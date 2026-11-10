O novo esconderijo da cocaína no Porto de Santos

Em 2025, número de navios atracados no Porto de Santos passou de 5 mil - (crédito: Getty Images)

Fugindo da política e dos fiscais, o crime organizado encontrou nas caixas de mar de navios e no auxílio de mergulhadores profissionais um novo método para traficar cocaína para o exterior.

O ano de 2026 ainda não acabou, mas o volume da droga encontrado nestas estruturas, usadas na refrigeração das embarcações, nos portos brasileiros já é seis vezes o registrado em 2025.

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Em maio, uma operação conjunta entre Receita Federal, Polícia Federal e Marinha encontrou 341,75 kg de cocaína na caixa de mar do Green K-Max 1, navio mercante atracado no Porto de Santos que seguiria para a Polônia.

Os pacotes estavam em embalagens impermeáveis, presos com anilhas usadas em academias de musculação, impedindo que a droga flutuasse para fora do compartimento.

Não foi um episódio isolado. Dados fornecidos pela Receita Federal à BBC News Brasil mostram que, em 2023, ocorreu um contraste particularmente expressivo: enquanto as apreensões de cocaína em áreas portuárias brasileiras caíram de 23,7 toneladas para 14,8 toneladas, o volume encontrado em caixas de mar quase triplicou, passando de 752 kg para 2.272 kg.

As apreensões em caixas de mar oscilaram nos anos seguintes, recuando para 695 kg em 2024 e, novamente, para 100 kg em 2025. Mas agora voltaram a subir. Em 2026, até o momento, foram registrados 630 kg apreendidos — mais de seis vezes o registrado em todo o ano anterior.

O volume inclui uma apreensão recente, em setembro, quando a Polícia Federal encontrou 140 kg de cocaína na caixa de mar de um navio que saiu do Porto de Santos rumo à Itália.

Segundo a Receita Federal, à medida que a fiscalização se aperfeiçoa, organizações criminosas buscam novas formas de transportar cocaína para o exterior.

"Um efeito muito debatido sobre o crime organizado é o squeeze [algo como "espremer" em inglês]. Quando você aperta um determinado setor, há um extravasamento para as bordas", afirma o capitão de fragata Igor Alves, comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, da Marinha, sediado em Santos.

Método 'parasita'

Getty Images Em 2025, número de navios atracados no Porto de Santos passou de 5 mil

Os métodos do tráfico não são observados apenas no Brasil. Em um relatório publicado em janeiro sobre a diversificação do tráfico marítimo de cocaína, a Europol (agência policial da União Europeia) afirmou que as redes criminosas vêm multiplicando rotas e adotando formas mais difíceis de detectar para levar a droga à Europa.

Entre elas está a ocultação em caixas de mar abaixo da linha d'água, com mergulhadores profissionais encarregados de retirar os pacotes nos portos de destino.

A lógica de esconder a droga na parte submersa dos navios, oculta na própria estrutura da embarcação, é chamada de "método parasita".

Um relatório de 2023 do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) descreveu a evolução desse método, identificado desde os anos 1980.

Nas primeiras versões, a cocaína era colocada em cilindros ou caixas presos ao lado externo do casco. Com o tempo, os traficantes passaram a explorar também estruturas do próprio navio, como as caixas de mar.

O Brasil respondeu por 63% das 76 apreensões de cocaína escondida em estruturas submersas de navios analisadas em 2023 e 2024, segundo um levantamento da Organização Mundial das Aduanas. Também foram registrados casos na Colômbia e na Costa Rica.

A Polícia Federal foi procurada pela reportagem, mas não respondeu aos questionamentos.

Os destinos planejados pelos criminosos eram ainda mais variados. Mais da metade das cargas deveria ser retirada em portos da Europa Ocidental, sobretudo na Espanha e na Itália. Outras seguiam para a região da Austrália e da Nova Zelândia e, em menor número, para China, Turquia, México e Estados Unidos.

