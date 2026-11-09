Trump questiona integridade das eleições de meio de mandato após ter aceitado os resultados anteriormente - (crédito: BBC Geral)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionou nesta segunda-feira (09/11) a legitimidade dos resultados das eleições de meio de mandato, nas quais os republicanos tiveram derrotas expressivas, dias depois do republicano ter dito que aceitaria o resultado.

"Alguém realmente acredita que esta 'eleição' foi honesta? Como as pesquisas poderiam estar tão erradas?", escreveu Trump na rede social Truth Social.

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A nova declaração contraria o que o presidente disse ao jornal New York Times na noite da eleição, quando afirmou que estava "absolutamente disposto" a aceitar os resultados.

Os democratas retomaram o controle de ambas as casas do Congresso nas eleições de meio de mandato, as midterms, da semana passada. Autoridades locais em todo o país afirmaram que a votação transcorreu, em geral, sem problemas.

Algumas disputas importantes, incluindo as eleições para o Senado no Alasca e no Mississippi, ainda não tiveram resultados definidos.

Na Truth Social, Trump fez acusações vagas sobre pesquisas, "despejos" de votos e "máquinas", sem fornecer evidências específicas do que isso significa e se ele acredita ter havido algum erro ou irregularidade.

A divulgação dos resultados aconteceu normalmente, de acordo com Charles Stewart III, cientista político do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês).

"Observamos em todo o país os padrões habituais em relação ao momento em que os votos são divulgados", disse ele.

Stewart acrescenta que em alguns Estados, como a Flórida e a Geórgia, a divulgação inicial de alguns resultados ocorre rapidamente porque esses locais já possuem os resultados dos votos antecipados e dos votos por correio.

Trump já havia tentado lançar dúvidas sobre a confiabilidade de eleições, embora ele próprio não estivesse na cédula eleitoral das midterms.

"Teríamos vencido facilmente se eu estivesse na cédula", disse Trump à CBS News [parceira da BBC nos EUA], após a notícia de que seu partido havia perdido o domínio tanto do Senado quanto da Câmara dos Representantes.

O papel da guerra na eleição

Pesquisas realizadas por diversos institutos e veículos de comunicação durante a campanha eleitoral indicavam que os republicanos podiam perder cadeiras em ambas as casas legislativas.

Até o momento, os democratas conquistaram 54 cadeiras no Senado dos EUA e 254 na Câmara dos Representantes, garantindo-lhes maiorias confortáveis em ambas as casas do Congresso, mesmo com a contagem de votos ainda em andamento em algumas disputas.

"As leis estaduais e as questões práticas fazem com que alguns Estados simplesmente levem mais tempo para fazer a contagem", explica Ruth Greenwood, especialista em direito eleitoral da Faculdade de Direito de Harvard.

"Isso não significa que esteja ocorrendo algo nefasto — precisamos apenas confiar que as autoridades eleitorais locais contarão todos os votos e nos informarão os resultados quando a contagem for concluída."

O resultado já estava claro desde a noite da eleição.

"Nós esperamos trabalhar com [os democratas]", declarou Trump ao New York Times na ocasião. "Provavelmente, chegaremos a um acordo".

Ele também analisou a derrota dos republicanos, reconhecendo na Fox News que a guerra com o Irã teve um papel.

"As pessoas concordam com o que estou fazendo em relação ao Irã, mas provavelmente não estavam dispostas a arcar com as consequências de curto prazo de pagar mais pela gasolina. Eu entendo isso", disse ele.

O vice-presidente JD Vance também culpou a guerra com o Irã pela derrota. O conflito começou em fevereiro e interrompeu gravemente o fornecimento global de petróleo e gás, causando um aumento vertiginoso dos custos.

Na campanha para as eleições de meio de mandato, Trump fez acusações de fraude eleitoral generalizada, apesar das evidências de que isso é raro.

Ele e seus aliados alegaram durante meses que a eleição presidencial de 2020, na qual ele perdeu para o ex-presidente Joe Biden, havia sido fraudada. Seus advogados e aliados passaram semanas tentando contestar os resultados, mas os tribunais rejeitaram as acusações.

Durante o governo Trump, o Departamento de Justiça fez tentativas sem precedentes de exercer maior controle federal sobre as eleições — um poder que a Constituição delega principalmente aos Estados.

Dias antes das midterms, o órgão entrou com ações judiciais controversas em tribunais federais, contestando de antemão aspectos das eleições em Estados como a Califórnia e o Alasca, mas os juízes decidiram contra o governo em quase todos os casos.

Especialistas em direito eleitoral e autoridades estaduais disseram à BBC que passaram meses se preparando para um cenário em que a Casa Branca e grupos que costumam contestar as eleições questionassem a legitimidade dos votos.

Condições climáticas extremas forçaram o fechamento de alguns locais de votação, e alguns problemas administrativos ou técnicos atrasaram o processo em algumas jurisdições locais.

Mas, até o momento, as principais autoridades eleitorais locais relataram um processo relativamente tranquilo nas eleições de meio de mandato de 2026.