COP31 começa sob alerta de que 2026 pode ser ano mais quente da história

A China ainda lidera a expansão das energias renováveis no mundo, mas sua participação deve diminuir com o crescimento do setor em outros países em desenvolvimento - (crédito: BBC)

O mundo caminha para ter o ano mais quente já registrado, à medida que as mudanças climáticas e o fenômeno El Niño elevam as temperaturas do planeta, segundo cientistas ouvidos pela BBC News.

O alerta coincide com a abertura da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), que reúne líderes mundiais e negociadores a partir desta segunda-feira (9/11), na Turquia.

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Mesmo faltando dois meses para o fim do ano, o Berkeley Earth, um grupo de pesquisa independente dos Estados Unidos responsável pela previsão de que 2026 será o ano mais quente já registrado, afirma haver 95% de chance de que 2026 seja mais quente que 2024, até então o ano mais quente já registrado.

Segundo o Berkeley Earth, esse possível recorde é impulsionado por um El Niño de intensidade recorde que mantém todos os meses desde julho acima de 1,5°C, elevou os oceanos à maior temperatura já medida e deve sustentar o calor extremo até dezembro, o suficiente para superar, por estreita margem, a marca de 2024.

O El Niño, um fenômeno climático natural que ocorre aproximadamente a cada dois a sete anos, altera os padrões climáticos em diferentes partes do mundo, provocando secas em algumas regiões e tufões mais intensos e enchentes em outras.

Os efeitos do aumento das temperaturas foram sentidos com intensidade nos últimos meses por países que participam da COP, com grandes incêndios florestais em várias regiões da Europa e o colapso repentino de uma geleira no Nepal, que matou mais de 1.000 pessoas.

"Temos registrado uma sequência de anos com temperaturas recordes", afirmou o climatologista Robert Rohde, do Berkeley Earth. "É o que esperamos com o avanço do aquecimento global... geleiras desmoronando, ondas de calor e secas recordes."

Na sexta-feira (6/11), o serviço de monitoramento climático Copernicus, da União Europeia, confirmou que outubro foi o mês mais quente já registrado.

Mas Rohde alertou que isso é apenas o começo: "Mudanças muito maiores e mais drásticas podem ocorrer no futuro."

O principal fator por trás do aumento das temperaturas globais tem sido a crescente concentração de dióxido de carbono na atmosfera, causada principalmente pela queima de combustíveis fósseis.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM), da ONU, divulgou seu próprio relatório hoje (9/11). Embora tenha adotado uma avaliação mais cautelosa que o Berkeley Earth, a OMM prevê que 2026 estará entre os quatro anos mais quentes já registrados.

Segundo a OMM, não haverá trégua em 2027, já que um El Niño excepcionalmente intenso continuará no próximo ano, elevando ainda mais as temperaturas.

A secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, afirmou que isso "dá um novo significado à expressão 'fora de escala'".

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Os resultados mostram a dimensão do desafio enfrentado pelos negociadores que se reúnem na cidade litorânea de Antália, na Turquia, para a COP31.

Nas conferências anteriores, o foco estava na redução das emissões de gases de efeito estufa, principal causa das mudanças climáticas. Agora, um número cada vez maior de países precisa enfrentar esse desafio e, ao mesmo tempo, se adaptar aos fenômenos climáticos extremos provocados pelo aquecimento do planeta.

"Nenhuma COP, por si só, é capaz de resolver o problema. Nenhuma conferência consegue eliminar o abismo entre o que a ciência mostra e a realidade", dirá Simon Stiell, principal autoridade da ONU para questões climáticas, em seu discurso aos representantes dos governos na manhã de abertura do evento.

E Stiell dirá ainda: "A urgência deste momento deve nos impulsionar a agir. O aquecimento global já está custando caro ao planeta."

No mês passado, o secretário de Defesa do Reino Unido alertou a população e as empresas para a necessidade de se prepararem para desastres naturais cada vez mais frequentes, inclusive com a formação de estoques de alimentos.

Em entrevista ao programa Panorama, da BBC, Stephen Belcher, cientista-chefe do Met Office, serviço meteorológico britânico, afirmou: "Fomos preparados para um clima do século 20, no qual já não vivemos. Por isso, todos os aspectos de nossas vidas serão afetados".

O aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera tem provocado uma retenção maior de calor, cerca de 90% do qual é absorvido pelos oceanos.

