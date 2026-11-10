A batalha do novo Parlamento de Israel que pode decidir o futuro político de Netanyahu - (crédito: BBC Geral)

O novo Parlamento de Israel tomou posse nesta terça-feira (10/11), enquanto o líder da oposição, Gadi Eisenkot, tenta formar um governo para substituir o primeiro-ministro interino, Benjamin Netanyahu.

O ex-chefe do Exército recebeu mais recomendações de parlamentares do Knesset (Parlamento israelense) do que Netanyahu para formar um governo. No entanto, nem todos os que o apoiam estão dispostos a integrar uma mesma coalizão.

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O bloco de quatro partidos de Eisenkot conquistou 48 cadeiras nas eleições de outubro, enquanto o bloco de Netanyahu obteve 53. Nenhum dos dois alcançou maioria no Parlamento, que tem 120 assentos.

Eisenkot tem 28 dias para formar uma coalizão, com possibilidade de prorrogação por mais duas semanas.

Quase metade dos novos parlamentares nunca havia ocupado uma cadeira na legislatura anterior. Já os partidos de maioria árabe conquistaram um número recorde de assentos.

Pouco depois da cerimônia de posse, Netanyahu e Eisenkot alertaram os parlamentares sobre os riscos de apoiar um governo liderado pelo adversário.

"Aos que estão pensando em formar um governo que inclua apoiadores do terrorismo e inimigos de Israel, ou que dependa deles, pergunto: vocês estão preparados para depender daqueles cujo objetivo é a destruição do Estado judeu?", disse Netanyahu, em referência à possibilidade de um governo liderado por Eisenkot depender do apoio de partidos árabes.

Netanyahu também defendeu a formação de um governo de união nacional, que, segundo ele, seria a única maneira de enfrentar a ameaça de "um Irã nuclear".

Eisenkot criticou duramente as declarações de Netanyahu.

"Ouvi sentado o discurso delirante, divisivo, carregado de ódio e vergonhoso do primeiro-ministro que está deixando o cargo, que usou uma ocasião de Estado para fazer esse tipo de declaração", disse Eisenkot.

"Agora estou ainda mais convencido de que ele não tem condições de permanecer no cargo nem por mais um minuto."

O resultado da eleição, amplamente vista como um plebiscito sobre Netanyahu, abriu um período de incerteza sobre quem formará o próximo governo.

Netanyahu permanecerá como primeiro-ministro interino até que uma nova coalizão seja formada — um processo que pode levar de alguns dias a vários meses.

Um dos resultados mais expressivos foi o desempenho das duas alianças lideradas por partidos árabes de Israel — a Lista Árabe Unida e a Lista Conjunta —, que conquistaram juntas um número recorde de 19 cadeiras, após um aumento da participação dos eleitores árabes.

Com isso, os partidos árabes podem se tornar decisivos para a formação do próximo governo.

Netanyahu, porém, descartou governar com o apoio deles, enquanto três dos partidos do bloco de Eisenkot se opõem à inclusão dessas legendas em uma coalizão.

No domingo (8/11), o presidente Isaac Herzog encarregou Eisenkot de tentar formar um governo.

Em um pronunciamento na residência presidencial, o líder do partido centrista Yashar defendeu a formação de um "governo de emergência nacional" — um apelo indireto para que os partidos deixem de lado suas diferenças ideológicas a fim de tirar Netanyahu do poder.

Segundo Eisenkot, isso exigiria "medidas políticas criativas e pouco convencionais".

Eisenkot afirmou que qualquer partido ou parlamentar disposto a aceitar quatro princípios poderia integrar o governo que ele pretende formar. São eles: reconhecer Israel como um Estado judeu e democrático; aceitar os valores da Declaração de Independência; apoiar o serviço militar, nacional ou civil obrigatório para todos, inclusive comunidades atualmente dispensadas; e reconhecer o Hamas como uma organização terrorista, comprometendo-se a desmantelar suas capacidades militares e de governo.

As quatro exigências, porém, podem representar obstáculos significativos para os possíveis aliados de Eisenkot.

A convocação de homens judeus ultraortodoxos para o serviço militar — atualmente dispensados da obrigação caso se dediquem integralmente aos estudos religiosos — foi um dos principais temas da campanha eleitoral.

Os partidos ultraortodoxos Judaísmo Unido da Torá (UTJ, na sigla em inglês) e Shas, que conquistaram juntos 13 cadeiras, se opõem fortemente a qualquer tentativa de mudar as regras atuais. Essa era, porém, uma das propostas defendidas por todos os partidos do bloco de Eisenkot durante a campanha.

Os quatro princípios de Eisenkot também são controversos para os partidos árabes. Ambos defendem a igualdade de direitos nacionais e civis para os cidadãos árabes de Israel, que representam cerca de 20% da população. A grande maioria dos árabes israelenses não é obrigada a prestar serviço militar, e nenhum dos dois partidos reconheceu publicamente o Hamas como uma organização terrorista.

Ainda assim, os partidos árabes poderiam ajudar Eisenkot a formar um governo minoritário.

A Lista Árabe Unida, que conquistou oito cadeiras, afirmou estar disposta a integrar uma coalizão liderada por ele. Já a Lista Conjunta, que obteve 11 assentos, ofereceu apoio parlamentar sem participar diretamente do governo.

Se Eisenkot aceitasse esse arranjo, ainda precisaria convencer os demais partidos de seu bloco a concordar.

Avigdor Lieberman, cujo partido Yisrael Beiteinu conquistou sete cadeiras, até agora se recusou a integrar um governo minoritário que dependa do apoio de parlamentares árabes.

Em troca de seu apoio, os partidos ultraortodoxos provavelmente exigiriam concessões importantes em relação ao serviço militar obrigatório — algo que poderia ser inaceitável para a maioria das legendas do bloco de Eisenkot.