Como ter amigos imaginários nos ajuda na vida real: 'Éramos inseparáveis'

Criar um amigo imaginário pode ser uma forma de ter com quem brincar, sem indicar solidão, explica a psicóloga Naomi Aguiar - (crédito: Getty Images)

Ao longo da infância, tive muitas amizades, mas um grupo em especial deixou lembranças marcantes. Capin, Mia e Hannah eram meus amigos mais próximos desde pequena, e guardo muitas lembranças felizes dos momentos que passamos juntos.

Nos dias quentes de verão, passávamos horas fazendo coroas de margaridas, procurando formas curiosas nas nuvens que encobriam o sol, preparando bolinhos, brincando de esconde-esconde, plantando bananeira e dando estrelinhas. Brincávamos sem parar, dia após dia, até o verão chegar ao fim.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Éramos um quarteto inseparável, mas havia algo de diferente em nossa amizade: Capin, Mia e Hannah só existiam na minha imaginação.

Eles eram meus amigos imaginários, com quem compartilhava segredos, a quem pedia conselhos e recorria quando queria me divertir. Mas não os criei porque me sentia sozinha, era tímida ou não tinha amigos de verdade. Na realidade, mesmo depois de tantos anos, ainda não sei de onde vieram nem por quê.

Independentemente de como surgiram, pesquisas sobre amigos imaginários sugerem que tive sorte de contar com eles. De caixas de leite falantes a jacarés coloridos e uma girafa fantasma mágica, os estudos mostram uma enorme variedade de criaturas imaginárias que acompanham as crianças nos altos e baixos da infância.

Novas evidências sugerem que essas amizades podem trazer diversos benefícios, como maior empatia e criatividade, que podem durar até a vida adulta.

A caixa de leite falante

Segundo as psicólogas Naomi Aguiar e Marjorie Taylor, dois terços das crianças já tiveram um amigo imaginário até os 7 anos. Esses amigos são personagens criados pelas próprias crianças, com quem elas conversam ou interagem regularmente.

"Essas crianças não têm menos amigos do que as outras. Elas têm o mesmo número de amizades recíprocas que aquelas sem amigos imaginários. E o que os dados mostram é que, em praticamente todos os aspectos, elas são iguais às demais", afirma Aguiar, psicóloga e autora do livro Imaginary Friends and the People Who Create Them ("Amigos imaginários e as pessoas que os criam", em tradução livre).

Atualmente, Aguiar pesquisa o ensino pela internet e as relações das crianças com amigos imaginários e chatbots de inteligência artificial (IA), programas capazes de simular conversas, na Universidade Estadual do Oregon, nos Estados Unidos.

Segundo a psicóloga, os amigos imaginários costumam surgir quando a criança está sozinha. Isso não significa necessariamente que ela se sinta solitária, mas apenas que, naquele momento, está sem companhia e gostaria de ter alguém com quem brincar.

"Muitas crianças criam amigos imaginários porque acham divertido e gostam muito de interagir com outras pessoas. Então, quando não têm ninguém com quem conversar ou brincar, inventam um amigo imaginário", explica Aguiar.

Mas pesquisas sugerem que esses personagens podem trazer benefícios que vão muito além da companhia. Crianças com amigos imaginários podem ter mais facilidade para inventar histórias, ser menos tímidas, demonstrar maior interesse por fantasia, conseguir se concentrar melhor, passar menos tempo diante das telas e ter maior capacidade de imaginar cenas e imagens com riqueza de detalhes do que aquelas que não têm amigos imaginários.

Segundo Aguiar, cada amigo imaginário é único e costuma ter características que acompanham as mudanças nos desejos e nas necessidades da criança ao longo da infância.

Um dos exemplos favoritos da psicóloga é o de uma menina que tinha como amiga imaginária uma caixa de leite invisível. Aguiar explica que a menina gostava justamente do fato de a caixa não ser humana. Assim, a amiga imaginária lhe ensinava como era não ser humano, enquanto a menina explicava à caixa de leite como era ser uma pessoa.

