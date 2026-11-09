'Quanto mais estudei a Bíblia, menos consegui acreditar': os teólogos que perderam a fé e se tornaram ateus

Foi na época do seminário que Mateus começou a ter questionamentos profundos sobre sua fé - (crédito: Arquivo pessoal)

"Percebi que minha fé nunca tinha sido algo genuíno. Tinha sido apenas um modo de sobrevivência", desabafa o criador de conteúdo Mateus Dolny, hoje com 30 anos.

Criado em uma família luterana em São Leopoldo (RS), Mateus frequentou a igreja desde a infância, decidiu aos 17 anos que seria pastor e ingressou no seminário para estudar teologia.

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Mas foi justamente durante os anos dedicados ao estudo da Bíblia e da história do cristianismo que suas convicções começaram a mudar.

Mateus conta que sempre teve dúvidas sobre a religião, mas diz que aprendeu desde cedo a silenciá-las para permanecer no ambiente em que cresceu.

"Eu me perguntava se tudo aquilo era real mesmo, se não era estranho acreditar nesse ser invisível", afirma.

As perguntas permaneceram durante a formação religiosa, mas ganharam outro peso quando passaram a confrontar o que encontrava nos estudos acadêmicos.

Embora na prática seja frequentemente uma área de formação para líderes religiosos no Brasil, a teologia, como curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), é aberta a qualquer pessoa, independentemente de professar uma religião.

Ela tem caráter acadêmico e reúne diferentes áreas do conhecimento — como história, arqueologia, filosofia e linguística — para estudar de forma crítica os textos e as tradições religiosas.

Mateus fez graduação, mestrado e doutorado em instituições de origem luterana.

Mas a leitura aprofundada da Bíblia durante a formação lhe trouxe incômodos — como passagens que, em sua avaliação, descrevem episódios de violência, genocídio e tratamento desigual às mulheres atribuídos a Deus. Ou ainda interpretações de trechos tradicionalmente utilizados por parte das igrejas para condenar a homossexualidade.

Para ele, essas narrativas e interpretações passaram a entrar em conflito com a imagem de um Deus justo e moralmente perfeito apresentada durante sua formação religiosa.

Arquivo pessoal Foi na época do seminário que Mateus começou a ter questionamentos profundos sobre sua fé

O problema, diz, não estava apenas nos textos, mas na forma como essas questões eram respondidas.

"O que mais me incomodava era o malabarismo intelectual feito por pastores e teólogos para dar sentido àquilo tudo", afirma.

Aos 28 anos, pouco antes de concluir o doutorado, ele decidiu abandonar o cristianismo e passou a se declarar ateu.

Atualmente, afirma que continua utilizando a formação em teologia, mas em outra direção: escreve sobre religião, produz conteúdo nas redes sociais e publica análises críticas sobre o papel do cristianismo na sociedade.

Ele conta também que mantém uma relação respeitosa com a mãe, que permaneceu cristã, e com amigos religiosos que aceitam suas escolhas — embora reconheça que o sentimento de culpa aprendido durante anos de vivência religiosa ainda faça parte desse processo.

A trajetória de Mateus faz parte de um grupo pouco conhecido de estudiosos da Bíblia que afirmam ter perdido a fé justamente durante anos de dedicação ao estudo dos textos sagrados.

'Bastou meia dúzia de livros'

Osvaldo Luiz Ribeiro, de 60 anos, é categórico: "Antes do seminário, eu não questionava nada. Depois, passei a questionar tudo."

O teólogo, nascido na Baixada Fluminense, cresceu em um ambiente religioso diverso: a mãe transitava entre o espiritismo, o candomblé e outras crenças, e sua tia era mãe de santo da umbanda.

Foi somente na vida adulta, em 1984, que Osvaldo ingressou em uma igreja batista e adotou uma postura que define hoje como "fundamentalista". Três anos depois, decidiu entrar no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil para aprender hebraico e traduzir a Bíblia.

O contato com pesquisas acadêmicas sobre a formação dos textos bíblicos e com autores que apresentavam interpretações diferentes das ensinadas nas igrejas transformou a maneira como Osvaldo enxergava a própria religião.

"Bastou meia dúzia de livros", resume o teólogo, que hoje mora em Vitória (ES).

Osvaldo tornou-se professor, coordenador e pesquisador em teologia e, mais tarde, em ciências das religiões. A mudança de crença, porém, aconteceu de forma gradual. Segundo o teólogo, a crítica bíblica levou a questionamentos e, posteriormente, ao ateísmo.

"O processo foi puramente cognitivo. Não implicou em trauma de nenhuma natureza", afirma.

Arquivo pessoal Hoje, Osvaldo se define como 'ateu radical'

Para o teólogo, enquanto a exegese — área dedicada à interpretação dos textos em seus contextos histórico e linguístico — pode seguir critérios acadêmicos, parte da produção teológica busca justificar crenças previamente estabelecidas pelas religiões.

"Descobri que a teologia é um jogo político, que a exegese se deixa encabrestar pelos dogmas e compromissos eclesiásticos. Lidei com isso com serenidade", conta.

Hoje, afastado do ensino superior, dedica-se ao projeto de traduzir a Bíblia diretamente do hebraico.

Para ele, a Bíblia deve ser estudada como um conjunto de documentos produzidos em contextos históricos específicos, e não apenas como um texto religioso.

