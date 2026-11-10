Por que infidelidade do chefe da Nvidia com suposta espiã da China preocupa EUA e o setor de IA

Huang tem defendido publicamente o diálogo entre os EUA e a China sobre o desenvolvimento da inteligência artificial - (crédito: Reuters)

O mundo da tecnologia passou o dia digerindo a notícia extraordinária de que Jensen Huang — o carismático CEO da Nvidia, empresa multibilionária — está sendo investigado pela sua própria companhia devido a um caso extraconjugal com uma mulher que, segundo alegações, seria uma espiã chinesa.

Ninguém esperava por isso em 2026.

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O suposto envolvimento amoroso de Huang com Alice Huang, ex-CEO de uma empresa de centros de dados sediada em Singapura, gerou repercussões que vão muito além de sua família — que, sem dúvida, vive seu próprio turbilhão emocional —, colocando-nos diante de uma encruzilhada onde tecnologia, geopolítica e segurança nacional se cruzam.

Em suma, trata-se da intensa rivalidade entre os Estados Unidos e a China, bem como da questão de saber se Jensen Huang traiu não apenas sua esposa, mas também os EUA.

Os EUA estão envolvidos em uma disputa acirrada com a China pelo desenvolvimento dos melhores modelos de inteligência artificial (IA).

"Quem vencer na IA, vence", como diz o presidente dos EUA, Donald Trump. Ele acredita que o país com a tecnologia de IA mais dominante será o que mais se beneficiará dela e, por fim, se tornará o mais poderoso do mundo. É bem possível que ele tenha razão.

A Nvidia fabrica os melhores chips do setor para IA — tanto que a demanda superou sua capacidade de oferta.

A empresa define seus preços de acordo com essa realidade: uma única unidade de seu equipamento mais recente para centros de dados custa a partir de US$ 50 mil, o equivalente a cerca de R$ 275,5 mil. Uma instalação de médio ou grande porte pode contar com centenas dessas unidades.

O governo dos EUA impôs, inicialmente, uma proibição à exportação dos dispositivos mais recentes da Nvidia, visando impedir que a China tirasse proveito de suas capacidades superiores. Posteriormente, as regras foram flexibilizadas.

No entanto, há indícios de que a Megaspeed — empresa de Alice Huang — possa ter participado do envio clandestino desses componentes para a China durante o período em que ela esteve no comando.

A Bloomberg noticiou que a empresa adquiriu, em novembro de 2025, tecnologias da Nvidia avaliadas em bilhões de dólares. A Megaspeed nega que os produtos tenham sido utilizados de forma ilícita.

Por sua vez, Jensen Huang tem feito um intenso trabalho de lobby pela flexibilização das regras de exportação entre os dois países. Ele argumenta — contrariando a opinião predominante — que a corrida pela IA não é algo determinante e que não seria um problema se a China se tornasse dependente da tecnologia americana.

"O presidente Trump quer que os EUA vençam, e o presidente Xi quer que a China vença; é possível que ambos alcancem seus objetivos", declarou ele à BBC no ano passado.

É seguro afirmar que nenhum dos dois países enxerga a situação dessa maneira.

Reuters Huang tem defendido publicamente o diálogo entre os EUA e a China sobre o desenvolvimento da inteligência artificial

Como pode ter acontecido a espionagem

As questões complexas que a Nvidia agora precisa tentar responder incluem se Alice obteve acesso privilegiado à tecnologia mais recente da empresa — de forma deliberada ou não — por meio de Jensen; e, em caso afirmativo, se ela compartilhou essas informações com Pequim ou com terceiros.

Não se sabe quando o relacionamento entre eles começou ou terminou, mas existem inúmeras fotos e vídeos de Jensen e Alice juntos em eventos. É plausível que tenham passado longos períodos a sós, e Jensen já mencionou que está sempre atento ao seu trabalho.

A China nega que ela estivesse envolvida em espionagem.

