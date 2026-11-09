Atirador mata 6 em praça no centro de Cracóvia, na Polônia, e morre após confronto com a polícia - (crédito: Reuters)

Seis pessoas — quatro mulheres e dois homens — morreram e 16 ficaram feridas, incluindo policiais, após um ataque a tiros na Praça do Mercado Principal de Cracóvia, na Polônia.

O atirador morreu no hospital, segundo as autoridades.

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Segundo a polícia, por volta das 15h do horário local (11h em Brasília) um homem que havia entrado na praça dirigindo começou a "atirar aleatoriamente nas pessoas de dentro do carro".

Um bonde que passava pela região também foi atingido pelos disparos, que chegaram a quebrar alguns de seus vidros, mas não feriram passageiros.

Policiais correram para o local e entraram em confronto armado com o agressor, que foi baleado menos de três minutos após o início do ataque, ainda de acordo com as autoridades.

A polícia identificou o atirador como um cidadão polonês de 24 anos que "vestia roupas de estilo militar" e portava uma arma de uso militar, sem que, contudo, fosse membro das forças armadas.

Um porta-voz da polícia polonesa afirmou que "foram encontrados diversos itens de armamento e munição em seu veículo".

A mídia polonesa noticiou que o suspeito possuía autorização para porte de arma de fogo e pode ter obtido as armas na casa de sua família.

O ministro do Interior da Polônia, Marcin Kierwinski, informou que as investigações iniciais indicam que o homem se inspirou em "ideologias de extrema-direita" e o descreveu como um "ultranacionalista", sem fornecer mais detalhes.

A residência dele foi alvo de buscas, com apoio da polícia antiterrorismo.

Reuters

Seis pessoas — quatro mulheres e dois homens — tiveram a morte confirmada: quatro poloneses, um britânico e uma austríaca.

Dezesseis pessoas, incluindo cinco estrangeiros — provenientes da Áustria, Reino Unido, Alemanha, Portugal e Rússia — e o autor do ataque, foram levadas ao hospital. Dois policiais foram baleados no momento em que detinham o agressor.

Os dois saíram de estado de coma no domingo, segundo informaram as autoridades polonesas.

Horas depois do ataque, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, informou que durante as buscas três corpos — duas mulheres e um homem — foram encontrados na casa do atirador.

As vítimas foram identificadas como o pai, de 53 anos, a mãe, de 52 anos, e a irmã, de 21 anos, do suspeito.

O tiroteio ocorreu em uma das maiores praças medievais da Europa, um ponto turístico bastante movimentado da cidade.

O britânico Jonathan Balshaw, que estava com sua namorada polonesa, Dominika, na Basílica de Santa Maria, no canto da praça, quando o tiroteio começou, relatou: "Corremos pela lateral da igreja, entramos por uma porta lateral e nos escondemos com várias outras pessoas até que os disparos cessassem".

"Foram feitos muitos disparos — mais de 20 —, e parecia haver diferentes tipos de armas de fogo; era possível distinguir dois sons bem diferentes."

A também britânica Caitlin Shasby, que chegou a Cracóvia ontem com seu amigo Jon para passar um fim de semana prolongado, contou que ouviram disparos de dentro do quarto de hotel, mas não tinham certeza do que estava acontecendo, até que a recepção entrou em contato e orientou que "permanecessem em seus quartos até segunda ordem".

Dois cirurgiões, que almoçavam perto da Praça do Mercado Principal no momento em que o atirador abriu fogo, correram para o local para prestar socorro tanto ao agressor quanto aos dois policiais feridos.

No domingo, Michal P?dziwiatr, um dos cirurgiões, afirmou que seu colega "sem dúvida" salvou a vida de um policial gravemente ferido.

"Presenciamos o ataque a tiros. E o que um cirurgião pode fazer em uma situação como essa?... Decidimos ajudar as vítimas o mais rápido possível", disse ele.

"Corremos para o local onde ocorria o tiroteio e iniciamos o resgate, pois não havia ambulâncias disponíveis nem outros profissionais por perto."

P?dziwiatr relatou que seu colega — identificado pela mídia local como Mateusz Wierdak — usou as próprias mãos para conter o sangramento do policial mais gravemente ferido, ganhando tempo até a chegada de uma ambulância.

O prefeito de Cracóvia, ?ukasz Giba?a, assinou um decreto declarando um período de luto na cidade até quarta-feira, 11 de novembro.

A Polônia declarou que o país entraria em dois dias de luto nacional.

Após viajar para Cracóvia, Tusk disse: "Até agora, não tínhamos tido na Polônia casos tão drásticos de terrorismo... é assim que precisamos classificar este ataque cruel contra a vida das pessoas aqui em Cracóvia."

O presidente Karol Nawrocki declarou estar "profundamente preocupado" e disse que aguardava "uma explicação completa sobre as circunstâncias que envolveram esses eventos trágicos".

A principal representante diplomática da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que o tiroteio foi "uma tragédia que será sentida muito além das fronteiras da Polônia".