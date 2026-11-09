O que se sabe sobre suposta espiã chinesa suspeita de ter affair com Jensen Huang, o CEO da Nvidia

Huang tem defendido publicamente o diálogo entre os EUA e a China sobre o desenvolvimento da inteligência artificial - (crédito: Reuters)

A Nvidia, gigante de tecnologia dos EUA, abriu uma investigação independente sobre alegações de que seu CEO, Jensen Huang, teria tido um caso amoroso com uma espiã chinesa.

A empresa é hoje a principal desenvolvedora de chips para inteligência artificial, fornecendo os processadores gráficos que se tornaram a base dos data centers que treinam e operam os grandes modelos de IA.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em um comunicado divulgado no domingo, Huang admitiu ter sido infiel à esposa, acrescentando que apoia a investigação e está comprometido com o "apoio à segurança nacional dos EUA".

A Nvidia afirma não ter motivos para acreditar que seus segredos ou a segurança nacional tenham sido comprometidos, mas diz que irá "examinar todas as informações disponíveis".

A identidade da suposta espiã não foi confirmada oficialmente por autoridades, mas vem sendo alvo de diversas especulações na imprensa.

O jornal The New York Times noticiou no mês passado que autoridades de inteligência dos EUA acreditam que a empresária Alice Huang, que mantinha uma relação próxima com o chefe da Nvidia, seria uma espiã de Pequim.

O jornal informou, citando fontes não identificadas, que agências de inteligência americanas vinham monitorando a empresária chinesa (que não tem parentesco com Jensen Huang, apesar do mesmo sobrenome) e concluíram que ela estaria agindo sob orientação de Pequim.

A vigilância feita pela inteligência americana teria revelado comunicações entre a suposta espiã e um cidadão americano, que posteriormente foi identificado como Jensen Huang por meio de um processo conhecido como "revelação de identidade" ("unmasking").

Não está claro quais informações Alice Huang — também conhecida como Huang Le — teria repassado a Pequim, qual a importância dessas informações ou quando ela teria começado a coletar dados de inteligência.

Alice Huang não respondeu aos pedidos de comentário do jornal.

A empresária é ligada à Megaspeed, empresa de centros de dados sediada em Singapura. A empresa disse ao NYT no mês passado que leva as alegações a sério e que nomeou consultores jurídicos externos para conduzir uma investigação interna.

A Nvidia afirmou não ter conhecimento das preocupações das autoridades de inteligência dos EUA sobre a Megaspeed.

Mas, no passado, a Megaspeed havia sido suspeita de desviar chips da Nvidia para a China, contornando controles de exportação impostos pelo governo americano. A Nvidia afirma que essas alegações foram investigadas e desmentidas.

Então, a Nvidia sabia das preocupações das autoridades de inteligência dos EUA envolvendo a Megaspeed?

"Confiamos que, se fôssemos alvo de uma ameaça genuína, o governo dos EUA teria nos notificado", disse um porta-voz da Nvidia à BBC na noite de domingo.

O governo da China nega as alegações de que estaria usando espiões contra a Nvidia.

"As alegações sobre espiões chineses são totalmente infundadas, especulativas e têm o objetivo de difamar e desacreditar a China", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, a jornalistas.

Disputa EUA x China

Reuters Huang tem defendido publicamente o diálogo entre os EUA e a China sobre o desenvolvimento da inteligência artificial

A Nvidia é uma das empresas que mais se valorizou nos últimos anos e está no centro da corrida pela inteligência artificial entre os EUA e a China.

A notícia de que Jensen Huang teria tido uma relação amorosa com uma suposta espiã chinesa gerou preocupações de segurança nacional entre parlamentares americanos.

Na semana passada, depois que o relacionamento foi noticiado, membros do Congresso americano escreveram a Jensen Huang solicitando que ele prestasse esclarecimentos sobre o assunto.

Três líderes de comitês republicanos na Câmara dos Representantes pediram ao CEO que comparecesse ainda este mês para tratar dos "protocolos de segurança da Nvidia contra a espionagem por parte de adversários estrangeiros", considerando o seu suposto relacionamento com Alice Huang.

A vantagem dos EUA em relação à China na corrida pela primazia em IA está em empresas como a Nvidia, que projeta alguns dos chips de inteligência artificial mais sofisticados do planeta.

Desde 2022, os EUA têm utilizado diversos controles de exportação para impedir que as tecnologias mais avançadas cheguem à China, afirmando que isso ajuda a preservar a vantagem competitiva americana e protege sua segurança nacional.

Mas isso significa que empresas como a Nvidia ficaram em grande parte excluídas do lucrativo mercado chinês.

Apesar de sua aparente proximidade com Trump, Huang também não conseguiu obter o aval do governo para vender chips à China.

Huang tem defendido publicamente o diálogo entre os EUA e a China sobre o desenvolvimento da inteligência artificial. Mas suas palavras não sensibilizaram o governo Trump, que tem enquadrado a corrida pela IA como uma questão de segurança nacional.

O conselho de administração da Nvidia afirmou não ter "motivos para acreditar que a segurança nacional ou os segredos da Nvidia tenham sido comprometidos". Já Huang disse estar comprometido com o "apoio à segurança nacional dos EUA".

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que não falou com o chefe da Nvidia desde que surgiram as notícias sobre a investigação.

"Só sei que ele é uma pessoa excelente, mas nunca se sabe o que está acontecendo", disse Trump a jornalistas no fim da noite de domingo, acrescentando que Huang fez "um trabalho extraordinário para o nosso país".

O New York Times informou no fim de outubro que Trump havia sido informado no ano passado sobre dados de inteligência que alegavam que Alice Huang estava espionando em nome da China.

Questionado por jornalistas se agora gostaria de ter "agido com base nas informações de inteligência" na época, Trump respondeu: "Não, não acho. Acho que ele é um sujeito honrado."

Quem é Jensen Huang

Reuters Jensen Huang é casado com Lori Mills, que conheceu na Oregon State University

Jensen Huang é casado com Lori Mills, que conheceu na Oregon State University enquanto estudava engenharia elétrica no início da década de 1980. Os dois eram parceiros de laboratório.

Eles se casaram em 1985, cerca de oito anos antes de ele fundar a Nvidia, e têm dois filhos, Madison e Spencer.

Em 2007, o casal criou a Fundação Jen-Hsun e Lori Huang.

O patrimônio da instituição filantrópica cresceu de forma expressiva nos últimos anos, impulsionado pela forte valorização das ações da Nvidia, e é estimado em mais de US$ 9 bilhões.

Entre suas doações estão dezenas de milhões de dólares destinados a programas de engenharia da Oregon State University e da Stanford University.

Em um comunicado, Jensen Huang admitiu ter sido "infiel" à esposa e pediu desculpas por tê-la magoado, bem como a seus filhos.

"Fui infiel à minha esposa. Minhas ações a magoaram, assim como aos nossos filhos. Não há desculpa para o que fiz. Sinto muito, profundamente", declarou em comunicado.

"Em relação às preocupações com a segurança nacional mencionadas em reportagens, o conselho de administração da Nvidia iniciou uma investigação independente. Apoio a investigação e colaborarei plenamente", prosseguiu o texto.