O avanço do bolsonarismo no lugar onde o MST nasceu

Família de Luis Fernando Costa Nunes, hoje vereador pelo PL, deixou propriedade no campo para fugir da pobreza - (crédito: Felix Lima/BBC)

Em 1985, cerca de 7,5 mil pessoas ocuparam a Fazenda Annoni, em Pontão, no norte do Rio Grande do Sul, na primeira grande mobilização da história do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

A luta pela reforma agrária ajudou a transformar a região e o Estado num dos principais redutos da esquerda brasileira, que manteve ali uma hegemonia política por décadas.

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Quarenta anos depois, porém, a paisagem política da região mudou. Nesta eleição, pela terceira vez seguida, um candidato com sobrenome Bolsonaro foi o mais votado entre os eleitores gaúchos, e o Estado elegeu como governador outro político do PL, o deputado federal Luciano Zucco.

Flávio Bolsonaro (PL) venceu até mesmo em Pontão, onde ocorreu a primeira grande ocupação do MST, na Fazenda Annoni, e onde o PT foi o partido dominante até poucos anos atrás.

A BBC News Brasil visitou o município entre o primeiro e o segundo turnos da eleição para entender o que explica essa guinada política.

A mudança, segundo moradores e analistas entrevistados, reflete o aumento da identificação da população com o agronegócio e com valores como o empreendedorismo e a liberdade econômica, mais associados à direita.

Apesar do avanço do bolsonarismo, o MST segue presente na região e mantém ali estruturas consideradas referências pelo movimento, como um centro de ensino superior e duas cooperativas que empregam mais de cem pessoas.

Agro em baixa

A trajetória do mecânico Aderson Tabaczinski, que votou em Flávio Bolsonaro, ajuda a ilustrar a transformação política no Rio Grande do Sul.

Tabaczinski nasceu no acampamento da Fazenda Annoni, filho de agricultores sem-terra. Seus pais foram assentados alguns anos depois da ocupação, até que, no fim da adolescência, ele deixou a terra conquistada pela família em busca de trabalho. Em 2017, Tabaczinski abriu uma oficina de caminhões e máquinas agrícolas em Pontão.

Na tarde de uma quarta-feira de outubro, havia pouco movimento na oficina, localizada na entrada da cidade. Com cerca de 3 mil habitantes, Pontão é um município rural, com lavouras de grãos e fazendas de gado leiteiro que se espalham ao redor do pequeno núcleo urbano.

Tabaczinski consertava o motor de um caminhão velho, um dos poucos serviços que ele conseguiu naqueles dias. "O movimento está bem fraco", ele lamentou à BBC News Brasil.

O mecânico conta que a oficina viveu seus melhores dias entre 2022 e 2023, quando a agropecuária atravessava um bom momento no país.

Na época, a saca da soja — principal cultura agrícola do Brasil e do norte gaúcho — chegou a ser vendida a R$ 200, um recorde. A alta, segundo analistas, se deveu à guerra da Ucrânia e à quebra da safra argentina, que reduziram a oferta global do produto.

"Quando a agricultura vai bem, a gente aqui na cidade também vai bem", afirma Tabaczinski.

O mecânico diz que, além do cenário internacional favorável, o governo Jair Bolsonaro (PL) também ajudou o setor ao reduzir impostos sobre combustíveis em 2022.

Fazendeiros investiram em máquinas e caminhões, e Tabaczinski contratou seis funcionários na oficina para dar conta da demanda.

Desde então, porém, a atividade esfriou. Hoje, ele tem só um funcionário. O mecânico atribuiu a queda no movimento a secas e enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, mas também à postura de Lula frente ao Estado.

"Ele [Lula] deixou de ajudar o Rio Grande do Sul como poderia ter ajudado", afirma.