É aí que entra o El Niño, explicou Saulo, da OMM. "O fenômeno não acrescenta calor ao planeta. Ele libera o calor armazenado nos oceanos, que nunca estiveram tão quentes desde o início das medições. Isso significa que há mais calor disponível para ser liberado."

Esse fenômeno climático natural está elevando ainda mais as temperaturas globais.

No ritmo atual, a temperatura média do planeta poderá subir 2,8°C até o fim do século, em comparação com os níveis pré-industriais. Isso torna praticamente inevitável que o aquecimento ultrapasse o limite de 1,5°C estabelecido pelo Acordo de Paris — tratado internacional firmado em 2015 — para evitar os efeitos mais graves das mudanças climáticas.

Que avanços a COP31 pode trazer?

Os países vão negociar durante duas semanas, com a participação de líderes mundiais, entre eles o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que estarão presentes na conferência nesta semana.

Conferências climáticas anteriores resultaram em novas metas para reduzir o uso de combustíveis fósseis, ampliar o financiamento aos países em desenvolvimento e proteger as florestas.

Embora as emissões de gases de efeito estufa continuem aumentando, os países também fizeram avanços significativos na expansão da capacidade de geração de energia renovável. A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê que o crescimento nos próximos seis anos será 57% maior do que no período anterior.

Stiell, da ONU, também poderá afirmar que a expansão das energias renováveis representa uma solução tanto para as mudanças climáticas quanto para os impactos econômicos das recentes crises energéticas.

"As fontes renováveis de energia geraram uma economia de cerca de US$ 500 bilhões [cerca de R$ 2,7 trilhões] no mundo no ano passado."

Yuan Hongyan/VCG/Getty Images A China ainda lidera a expansão das energias renováveis no mundo, mas sua participação deve diminuir com o crescimento do setor em outros países em desenvolvimento

O governo turco afirma que pretende concentrar as discussões deste ano na definição de uma nova meta de eletrificação, que consiste em substituir o uso de combustíveis fósseis pela eletricidade nos sistemas de energia, e na redução da geração de resíduos.

Mas o tema deve provocar divergências entre os países.

Versões preliminares da posição da União Europeia, às quais a BBC teve acesso, deixam claro que o bloco só aceitará uma meta de eletrificação se o uso de gás natural não puder ser contabilizado para seu cumprimento.

"É importante que os avanços na eletrificação sejam sustentados por fontes de energia limpa", afirma um memorando enviado aos integrantes do bloco.

Países como Arábia Saudita e Rússia, no entanto, já defenderam o uso temporário do gás natural como uma alternativa fóssil "mais limpa" do que o carvão.

Pablo Porciuncula/AFP/Getty Images Nas COPs anteriores, os países tiveram dificuldades para chegar a um acordo sobre o abandono gradual dos combustíveis fósseis

Segundo informações obtidas pela BBC, o governo britânico está relutante em estabelecer novas metas na COP31 e considera que a prioridade deve ser cumprir os acordos já firmados.

No entanto, a mídia britânica publicou nesta segunda-feira (9/11) revelou que o governo britânico deve flexibilizar suas metas para veículos elétricos, uma medida que, segundo organizações de sustentabilidade, pode comprometer os objetivos climáticos de longo prazo do país.

Em setembro, o governo britânico também foi criticado por parlamentares da Comissão de Desenvolvimento Internacional devido aos cortes no orçamento de ajuda internacional, que comprometeriam o cumprimento de compromissos anteriores de financiamento climático.

Em conferências climáticas anteriores, os países mais ricos haviam concordado em triplicar os recursos destinados às nações em desenvolvimento para ajudá-las a se adaptar às mudanças climáticas, com a meta de alcançar pelo menos US$ 85 bilhões (cerca de R$ 460 bilhões) até 2035.

Os dados mais recentes, de 2024, mostram que os países atingiram cerca de um terço desse valor. A ONU, no entanto, afirmou nesta semana que os danos já provocados pelas mudanças climáticas são "significativos" e que pode ser necessário um volume muito maior de recursos.

Mas muitos países têm destinado recursos antes reservados à ajuda internacional para gastos com defesa e medidas emergenciais de apoio financeiro às famílias, diante da disparada dos preços do gás e do petróleo após a guerra entre o Irã e os EUA.

Os governos também devem aproveitar o encontro para discutir políticas globais para a inteligência artificial (IA), incluindo a crescente demanda por energia e recursos hídricos dos centros de processamento de dados que viabilizam a expansão da tecnologia.

Reportagem adicional de Miho Tanaka