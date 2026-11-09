Laika, a vira-lata russa que bateu os humanos na corrida espacial

O Sputnik 1 foi o primeiro satélite artificial a ser colocado na órbita da Terra - (crédito: Universal Images Group via Getty Images)

Uma história menos conhecida da corrida espacial durante a Guerra Fria (1947-1991) é a jornada que foi empreendida pelos cientistas em busca de cães vira-latas pelas ruas de Moscou — na época, capital da União Soviética (1922-1991).

Antes dos primeiros voos espaciais com seres humanos, cadelas eram treinadas para fazer a perigosíssima viagem. E, no dia 3 de novembro de 1957, uma delas, chamada Laika, foi lançada do cosmódromo de Baikonur, na então República Soviética do Cazaquistão, para se tornar a primeira criatura viva a orbitar a Terra.

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Infelizmente, Laika não sobreviveu à viagem. E a parte trágica da sua história é que os soviéticos sabiam todo o tempo que aquela seria uma viagem sem volta.

"Na época, os cientistas não sabiam como trazer de volta criaturas vivas da órbita da Terra", contou em 2017 o professor Viktor Yazdovsky ao programa de TV Witness History, da BBC.

"Todos estavam muito preocupados com Laika. Eles sabiam que ela nunca retornaria da sua viagem."

O pai do professor, Vladimir Yazdovsky, era o encarregado da parte médica do programa espacial soviético.

Viktor Yazdovsky se lembra de ter brincado com Laika, quando tinha nove anos de idade, pouco antes do lançamento.

"Ela era uma cadela muito paciente, muito afetuosa", ele conta. "Era facilmente treinada. Era considerada muito inteligente. Tinha olhos escuros muito expressivos..."

"Meu pai a trouxe para a casa da minha avó, não muito longe de Moscou, e minhas irmãs e eu brincamos com ela", relembra ele. "Papai pensou que ela precisava desta experiência de ficar em casa antes do voo."

Depois do lançamento bem sucedido da primeira missão Sputnik, em 4 de outubro de 1957 (que colocou em órbita o primeiro satélite artificial do mundo), o líder soviético Nikita Khrushchev ordenou a nova missão.

"Ele disse: 'Nós não acreditávamos que vocês conseguiriam lançar um satélite antes dos americanos, mas vocês fizeram'", declarou à BBC o engenheiro Georgi Grechko, que trabalhou na equipe de lançamento dos satélites Sputnik 1 e 2.

"'Agora', disse [Khrushchev], em meados de outubro, 'para o aniversário da revolução, em 7 de novembro, quero que vocês lancem algo novo.'"

"Foi por isso que nem tudo pôde ser planejado na preparação para este voo", segundo Yazdovsky.

Para que o lançamento coincidisse com o 40° aniversário da Revolução Russa de 1917, os cientistas tinham apenas algumas semanas.

Universal Images Group via Getty Images O Sputnik 1 foi o primeiro satélite artificial a ser colocado na órbita da Terra

O projetista-chefe Sergei Korolev comandava a equipe de cientistas. E a tarefa se encaixava convenientemente nos seus objetivos pessoais.

Conhecido como o pai fundador do programa espacial soviético, Korolev havia empregado a engenharia reversa após a Segunda Guerra Mundial para criar, a partir dos foguetes nazistas V2, uma versão soviética capaz de lançar suas próprias bombas atômicas, muito mais pesadas que os dispositivos americanos.

Seu foguete R7 Semyorka foi lançado com sucesso em agosto de 1957, tornando-se o primeiro míssil balístico intercontinental do planeta. Mas Korolev acalentava havia muito tempo suas ambições por algo totalmente diferente.

Desde que começou a construir foguetes nos anos 1930, Korolev esperava lançá-los ao espaço, como contou sua filha à BBC em 2019.

"Desde a infância, meu pai queria conquistar os céus", segundo a professora Natalya Koroleva.

"Ele sonhava em se tornar piloto. Ele construiu planadores e um avião. Depois, ele começou a projetar foguetes."

"Uma paixão ardente por toda a sua vida foi projetar foguetes e fazê-los voar", prossegue ela. "Ele escreveu: 'De agora em diante, tenho um objetivo na vida: chegar às estrelas'."

Por que os cães foram escolhidos

O R7 era capaz de lançar armas nucleares soviéticas contra seus inimigos. Mas, para Korolev, ele tinha outro propósito.

Ao colocar em órbita o Sputnik ("Companheiro de Viagem", em russo), ele poderia ser a primeira pessoa a provar que é possível viajar no espaço. E, em menos de um mês, ele lançaria outro satélite, que transportaria uma passageira.

"Ainda hoje, com todo o nosso progresso e computadores por toda parte, não acho que alguém conseguiria lançar um novo satélite em um mês", afirmou Grechko. "Mas, sob a liderança de Korolev, foi o que fizemos."

Entre 1951 e 1965, os soviéticos enviaram mais de 50 cães ao espaço. Os voos antes de Laika era suborbitais.

"Lembro que, muitas vezes, chegava um carro do laboratório do meu pai", contou Yazdovsky à BBC. "A porta se abria e dele saía uma multidão de cachorros, latindo e abanando as caudas."

"Eles saíam correndo em direção à clareira no bosque perto de casa. Eles corriam em nossa direção e começavam a nos lamber."

"Depois, eles recebiam comida e era dado um comando", prossegue ele. "Eles eram bem treinados, voltavam para o carro e eram levados de volta para o laboratório."