Felix Lima/BBC Família de Luis Fernando Costa Nunes, hoje vereador pelo PL, deixou propriedade no campo para fugir da pobreza

China e Irã

O economista Fernando Rugitsky, da Universidade de Londres, diz à BBC News Brasil que dificuldades enfrentadas pela agropecuária ajudam a explicar o crescimento da votação em Flávio Bolsonaro em regiões dependentes dessa atividade.

Segundo um levantamento da Quaest divulgado após o primeiro turno, nos 20% dos municípios brasileiros com maior peso do agronegócio, Flávio teve uma votação 7,1 pontos percentuais maior que a obtida por seu pai, Jair Bolsonaro (PL), no primeiro turno de 2022.

Citando dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Faculdade de Agronomia da Universidade de São Paulo (USP), Rugitsky afirma que o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio cresceu em média 7,7% ao ano no governo Bolsonaro e 3,2% ao ano na gestão de Lula.

Na cadeia da soja, a diferença foi ainda maior: o setor cresceu 23,1% ao ano no governo Bolsonaro e 1,7% ao ano no governo Lula.

Rugitsky afirma que o contraste se explica sobretudo por fatores externos. Um deles foi a queda nos últimos anos no preço da soja brasileira, após a China ampliar as compras da soja dos Estados Unidos, reduzindo a demanda pela produção nacional.

Outro motivo foi o aumento nos preços globais de combustíveis após a guerra no Irã. Com isso, ao mesmo tempo em que a soja perdeu valor, ficou mais caro produzi-la, o que derrubou os lucros do setor.

Segundo Rugitsky, Lula manteve as políticas agrícolas que vigoravam sob Bolsonaro, "mas é culpado [nas regiões dependentes do agronegócio] por algo que estava fora de seu controle, o que não deixa de ser um azar do atual governo".

Felix Lima/BBC Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado entre eleitores de Pontão (RS)

'Sou do agro'

Mas o esfriamento da atividade agrícola não foi, segundo os eleitores entrevistados, a única razão para a diminuição dos votos na esquerda no norte gaúcho. Outra causa citada foi a identificação cada vez mais forte, inclusive entre moradores das cidades da região, com o agronegócio.

Boa parte dos serviços nessas cidades está ligada ao que acontece dentro das propriedades rurais. O comércio local é movimentado por negócios como revendedoras de máquinas agrícolas, clínicas veterinárias, cooperativas de crédito e lojas de caminhões, entre outras atividades que dependem do campo.

Aderson Tabaczinski, o dono da oficina de caminhões em Pontão, disse se sentir "parte do agronegócio" mesmo sem trabalhar diretamente com a atividade. A BBC News Brasil ouviu falas semelhantes de vários outros trabalhadores urbanos.

Essa percepção, segundo os entrevistados, faz com que muitos deles se alinhem politicamente com o setor, optando por candidatos considerados aliados do agronegócio e rejeitando os que são vistos como adversários.

"A gente vê a agricultura sendo muito massacrada pela esquerda e nas grandes cidades. Dizem que o agronegócio é poluidor, o agronegócio mata, o agro é tóxico", diz à BBC News Brasil Luis Fernando Costa Nunes, vereador em Pontão pelo PL.

Aos 37 anos, Nunes carrega no rosto as marcas de quase três décadas de trabalho no campo. Ele conta que, aos 9 anos, ganhou uma enxada do pai e começou a ajudar na roça.

"Os brinquedos da nossa infância, a gente mesmo tinha de fazer, porque não tinha condições de comprar", ele diz.

Também eleitor de Flávio Bolsonaro, Nunes afirma que muitos na região reprovam o governo Lula por sua postura diante de infrações ambientais nas fazendas.

Para Nunes, em vez de dialogar com o setor sobre as melhores práticas, o governo tenta "ensinar com o chicote e fazer com que o produtor tenha consciência ambiental o multando, o encurralando".

"Isso não é positivo e faz com que nossa agricultura enfraqueça", afirma.