Em novembro de 2025, essa rota chegou a Hong Kong. A alfândega local encontrou 417 kg de cocaína em um compartimento submerso de um navio que havia partido do Brasil — a primeira apreensão desse tipo registrada pelas autoridades ali.

Nos dados consultados pela BBC News Brasil, a cocaína domina nesse tipo de ocultação. Todas as apreensões em caixas de mar informadas pela Receita envolviam essa droga, assim como os 76 casos analisados pela Organização Mundial das Aduanas.

Outros entorpecentes também são transportados por via marítima, mas as fontes consultadas não registram uso semelhante das caixas de mar para essas substâncias.

Carga ilegal pode deixar pistas – mas nem sempre

Divulgação/Marinha do Brasil Operação em 2024 encontrou oito pacotes de cocaína em caixa de mar de navio mercante que sairia do Porto de Santos para a Alemanha

A escolha desse esconderijo explora uma estrutura essencial ao funcionamento da própria embarcação. A caixa de mar — em inglês, sea chest — pode ser comparada, de maneira simplificada, ao sistema de refrigeração de um carro.

Nos navios, a água doce que circula pelo motor precisa ser resfriada por água salgada. Para que essa troca de calor continue funcionando mesmo com o balanço da embarcação, a água do mar é captada por aberturas instaladas na parte mais baixa do casco e acumulada em reservatórios antes de ser bombeada pelo sistema.

Navios de grande porte podem ter várias caixas de mar, distribuídas pelos dois lados do casco. No Porto de Santos, dependendo do tamanho e do carregamento da embarcação, elas podem ficar a até 15 metros de profundidade.

Do lado externo, as aberturas são protegidas por grades metálicas. Para colocar a droga nesses compartimentos, as quadrilhas precisam recorrer a mergulhadores profissionais experientes, capazes de remover ou manipular essas proteções sem provocar danos perceptíveis ao navio.

Se a intervenção provocar uma entrada de água ou comprometer algum sistema, o cargueiro pode precisar passar por reparos, e a inspeção para identificar o problema pode revelar os pacotes antes da partida.

Isso significa que, na prática, um navio pode acabar transportando o entorpecente entre continentes sem que seus responsáveis necessariamente saibam que há uma carga clandestina sob a linha d'água.

Mas o esquema pode deixar pistas. Há casos em que tripulantes ouviram ruídos metálicos vindos do casco ou perceberam pequenas embarcações em movimentação suspeita nas proximidades e alertaram as autoridades.

As denúncias são uma das formas de desencadear uma inspeção. Em outras situações, a seleção dos navios é feita a partir de informações de inteligência e análise de risco.

A Receita recebe antecipadamente informações sobre cargas, contêineres, embarcações e participantes da cadeia logística, cruza dados comerciais e aduaneiros e seleciona os alvos que devem ser fiscalizados.

Fazem parte da avaliação a análise de rotas, inconsistências documentais e informações compartilhadas com autoridades brasileiras e estrangeiras.

Por razões operacionais e de segurança, a Receita não divulga os parâmetros específicos usados para selecionar os alvos.

Buscas por drogas a 15 metros de profundidade

Quando uma suspeita envolve a parte submersa do navio, Receita, Polícia Federal, Marinha e autoridades portuárias compartilham informações e organizam a inspeção.

A investigação e a repressão ao tráfico cabem aos órgãos de segurança pública. A Marinha dá assistência nessas operações, oferecendo pessoal especializado, apoio logístico, inteligência e instrução.

O grupamento comandado pelo capitão Igor Alves, da Marinha em Santos, é formado por seis mergulhadores e fica responsável pelos litorais de São Paulo e do Paraná, uma área que inclui os portos de Santos e Paranaguá — os dois maiores complexos portuários brasileiros.

Seus militares se somam aos integrantes dos núcleos marítimos da Polícia Federal para ampliar a capacidade de realização dessas inspeções.

A preparação entre o acionamento da equipe e a entrada na água pode levar cerca de duas horas. Roupas, mangueiras, cilindros, sistemas de comunicação e outros equipamentos precisam ser separados e testados antes da descida. Cada missão exige ao menos quatro mergulhadores e uma equipe armada de apoio na superfície.

