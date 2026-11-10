Sobrevivente de Epstein diz que executivo que segue ativo em agência de modelos a enviou para casa do abusador

Uma mulher estuprada por Jeffrey Epstein (1953-2019) afirma que o presidente da agência de modelos que a representava a colocou em perigo, ao encaminhá-la para duas sessões de fotos na casa de praia do criminoso sexual condenado no Estado americano da Flórida.

Na época, em 2009, Epstein cumpria sentença de prisão por crimes sexuais contra uma menor da idade, mas tinha autorização para trabalhar diariamente em sua casa.

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"A função da minha agência era me proteger e eles falharam", contou ela ao Serviço Mundial da BBC. "Na verdade, eles me colocaram em risco e deveriam ser responsabilizados por isso."

Roza tinha 18 anos quando foi encaminhada, pela primeira vez, para a casa de Epstein em Palm Beach pela filial americana da MC2 Model Management. Ela havia chegado aos Estados Unidos cerca de um mês antes, proveniente do Uzbequistão.

O presidente da MC2 nos Estados Unidos na época, Jeff Fuller, dirige atualmente outra agência de modelos americana, chamada The Source Models.

"Minha agência sabia exatamente onde eu estava", conta Roza. "Por isso, Jeff sabia exatamente para onde eu estava indo."

Fashion TV Jeff Fuller administra atualmente a agência The Source Models

Roza mostra um relatório de despesas que indica que o próprio Fuller reservou seu voo de Palm Beach para casa, após sua segunda sessão de fotos na casa de Epstein. Fuller havia afirmado anteriormente que não sabia que Roza estava indo para a casa de Epstein.

Ela afirma que as sessões de fotos a levaram a ser contratada como assistente de Epstein. Outras sobreviventes explicaram como o financista utilizava o recrutamento de assistentes como um estratagema elaborado para permitir que ele continuasse abusando das jovens.

Roza conta que Epstein a estuprava sistematicamente.

Fuller não respondeu às afirmações da BBC. Ele declarou em outras ocasiões que não sabia que Roza estava sofrendo abusos.

A BBC descobriu, pelos documentos relacionados a Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), que dez modelos da MC2 se encontraram ou mantiveram comunicação com Epstein após a sua condenação.

Os arquivos também mostram que Epstein entregou para a MC2 US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões, pelo câmbio atual) em 2005, embora os donos da agência tenham declarado a uma publicação americana, dois anos depois, que Epstein não tinha envolvimento na sua empresa.

Um testemunho compartilhado com a BBC Eye também levanta questões sobre o papel desempenhado por dois outros indivíduos ativos na indústria de modelos. Os arquivos do Departamento de Justiça demonstram que eles mantinham relacionamento próximo com Epstein: o ex-agente Ramsey Elkholy e a diretora de uma agência de modelos, Faith Kates.

Uma declaração do DOJ emitida no ano passado afirmou que não foi descoberta nenhuma evidência que permitisse investigações adicionais contra "terceiros não acusados". Mas esta situação, agora, está sendo questionada pelo senador Zellnor Myrie, do Estado americano de Nova York.

Myrie propôs um novo projeto de lei sobre tráfico sexual para ampliar os poderes da polícia para investigar os supostos facilitadores de Epstein.

BBC O senador americano Zellnor Myrie declarou à BBC que deseja ver responsabilizadas as pessoas que sabiam (ou deveriam saber) dos abusos de Jeffrey Epstein

Sara Ziff é fundadora da Model Alliance, que defende maior proteção para as modelos nos Estados Unidos. Ela aprova a medida.

"Muitas vezes, [as agências de modelos] são o problema", segundo ela. "Elas são o elo entre a modelo e esses homens predatórios."

Roza afirma que a pessoa por trás da câmera nas sessões de fotos a que ela foi encaminhada pela MC2 não era um fotógrafo profissional, mas a namorada de Epstein na época, Nadia Marcinko.

Roza descreve o cenário como "estranho, não havia estilista" e as fotos nunca foram usadas. Desde então, ela se convenceu de que as sessões eram encenadas por Epstein e pela MC2.

Um e-mail de Fuller para Epstein, que consta nos arquivos do DOJ, deixa claros os laços próximos entre a agência e o financista.

"Não fosse por você, eu a teria demitido meses atrás", escreve Fuller sobre outra modelo, em março de 2012. "E eu teria cuidado, pois ela fala demais."

Um mês depois da segunda prisão de Epstein, em 2019, a filial americana da MC2 foi dissolvida e Fuller abriu uma nova agência, chamada The Source Models, que segue em operação até hoje.

A BBC descobriu que 50 modelos da MC2 foram transferidas para a nova agência.