A BBC News Brasil entrevistou Nunes na pequena propriedade rural onde ele cresceu e onde, segundo ele, a família passou por grandes dificuldades. Não havia eletricidade e, quando chovia, a água escorria por dentro da casa. "Foi um passado muito sofrido", ele lembra.

O pai de Nunes acabou vendendo a terra e, anos depois, foi trabalhar como funcionário de uma fazenda na região. Nunes seguiu os passos do pai e permaneceu nessa mesma fazenda por 18 anos, operando máquinas e realizando serviços gerais.

Ele conta que muitas famílias de pequenos agricultores da região viveram destinos parecidos: incapazes de sobreviver nas propriedades familiares, foram forçados a vendê-las para trabalhar em fazendas maiores ou na cidade.

Segundo ele, muitas dessas famílias costumavam votar no PT. No início dos anos 2000, o partido chegou a governar simultaneamente o Brasil, o Rio Grande do Sul e Pontão — uma época que ficou conhecida no município como o "período de alinhamento das estrelas", em alusão ao símbolo do PT.

Mas ele diz que muitas dessas famílias foram abandonando o partido, frustradas com a ausência de "políticas públicas para que elas conseguissem permanecer nas suas terras".

Para Nunes, o fenômeno ajuda a explicar a guinada eleitoral em Pontão, onde Flávio Bolsonaro teve 56,9% dos votos no segundo turno, e Lula, 42,16%. Lula já havia perdido no município em 2022, mas por só 2 pontos percentuais de diferença. Até então, em todas as eleições após a redemocratização (1985), o município tinha dado a maioria dos votos a candidatos do PT.

A BBC News Brasil procurou os entrevistados para que comentassem a derrota de Flávio Bolsonaro e sua viagem aos Estados Unidos, mas eles preferiram não se manifestar.

Em sua página no Instagram, o vereador Luis Fernando Costa Nunes publicou, no dia seguinte à eleição, uma mensagem destacando a vitória de Flávio em Pontão. "Fizemos nossa parte, com trabalho, com verdade e com muito empenho de todos", escreveu. Ele acrescentou que "o Brasil passará por momentos muito difíceis nos próximos anos, mas não desistiremos do nosso país."

O enfraquecimento do PT em Pontão acompanhou um movimento mais amplo de perda de espaço do partido no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a legenda esteve à frente da prefeitura por 16 anos consecutivos, entre 1989 e 2004. Também governou o Estado entre 1999 e 2002, com Olívio Dutra.

Nas eleições presidenciais, os candidatos petistas foram os mais votados entre os gaúchos de 1989 e 2002. A partir de 2006, porém, o partido deixou de ter a maioria dos votos. E, em 2026, Flávio Bolsonaro recebeu 57,84% dos votos no Estado no segundo turno — ampliando em 1,5 ponto percentual a votação de seu pai, em 2018.

Felix Lima/BBC Neto de um político do PT, Maurício Muhl se elegeu vereador em Pontão pelo PL

Empreendedorismo

Além do avanço da identificação com o agronegócio e da queda na atividade agrícola, moradores disseram que o afastamento entre o PT e boa parte do eleitorado da região reflete uma transformação na economia e nas relações de trabalho.

Ao enumerar as razões pelas quais decidiram votar em Flávio Bolsonaro, vários eleitores entrevistados citaram as propostas do candidato para a economia, incluindo a redução de impostos.

Muitos são donos de pequenos negócios e criticaram o governo Lula pelas altas taxas de juros no país.

Hoje, a taxa Selic — definida pelo Banco Central e que serve de referência para empréstimos bancários — está em 13,75%. É o mesmo patamar em que se encontrava quando Jair Bolsonaro deixou o poder e Lula assumiu para seu terceiro mandato.

Em setembro de 2024, com uma queda gradual, bateu em 10,5%, a mínima do atual governo, antes de voltar a subir até seu ápice, entre junho de 2025 e março de 2026, quando os juros chegaram a 15% ao ano, o valor mais alto em 20 anos. Depois, voltaram a cair, mas permanecem em um patamar elevado.