Ao escolherem cães para seus voos, os soviéticos se diferenciaram dos cientistas americanos, que enviaram moscas-das-frutas e, depois, macacos para o espaço.

"Claramente, quando os macacos eram lançados em foguetes, havia falhas frequentes", relembrou Yadovsky. "Alguns sofriam ataques cardíacos."

"Se eles fossem lançados sob anestesia, as informações enviadas para a Terra seriam incompletas e distorcidas. Se enviassem animais menores, como ratos ou camundongos, como se poderia aplicar os conhecimentos obtidos a seres humanos e aos futuros voos com humanos para o espaço?"

Ele relembrou que havia outro motivo para a preferência dos soviéticos pelos cães. "Os cientistas soviéticos conheciam muito bem a fisiologia canina."

"O grande cientista russo Ivan Pavlov estudou o sistema circulatório dos cães, sua digestão e sua atividade nervosa superior. Ele recebeu um Prêmio Nobel [em 1904] por suas pesquisas."

E os cientistas soviéticos escolheram deliberadamente vira-latas.

"Eles decidiram não treinar cães com pedigree, mas sim vira-latas, para o programa espacial", prosseguiu Yadovsky. "Os mais fortes sobreviveram. Eles não tinham casa. Por que foram selecionados?"

"Porque tinham resistência e não eram exigentes. Eles eram naturalmente selecionados pela sua vida nas ruas."

As fêmeas foram escolhidas porque eram mais dóceis e por seu tamanho adequado para a espaçonave. Elas precisavam pesar, no máximo, 6 ou 7 kg.

Como parte das suas preparações para o voo, os cães passavam dias ou semanas em minúsculas cápsulas pressurizadas antes do lançamento. Os médicos verificavam sua reação a diferentes sons, alterações da pressão do ar e à falta de gravidade.

Indignação internacional

A pacata cadela chamada Kudryavka ("Encaracoladinha", em russo) foi apresentada ao público pelo rádio. Ela latiu ao vivo e ficou conhecida como Laika ("Latidora").

"Todos a tratavam como heroína", segundo Yazdovsky.

Mas os cientistas estavam com pressa. Eles trabalhavam freneticamente, alterando seus planos da primeira missão Sputnik para incluir um compartimento pressurizado para a cadela.

"O sistema de isolamento térmico da cápsula de Laika não havia sido adequadamente desenvolvido", relembrou Yazdovsky. "Ela morreu devido ao aumento da temperatura na sua cápsula."

Getty Images Vários países produziram envelopes e selos postais comemorativos com a imagem de Laika

As informações sobre o destino da cadela, na época, eram contraditórias.

A BBC noticiou que "acredita-se que os russos estejam planejando catapultar a cadela de volta à Terra, mas não houve anúncio oficial confirmando esta informação".

Por muitos anos, os russos afirmaram que Laika teria sobrevivido em órbita por vários dias. Mas, em 2002, eles reconheceram que os controles climáticos haviam falhado e ela morreu por superaquecimento e estresse, em apenas cinco a sete horas de voo.

Documentos desclassificados de posse do Museu Nacional do Ar e do Espaço dos Estados Unidos mostram a respiração de Laika durante o voo. Eles indicam que a cadela chegou viva à órbita da Terra e circundou o planeta em cerca de 103 minutos.

A decisão de enviar Laika para a morte certa despertou indignação internacional.

Grupos de defesa do bem-estar animal no Reino Unido protestaram em frente à embaixada da União Soviética, convocando os tutores de cães de todo o país a observar um minuto de silêncio em sua homenagem.

Amantes de cães marcharam com seus animais de estimação em frente ao edifício-sede da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. E a Sociedade Americana de Prevenção da Crueldade Animal enviou uma carta de protesto aos soviéticos, por meio do Departamento de Estado americano.

A reação popular alterou a forma de manipulação de animais pelos programas espaciais. As missões seguintes incluíram sistemas de recuperação para devolver os animais para a Terra com segurança.

Quase três anos depois da missão fatal de Laika, os soviéticos lançaram ao espaço duas outras cadelas que sobreviveram. No dia 19 de agosto de 1960, Belka e Strelka completaram 17 órbitas em torno da Terra, aterrissando no dia seguinte.

Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images As cadelas cosmonautas russas Belka e Strelka circundaram a órbita da Terra 17 vezes em 1960

Mas Laika, a primeira cadela em órbita, passou a ser um ícone dos primórdios da exploração espacial soviética.

Foram produzidos envelopes e selos comemorativos com sua imagem, na URSS e em outros países. Havia cigarros e fósforos soviéticos com a marca Laika.

Em 2008, foi inaugurado um monumento de dois metros de altura, mostrando um foguete que se transforma em uma mão, com um cão em pé sobre a sua palma.

Para Viktor Yazdovsky, o sacrifício de Laika foi o prenúncio de uma nova era.

"O voo de Laika demonstrou que uma criatura viva poderia sobreviver na falta de gravidade, abrindo as portas para as viagens espaciais dos seres humanos."

Mas nem todos eram da mesma opinião.

O biólogo Oleg Gazenko liderou o programa soviético de treinamento de cães no espaço e foi responsável por selecionar e treinar Laika. Em 1998, em entrevista coletiva, ele declarou sua tristeza.

"Trabalhar com animais traz sofrimento para todos nós. Quanto mais o tempo passa, mais lamento o ocorrido. Nós não aprendemos com esta missão o suficiente para justificar a morte da cadela."

Leia a versão original desta reportagem (em inglês), que inclui a gravação da entrevista do professor Viktor Yazdovsky à BBC em 2017, no site BBC Culture.