Russell Brand, condenado a mais de 10 anos de prisão por estupro, é acusado de abuso e violência por mais uma ex

Jemima Goldsmith alegou que certa vez precisou chamar a polícia por causa de Brand - (crédito: Getty Images)

Aviso: esta reportagem cita relatos de estupro e agressão sexual

Jemima Goldsmith, ex-namorada de Russell Brand, acusou o comediante britânico de "violência, controle coercitivo e abuso" durante o período em que estiveram juntos.

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Goldsmith, que namorou o artista por cerca de um ano, por volta de 2014, relatou que "teve de chamar a polícia para retirá-lo de sua casa em 2014, durante um incidente violento", mas optou por não apresentar queixa formal.

Em um longo comunicado nas redes sociais, Goldsmith, de 52 anos, afirmou estar "admirada com a coragem das mulheres que se manifestaram" e disse sentir-se "contente e aliviada" pelo fato de ele ter "finalmente enfrentado a Justiça".

Brand, de 51 anos, foi condenado a dez anos e meio de prisão na segunda-feira (9/11), após ser considerado culpado por estupro e agressão sexual.

Ele foi declarado culpado pelo estupro de uma mulher em sua residência, em 2009, além de três acusações de agressão sexual contra outras três mulheres.

Durante a audiência, o juiz afirmou que Brand demonstrava um "desprezo arrogante e casual pelo direito de qualquer mulher de lhe dizer 'não'", acrescentando que, devido à sua fama, ele acreditava que "podia agir como bem entendesse e quando bem entendesse".

Getty Images Jemima Goldsmith alegou que certa vez precisou chamar a polícia por causa de Brand

A produtora de TV Goldsmith também é ex-esposa do ex-primeiro-ministro paquistanês e jogador de críquete Imran Khan, filha do falecido empresário bilionário James Goldsmith e irmã de Zac Goldsmith, ex-ministro do governo conservador.

Mãe de dois filhos, ela afirmou ter optado por não buscar medidas legais contra Brand em relação ao suposto incidente violento ocorrido em 2014, pois estava "preocupada com o impacto da atenção da imprensa sobre os filhos, que na época eram adolescentes".

Na noite de segunda-feira, ela escreveu na rede social X: "Embora a minha dor em relação a isso seja insignificante perto do que as mulheres no tribunal relataram ter sofrido, foi um período difícil que deixou marcas duradouras".

Goldsmith disse que não vê nem fala com Brand desde 2014, mas afirmou ter ajudado os jornalistas que revelaram as acusações contra ele, colocando-se à disposição para testemunhar sobre o seu comportamento "abusivo" caso eles fossem processados.

Em sua declaração, ela também abordou relatos sobre uma ordem judicial obtida por ela e Brand, em outubro de 2015, que impedia uma mulher, Szilvia Berki, de assediá-los — o que incluía fazer alegações de que Brand teria cometido uma agressão na casa de Goldsmith no ano anterior.

Sobre esse episódio, Goldsmith afirmou, na segunda-feira, que Berki esteve em sua casa por cerca de 30 minutos, no dia 7 de junho de 2014, para fazer uma massagem em Brand — algo que, segundo ela, acabou não acontecendo.

Goldsmith afirmou que Berki disse à polícia posteriormente que Brand a empurrou pelas costas no momento em que ela estava saindo e que ela foi atacada pelo cachorro de Goldsmith. A ex-namorada de Brand declarou que "não viu nada de anormal" durante o encontro.

Ela acrescentou que, após a apresentação de um depoimento e de imagens de câmeras de segurança, a polícia concluiu que não havia fundamentos para prosseguir com o caso.

Goldsmith acusou Berki de, na sequência, enviar uma série de mensagens "cruéis, antissemitas e ameaçadoras", além de publicar "alegações absurdas e falsas" a seu respeito nas redes sociais.

Ela relatou que aceitou a sugestão do advogado de Brand para solicitar uma medida judicial que impedisse o assédio. Na segunda-feira, ela afirmou que a recente cobertura da mídia sobre essa medida judicial a expôs a "um ódio vil e a abusos online".

Rosamund Urwin, correspondente-chefe do Sunday Times — que participou de uma investigação jornalística sobre Brand em 2023 —, disse à BBC que Goldsmith a ajudou "muito".

"Tenho acompanhado os abusos que ela tem sofrido online e tentei explicar às pessoas que essa parte da história é muito mais complexa do que imaginam", disse Urwin.

"Gostaria que as pessoas se lembrassem de que as mulheres que decidem vir a público são corajosas. E foi exatamente isso que ela fez: falou com imensa coragem sobre como Russell Brand a tratou", acrescentou.

Na audiência de sentença de Brand, foram apresentados depoimentos sobre o impacto sofrido pelas mulheres que ele foi acusado de agredir.

Uma delas relatou ter ficado "abalada e traumatizada" por anos após o incidente, acrescentando: "Eu não tinha nenhum respeito por mim mesma. Era como se eu estivesse 'quebrada', com medo de transmitir sinais que pudessem ser interpretados de maneira errada".

A mulher que ele foi considerado culpado de estuprar afirmou que o trauma é algo que ela precisa "carregar todos os dias".

Uma van, na qual se acredita que Brand estivesse, foi vista chegando à prisão HMP Wandsworth, em Londres, na segunda-feira, após a audiência de sentença.

As diretrizes estabelecem que infratores condenados a penas de quatro anos ou mais por certos crimes graves — de natureza violenta ou sexual — poderão ser libertados após cumprirem dois terços da pena. No caso de Brand, isso corresponderia a sete anos.

Após a soltura, é provável que ele cumpra o restante da pena em liberdade condicional, estando sujeito a regras específicas, como o uso de uma tornozeleira eletrônica.

O artista foi considerado culpado das acusações envolvendo quatro mulheres, ocorridas entre 2004 e 2009, ao final de um julgamento de quatro semanas no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres.

Ele foi absolvido de duas acusações de estupro e de uma acusação de tentativa de atentado ao pudor.