"Muitas pessoas fizeram investimentos e, com essa elevação dos juros, acabaram quebrando", diz o agricultor Mauricio Muhl, de 33 anos.

Além disso, Muhl afirma que muitos moradores querem "a desburocratização para poderem trabalhar com as próprias pernas". "As pessoas querem ter a liberdade de vender, cultivar seu produto e seguir a vida sem tanta interferência do poder público. Isso faz com que muitos aqui apoiem a direita", ele diz.

Felix Lima/BBC Fundada em 1990 e mantida por 17 famílias, Cooptar é considerada uma referência pelo MST.

Comunidade-modelo do MST

Apesar da mudança no cenário político, o MST mantém uma presença importante em Pontão desde que a Fazenda Annoni foi desapropriada e centenas de famílias sem-terra foram assentadas no município.

Hoje, o movimento é ligado a duas cooperativas que, juntas, empregam cerca de cem pessoas em Pontão. Uma delas é a Cooperativa de Produção Agropecuária Cascata Ltda (Cooptar), fundada em 1990 e mantida por 17 famílias.

Nessa cooperativa, os meios de produção são coletivos. Os cooperados têm um rebanho com mais de cem vacas leiteiras e abatem mais de mil suínos por mês, além de cultivar grãos e hortaliças. As famílias moram em uma agrovila, com escola, refeitório e espaços comunitários.

Várias casas foram reformadas nos últimos anos e têm carros modernos nas garagens — cenário que contrasta com o histórico de pobreza e êxodo rural vividos por muitos agricultores na região.

Segundo o agricultor Isaías Vedovatto, membro da Cooptar e um dos líderes do MST em Pontão, muitos jovens têm permanecido na comunidade, atraídos pelas perspectivas de trabalho e pela qualidade de vida no local.

"A solidariedade funciona, o ambiente é bonito, as pessoas gostam de morar aqui", afirma.

Felix Lima/BBC Isaías Vedovatto é um dos pioneiros do MST em Pontão e membro da Cooptar.

Mas por que os resultados obtidos pelas cooperativas ligadas ao MST em Pontão não se repetiram em outras comunidades rurais da região, muitas delas também formadas por famílias sem-terra?

Vedovatto reconhece que o movimento não conseguiu levar seu modelo de organização a tantas famílias quanto pretendia. Ele diz que o sucesso das cooperativas dependeu da capacidade das famílias de permanecerem unidas, mesmo diante das grandes dificuldades que enfrentaram no início, e colocarem os interesses coletivos acima dos individuais.

Mas esse modelo, segundo Vedovatto, se choca com a importância que muitos agricultores atribuem à propriedade privada, à herança e à autonomia para decidir sobre a própria produção. "Havia um sonho de que a maior parte das famílias assentadas pudesse se organizar como nós, mas, na vida real, não foi possível", afirma.

Sobre as críticas de eleitores bolsonaristas de que os governos do PT não fizeram o suficiente para evitar o êxodo rural na região, Vedovatto diz compreender a frustração e reconhece que sobreviver da agricultura está se tornando cada vez mais desafiador, em meio à forte concorrência e à alta dos custos de produção.

Para ele, os governos petistas foram positivos, tendo criado programas de compra de alimentos de pequenos agricultores e várias instituições de ensino superior no campo. Mas Vedovatto afirma que essas iniciativas foram limitadas pela tentativa do governo de conciliar políticas de apoio à agricultura familiar com estímulos ao agronegócio.

Nesse arranjo, diz ele, os pequenos produtores tendem a sair em desvantagem: "O governo podia ter feito mais? Podia. Mas, para isso, você teria que mudar o modelo da sociedade agrária do país".

*Com colaboração de Marina Rossi, da BBC News Brasil em São Paulo.