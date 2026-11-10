A ilha espanhola com 12 mil habitantes que recebeu 8 mil imigrantes em barcos nas últimas semanas: 'É insustentável'

Após o desembarque, a Cruz Vermelha fica responsável pelo atendimento aos imigrantes - (crédito: EPA)

Grupos de imigrantes continuam tentando fazer a perigosa travessia do Atlântico a partir da África Ocidental em direção às Ilhas Canárias, na Espanha, uma rota que já provocou a morte de milhares de pessoas nos últimos anos.

Enquanto isso, uma pequena ilha, com pouco mais de 30 leitos hospitalares, pede reforços para atender às chegadas de pessoas.

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Nas últimas cinco semanas, El Hierro recebeu 8 mil imigrantes, o que aumenta a pressão sobre os serviços de saúde e de acolhimento.

O presidente do governo das Ilhas Canárias, Fernando Clavijo, disse à agência de notícias Reuters que a situação no território insular, que tem cerca de 11,4 mil habitantes, é "absolutamente insustentável".

As autoridades declararam estado de emergência e solicitaram ao governo central mais recursos humanos e materiais.

"El Hierro é uma ilha pequena que entende o que é a migração. Somos muito solidários", disse à BBC Mundo Alpidio Armas, presidente do conselho de governo da ilha.

"Nas décadas de 1950 e 1960, foi a nossa vez de partir para a Venezuela. E fizemos isso a partir do mesmo porto de La Restinga ao qual hoje chegam embarcações de imigrantes", acrescentou.

O que está acontecendo

Desde o início de novembro, mais de 3,3 mil pessoas chegaram à ilha a bordo de cerca de 30 embarcações, informaram as autoridades locais.

O número equivale a quase um terço da população da ilha, um dos principais pontos de entrada na Europa para imigrantes vindos da África Ocidental.

EPA Após o desembarque, a Cruz Vermelha fica responsável pelo atendimento aos imigrantes

A chegada de tantas embarcações a esse ponto se deve às correntes marítimas, mas também à tentativa de evitar a polícia costeira de Gâmbia, Senegal, Guiné e Mauritânia.

"Se uma embarcação parte diretamente em direção ao Atlântico e depois faz uma curva de 90 graus, ela seguirá diretamente para o porto de La Restinga, em El Hierro", explica Alpidio Armas.

"É uma rota fácil, escolhida para escapar da fiscalização e das patrulhas marítimas de todos esses países."

Nos últimos dias, uma falha em um guindaste fez com que os barcos vazios que conseguiram chegar à ilha se acumulassem no cais de La Restinga, um povoado de 673 habitantes.

São embarcações de madeira maciça, com comprimento entre 20 e 24 metros e peso de 18 a 25 toneladas. Liberar o cais é uma das prioridades no momento.

"Nunca fomos contra a migração. Pedimos que levem em consideração que, com tantas embarcações no mar, os barcos de pesca têm dificuldade para entrar e sair do cais e realizar seu trabalho", afirmou Loly Hernández, presidente da Associação de Moradores de La Restinga, em entrevista à agência Europa Press.

Reuters A rota para as Ilhas Canárias é uma das mais mortais do mundo

Falta de espaço

A economia de La Restinga se baseia principalmente na pesca, no mergulho e no turismo.

As autoridades estão procurando alojamentos temporários para os recém-chegados, enquanto as condições no hospital da ilha se tornaram "indesejáveis", segundo explicou Armas à televisão espanhola.

"Em outubro e novembro, enfrentamos a mesma situação todos os anos. Até agora, sempre conseguimos transferir migrantes para Tenerife, que é a maior ilha. Mas os centros de acolhimento de lá estão lotados, tanto com pessoas que chegaram em embarcações quanto com aquelas que não foram transferidas para a Espanha continental", disse Armas à BBC Mundo, o serviço da BBC em espanhol.

"Não há espaço, e isso fez com que El Hierro chegasse a uma situação-limite. Estamos em colapso", afirmou.

Armas acrescentou que, apesar da situação, embarcações com imigrantes continuam chegando todos os dias.

Segundo o presidente do governo das Ilhas Canárias, essa onda migratória se aproxima dos níveis recordes registrados em 2024. Ele acrescentou que, em alguns dias, o ritmo atual de chegadas é ainda maior.

EPA O risco para as pessoas a bordo varia de acordo com o tipo de embarcação: cayuco, patera, bote inflável ou barco de madeira com fundo plano

Por que esta ilha é escolhida por tantos imigrantes

O aumento do fluxo migratório nessa rota se deve às condições das correntes marítimas e do clima. Durante os meses de outono, o mar costuma ficar mais tranquilo e apresentar condições mais favoráveis à navegação.

Ainda assim, o perigo persiste. Uma pequena embarcação que transportava imigrantes naufragou no último fim de semana na costa noroeste do Senegal, deixando pelo menos 35 mortos e apenas um sobrevivente.

A distância em mar aberto a partir do Senegal é estimada entre 1 mil km e 2 mil km, dependendo do ponto de partida.

Isso representa cerca de dez vezes a distância de outras rotas migratórias que cruzam o Mediterrâneo.

As poucas oportunidades de emprego, as pressões familiares e a existência de redes migratórias já estabelecidas estão entre os fatores que levam pessoas a deixar o Senegal, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Reuters Setembro, outubro e novembro são tradicionalmente meses de mar mais calmo, o que contribui para o aumento do número de chegadas

Para muitos jovens, a perspectiva de encontrar trabalho e ganhar mais dinheiro no exterior continua sendo um forte incentivo, apesar dos riscos envolvidos na travessia do Atlântico em embarcações superlotadas.

Quase um em cada quatro jovens no Senegal estava desempregado no segundo trimestre de 2026, segundo a agência de estatísticas do país.

'Queremos capacitá-los para que fiquem'

Embora a ilha de El Hierro esteja sobrecarregada pela situação atual, Armas quer recursos financeiros e professores para capacitar os imigrantes e permitir que eles se integrem à comunidade local.

"Queremos que eles fiquem. São trabalhadores de que precisamos. Seria ótimo contar com eles na construção civil, na hotelaria, na agricultura, na pecuária ou na pesca", disse Armas à BBC Mundo.

"Mas o problema é que não há como fazer com que o governo das Ilhas Canárias coloque essa proposta em prática conosco. E é o governo regional que tem competência para isso. Queremos que nos enviem profissionais por pelo menos dois anos, para que possamos capacitar os imigrantes e permitir que eles fiquem na ilha ou se mudem para outras regiões, caso prefiram."

Durante sua visita às Ilhas Canárias, em junho de 2026, o papa Leão 14 dedicou boa parte de seus discursos ao acolhimento de imigrantes e refugiados e à realidade do Atlântico. Em sua última missa em Tenerife, embarcações usadas por migrantes foram colocadas no cais como gesto simbólico.