Antes que qualquer militar entre na água, porém, uma providência depende da própria embarcação. A tripulação precisa informar onde estão as caixas de mar e desligar as bombas que aspiram água pelas aberturas do casco que serão inspecionadas.

As bombas precisam ficar desligadas durante todo o mergulho. A força de sucção é um dos principais riscos: segundo Alves, há registros de mergulhadores recrutados por organizações criminosas que foram sugados e morreram ao tentar acessar caixas de mar.

Ainda de acordo com o comandante, as tripulações costumam colaborar com esse procedimento. As próprias companhias têm interesse em descobrir uma eventual carga "parasita" antes da partida, já que uma apreensão no destino pode levar a investigações e penalidades.

Isso não torna o trabalho simples. Pode ser necessário descer cerca de 15 metros para chegar às caixas de mar. Os agentes enfrentam ainda baixa visibilidade, correnteza, movimento de embarcações e obstáculos no próprio casco.

Robôs subaquáticos operados remotamente pela PF podem reduzir parte do trabalho. Quando as condições de correnteza permitem, eles fazem uma primeira vistoria do casco com mais rapidez do que uma equipe de mergulho.

Mas a tecnologia não substitui completamente os mergulhadores. Correntes mais fortes podem impedir a utilização do equipamento e, diante de uma suspeita, ainda é necessário que um profissional desça para confirmar o achado e retirar os pacotes.

Por que inspeções não chegam a todos os navios?

A escala do Porto de Santos ajuda a explicar por que as inspeções não são generalizadas. O número de navios atracados no complexo portuário em 2025 chegou a 5.708, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

"São entre 40 e 60 manobras diárias de entrada ou saída", afirma o comandante Alves. "Nenhum país no mundo conseguiria inspecionar todos esses navios."

As autoridades se concentram nas embarcações, rotas e destinos considerados de maior risco. Por isso, o volume apreendido também depende de quais navios são selecionados e quando as inspeções acontecem.

Quando Alves concedeu a entrevista, no início de agosto, estava em andamento a Operação Ágata, coordenada pelo Ministério da Defesa e realizada em parceria com diferentes órgãos nas fronteiras terrestres e marítimas. Nas ações realizadas na região Sul-Sudeste, sua equipe havia feito mais de 15 mergulhos em duas semanas sem encontrar drogas.

Para o comandante, o resultado não significa necessariamente que a operação tenha fracassado. Ele argumenta que a presença ostensiva dos órgãos e o aumento das inspeções podem levar os grupos criminosos a adiar embarques, mudar de porto ou recorrer a meios mais caros.

Ele chama esse efeito de "ganho intangível": as organizações são prejudicadas não por terem tido uma carga apreendida, mas devido à interrupção e ao atraso da logística criminosa.

A dependência de profissionais especializados cria outra vulnerabilidade para esse tipo de tráfico. Como a colocação da droga nas caixas de mar exige mergulhadores experientes, na avaliação de Alves, a prisão de apenas um ou dois profissionais cooptados pelas quadrilhas pode reduzir uma mão de obra difícil de substituir no curto prazo.

As prisões, acrescenta, também podem desestimular outros mergulhadores da região a aceitar o recrutamento por organizações criminosas.

A corrida pela adaptação ocorre dos dois lados. A Receita afirma que, nos últimos anos, ampliou o uso de inteligência e análise de risco, reforçou a integração com outros órgãos e aperfeiçoou protocolos de fiscalização nos portos. Também passou a estudar tecnologias voltadas à inspeção das estruturas submersas dos navios.

A busca por cocaína debaixo d'água também ganhou espaço na preparação dos mergulhadores.

Alves conta que a experiência acumulada nas operações em Santos passou a ser incorporada aos manuais e aos cursos da Marinha e, hoje, os militares do seu grupamento são convidados a ensinar como combater essa inovação do tráfico de cocaína para equipes de outras regiões do país.