Pedimos comentários sobre nossas descobertas à The Source Models, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.

As agências de modelos eram úteis para Epstein, segundo Sigrid McCawley, a principal advogada de mais de cem vítimas de Epstein.

"Epstein disse a muitas pessoas que queria três garotas diferentes por dia", segundo ela. "Pense nestes números... Os olheiros [de modelos] realmente eram cruciais, pois eram aqueles que identificavam o tipo de mulher de que Epstein gostava."

No caso do ex-agente Ramsey Elkholy, a BBC descobriu que ele tentou conectar 34 mulheres a Epstein, incluindo uma jovem de 18 anos de idade que ainda frequentava a escola.

A experiência de uma das mulheres destaca como os assistentes eram cooptados para a estrutura de abuso.

Elkholy, segundo os arquivos do DOJ, sugeriu a Epstein que uma das assistentes do financista era amiga desta mulher, antes de apresentá-la a Epstein.

A BBC conversou com a mulher, que revelou que, no seu primeiro encontro com Epstein, quando ela tinha 19 anos, ele abusou sexualmente dela na casa dele em Nova York.

Ramsey Elkholy declarou à BBC: "Rejeito totalmente qualquer alegação de que eu sabia ou facilitei abuso de qualquer tipo... Na época, eu não tinha conhecimento de nenhum abuso e só conhecia o seu próprio relato [de Epstein] do seu processo [legal] de 2008, no qual erroneamente acreditei."

"Os registros e os relatos publicados mostram que as mulheres eram frequentemente treinadas por outras mulheres do seu círculo interno", prosseguiu ele.

"Nunca fiz parte daquele círculo, nem mesmo de qualquer atividade deste tipo... Minha intenção era ajudar as modelos a encontrar oportunidades profissionais, apresentando-as a um indivíduo extremamente bem conectado."

A advogada Sigrid McCawley declarou que estas assistentes "não teriam tido escolha" na sua forma de comportamento.

"Estas jovens sobreviventes eram abusadas regularmente", segundo ela. "Suas vidas eram ameaçadas... Elas precisavam fazer o que fossem instruídas a fazer."

A BBC conversou com outra modelo, Simona (nome fictício), do leste europeu. Ela contou que Epstein a estuprou mais de 200 vezes.

"As pessoas acham que nós ganhávamos alguma coisa, que concordávamos com este abuso para ganhar algo, seja dinheiro ou influência, mas não é verdade", afirma ela. "Nós ficamos com traumas profundos."

Simona conta que, na primeira vez em que se encontrou com o financista, aos 20 anos, ela já havia assinado com uma agência de modelos de Nova York. Ele se ofereceu a apresentá-la à sua "boa" amiga Faith Kates.

Na época, Kates era diretora de uma das maiores agências de modelos do mundo, a Next Management. Ela se demitiu do seu alto cargo executivo em dezembro do ano passado, mas ainda é relacionada legalmente como diretora da empresa.

Getty Images Simona afirma que Faith Kates (foto) se encontrou com ela a pedido de Epstein

Simona conta que, naquela reunião, Kates sugeriu que ela passasse por cirurgia plástica e enviou os dados de um cirurgião para Epstein.

Após sua reunião com Kates, Simona afirma que Epstein a convenceu a deixar de ser modelo. E, como Roza e várias outras de suas vítimas, ela se tornou sua assistente.

Ela afirma que ele a estuprou e controlou todos os aspectos da sua vida por cerca de dois anos.

Os arquivos do DOJ mostram que Epstein pediu a Kates que encontrasse outras cinco modelos, mas não se sabe ao certo quantos destes encontros aconteceram.

Os advogados de Faith Kates declararam à BBC que "Jeffrey Epstein foi um mestre da manipulação... Kates foi uma das pessoas brutalmente enganadas por Epstein."

"Se ela soubesse o que ela e todas as pessoas sabem agora, nunca teria se associado a ele." Os advogados também destacaram que Kates nunca pediu a uma modelo que passasse por cirurgia plástica.

A BBC entrou em contato com a Next Management pedindo comentários, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.

Myrie declarou à BBC que, se o seu projeto se tornar lei e "você estava encaminhando modelos para Epstein sabendo o que Epstein estava fazendo, ou se deveria saber o que ele fazia, você será responsabilizado".

Roza espera que contar sua história incentive outras mulheres a virem a público.

"Existem muitas, muitas sobreviventes que nunca falam porque é assustador", segundo ela.

"Por isso, minhas irmãs sobreviventes... agora, vocês me conhecem. Vocês sabem o meu nome. E eu digo: façam contato."

Com colaboração de Annika Grosser.