A experiência, afirma, mostra que o aprofundamento acadêmico pode levar alguns estudiosos a rever suas convicções — embora esse não seja o caminho seguido por todos os que estudam teologia, destaca Osvaldo.

A vida depois da igreja

Abandonar a religião não significou apenas deixar de frequentar cultos ou mudar de convicção.

Para os dois teólogos ateus entrevistados, a ruptura exigiu reconstruir a forma de interpretar o mundo, rever relações pessoais e encontrar novos sentidos para a vida fora da fé que os acompanhou durante anos.

Mateus descreve esse processo como semelhante ao luto. Segundo ele, deixar o cristianismo significou não ter mais uma estrutura que organizava sua rotina, seus vínculos e a própria identidade.

Essa reconstrução ainda faz parte de sua vida e envolve acompanhamento psicológico e conversas com pessoas próximas.

Nessa nova trajetória, Mateus descobriu que há outras oportunidades de socializar além da religião.

"Tenho comunidade e pertencimento no meu grupo de futebol, por exemplo", diz.

Mas o teólogo aponta para uma faceta mais sofrida desse processo: romper com a culpa construída durante anos de formação religiosa.

Hoje, diz buscar uma espiritualidade desvinculada de instituições religiosas, baseada em valores, práticas e compromissos pessoais. Também afirma não acreditar em céu, inferno ou vida após a morte.

"Viver sem religião não é viver sem valores morais. É deixar de obedecer por medo e passar a escolher por consciência. É deixar de justificar o sofrimento como prova espiritual e passar a encará-lo como problema concreto que exige soluções humanas", reflete Mateus.

Já Osvaldo se afastou não só da religião enquanto instituição, mas também de qualquer forma de espiritualidade.

"Para mim, ateu radical, não existe nada além da matéria", afirma.

Isso, no entanto, não significa abrir mão da responsabilidade moral.

Para ele, reconhecer os próprios erros, arrepender-se e buscar repará-los faz parte da experiência humana, independentemente da religião.

"Há como evitar que o futuro seja uma repetição dos erros do passado. Penso que isso é maturidade", diz.

Teólogos ateus e teólogos religiosos

Getty Images Apesar do vínculo histórico com o cristianismo, a teologia estuda desde religiões orientadas por livros sagrados àquelas baseadas na tradição oral

Segundo os especialistas ouvidos pela reportagem, a teologia dialoga com áreas como filosofia e ciências das religiões, mas possui um objeto de estudo próprio.

Enquanto a filosofia investiga racionalmente questões sobre a existência, a ética e o conhecimento sem depender de pressupostos religiosos, e as ciências das religiões analisam os fenômenos religiosos de forma comparativa e sem vínculo com uma tradição específica, a teologia parte das tradições religiosas para refletir criticamente sobre estas.

"O estudo acadêmico da teologia não analisa diretamente Deus, mas a forma como os seres humanos falaram sobre Deus ao longo da história", explica Rudolf von Sinner, doutor em teologia e professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

Claudete Beise Ulrich, doutora em teologia pela EST - São Leopoldo, explica que uma das funções da teologia é produzir estudos a partir de uma leitura crítica da Bíblia.

"O que temos hoje são traduções, que nem sempre correspondem integralmente aos textos originais. Além disso, cada narrativa possui um contexto histórico e precisa ser interpretada a partir dele", explica a teóloga.

A centralidade do estudo da Bíblia nessa área de conhecimento dá pistas de sua ligação com o cristianismo.

Von Sinner explica que o termo "teologia" tem origem no grego antigo, referindo-se ao discurso sobre os deuses. Foi, porém, o cristianismo que desenvolveu grande parte da estrutura da teologia como campo de estudo que conhecemos hoje.

Nos primeiros séculos da era cristã, o termo passou a ser usado para organizar e explicar intelectualmente os conteúdos da fé. Mais tarde, durante a formação das universidades europeias na Idade Média, a Teologia se estabeleceu como uma das principais áreas acadêmicas.

Atualmente, porém, o termo também é aplicado ao estudo sistemático de outras tradições religiosas — tenham elas textos considerados sagrados ou sejam baseadas principalmente em tradições orais.

Para a teóloga e filósofa Ivone Gebara, quem faz pesquisas na área pode ou não ter uma crença religiosa. Julgar o papel do teólogo a partir da oposição entre fé e ateísmo seria simplificar trajetórias pessoais marcadas por experiências e sensibilidades diferentes, argumenta.

"Se vou observar uma iniciação religiosa no candomblé, por exemplo, não preciso ser crente nessa fé. Observo e explico o que vejo dentro dos meus limites. Porém, a pessoa iniciada acrescenta sentidos pessoais àquela ação que está vivenciando", afirma Gerbara, professora com doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica,

Mateus Dolny, no entanto, afirma ter chegado a uma conclusão diferente após anos de estudo.

"Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, acho estranho um teólogo sério não ser ateu", afirma.

Segundo Osvaldo Luiz Ribeiro, teólogos ateus são raros no Brasil, mas mais comuns em alguns países europeus.

Ainda assim, ele afirma que por décadas lecionou teologia sem transformar a sala de aula em espaço de propagação do ateismo.

"Nunca fui um missionário 'da desfé'. Colegas estrangeiros me diziam que eu devia mudar para a Europa, porque lá eu seria considerado um tanto quanto in, ao passo que aqui no Brasil meu modo de ser era totalmente out em relação ao establishment", diz.