mencionar nenhum país específico.

"A investigação do Conselho examinará todas as informações disponíveis", acrescentou.

O governo chinês classificou os informes do The New York Times como "especulações infundadas". Questionado sobre Huang neste domingo, Trump disse a jornalistas: "Eu só sei que ele é uma ótima pessoa, mas nunca se sabe o que está acontecendo. Tenho certeza — espero que esteja tudo bem. Ele fez um trabalho incrível".

A China disputa com os Estados Unidos a liderança no setor da IA. Os EUA restringem a exportação para o país asiático dos chips de silício mais avançados.