O interesse em espionagem econômica não é algo novo nem exclusivo da China. Contudo, muitos países ocidentais afirmam que a China pratica essa atividade em larga escala, utilizando uma combinação de ferramentas tecnológicas e agentes infiltrados em diversas organizações, inclusive empresas privadas.

Caso a China obtenha acesso a um volume significativo de chips da Nvidia — seja para utilizá-los diretamente ou para desmontá-los e aprender a fabricar suas próprias versões —, isso enfureceria o governo Trump, que busca manter suas tecnologias de inteligência artificial sob estrito controle.

Alguns modelos, inclusive, não foram compartilhados com o AI Safety Institute, sediado no Reino Unido, sob a justificativa de que seriam potencialmente perigosos demais. Os EUA não querem que terceiros obtenham vantagem competitiva ou façam mau uso de suas inovações.

Outro ponto potencialmente explosivo diz respeito a eventuais informações sobre segurança nacional às quais Jensen Huang possa ter tido acesso.

Ele é uma figura que transita no alto escalão da elite norte-americana — uma das poucas pessoas que, provavelmente, poderia entrar na Casa Branca sem aviso prévio e tomar um chá com Trump. Ele possui influência, acesso e amizades poderosas. É perfeitamente possível que segredos tenham sido compartilhados com ele.

A Nvidia afirma que, até o momento, não há evidências de que ele tenha repassado qualquer informação, e a empresa iniciou uma investigação interna. Huang declarou que irá colaborar e deseja manter seu cargo — embora, no mínimo, ele tenha violado o próprio código de conduta da Nvidia, que proíbe que integrantes da empresa mantenham relacionamentos com clientes.

Reuters Uma captura de tela de um vídeo mostra uma mulher — identificada como Alice Huang — participando de um jantar com o diretor executivo da Nvidia, Jensen Huang

Os impactos imediatos

Mas será que ele consegue sobreviver?

No momento, ele conta com o apoio tanto do conselho da Nvidia quanto de Trump, que o descreveu como "honrado" e especulou que deveria haver uma razão para o que aconteceu. Em outras palavras, ele não está deixando seu amigo executivo do setor de tecnologia na mão.

Trump afirmou que o FBI está investigando o relacionamento entre o executivo e a suposta espiã.

"Eu fiz essa pergunta: 'Você fazia ideia de que ela era uma espiã?'. Ele respondeu: 'Eu não fazia ideia de que ela era uma espiã', e eu realmente acredito nele", disse o presidente a repórteres.

O preço das ações da Nvidia caiu, mas não despencou de forma catastrófica, o que sugere que os acionistas também não estão abandonando a empresa sob sua gestão.

Uma indústria de IA com uma Nvidia enfraquecida seria, sem dúvida, uma indústria mais lenta.

E, na verdade, não existe um sucessor natural pronto para assumir o lugar de Jensen, caso ele seja forçado a sair.

Huang comanda a Nvidia há mais de 30 anos — para muitos, ele é a própria Nvidia. Ele conduziu a empresa por diversas crises, e foi uma decisão sua fazer com que a companhia priorizasse IA muito antes de isso se tornar uma tendência.

Ele é conhecido por ser um chefe exigente, que espera que sua equipe trabalhe longas jornadas e mantenha um alto padrão. Há relatos de que ele convocava reuniões com todos os funcionários apenas para repreender publicamente aqueles que haviam cometido erros. Ele justificava isso dizendo que era uma forma de evitar que outros cometessem as mesmas falhas — mas é fácil imaginar como se sentiam aqueles que eram alvo dessas críticas.

Enquanto aguarda a conclusão da investigação sobre suas ações, Huang deve esperar que, apesar de ele próprio não ter tolerado os erros de seus colegas no passado, eles sejam compreensivos em relação às suas próprias falhas.

E ele também precisa conviver com a ironia de ter sido, possivelmente, desmascarado não por uma operação sofisticada de alta tecnologia, mas pelo truque mais antigo que existe: uma armadilha de sedução.