Getty Images Criar um amigo imaginário pode ser uma forma de ter com quem brincar, sem indicar solidão, explica a psicóloga Naomi Aguiar

Bailarinas invisíveis e um menino com uma nuvem

Meus amigos imaginários surgiram quando eu tinha cerca de 3 anos. Hannah e Mia foram inspiradas em duas meninas de um filme de balé. Elas nunca andavam: estavam sempre saltando e girando, repetindo movimentos de balé sem parar. Usavam collants, tutus e sapatilhas combinando, todos em tons de rosa-claro. Já Capin era um mistério. Não faço ideia de onde ele veio.

Capin era mais velho do que nós três. Tinha cabelos escuros que cobriam seus olhos e um ar sofisticado, reforçado por uma nuvem cinzenta que o seguia por toda parte. Costumava ficar um pouco afastado de nós três e compartilhava seus conhecimentos quando necessário. Enquanto as meninas me encantavam com seus saltos e movimentos de balé, os conselhos atenciosos de Capin eram uma fonte constante de conforto.

Apesar das diferenças, os três sabiam como me divertir. Nos meses de inverno, pintávamos, coloríamos, passávamos cola e colávamos coisas em tudo o que encontrávamos pela frente. Desenhávamos rostos nos vidros embaçados das janelas, admirávamos as explosões de cores dos fogos de artifício que iluminavam o céu escuro todo mês de novembro, folheávamos catálogos e circulávamos os presentes que esperávamos que o Papai Noel trouxesse pela chaminé no dia de Natal.

Aprendendo a entender a mente dos outros

Getty Images Pesquisas associam amigos imaginários a menos timidez, maior concentração, menos tempo de tela e mais facilidade para criar histórias

"Para mim, o mais importante em um amigo imaginário é criar uma mente e interagir com ela", afirma Paige Davis, professora associada de psicologia do desenvolvimento e psicopatologia da Universidade de Leeds, no Reino Unido. Alguns amigos imaginários são inspirados em pessoas reais ou objetos que ganham características humanas. Outros assumem a forma de animais ou criaturas fantásticas.

Marta Giménez-Dasí, da Universidade de Valência, na Espanha, e seus colegas descobriram que crianças de 4 a 6 anos com amigos imaginários tiveram resultados melhores do que aquelas sem esses companheiros em testes de teoria da mente e compreensão emocional. Isso significa que demonstraram maior capacidade de entender que outras pessoas têm crenças, desejos e intenções diferentes dos seus.

Mas ainda não está claro se essa capacidade de compreender as emoções e os pensamentos dos outros se desenvolve graças às amizades imaginárias ou se ocorre o contrário: crianças que já se interessam mais pelo que os outros pensam seriam mais propensas a criar esses companheiros.

Aprendendo a fazer amizades

Getty Images Crianças de 4 a 6 anos com amigos imaginários entendiam melhor as emoções e os pensamentos dos outros, segundo estudo da Universidade de Valência, na Espanha

Davis, da Universidade de Leeds, e seus colegas investigaram se os benefícios dos amigos imaginários também se estendem a crianças que não são neurotípicas.

Segundo a pesquisadora, crianças autistas conseguem fazer e manter amizades, mas suas formas de se comunicar e compreender situações sociais e emoções muitas vezes são diferentes das de crianças neurotípicas, o que pode influenciar seus relacionamentos.

O diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) significa que uma pessoa apresenta determinadas características centrais, entre elas diferenças na forma como se comunica e se comporta. É um termo abrangente, que inclui pessoas com experiências muito diferentes.

Davis explica que crianças autistas também costumam brincar de faz de conta de maneira diferente, muitas vezes preferindo atividades que envolvem a imaginação, como desenhar, em vez de inventar histórias e personagens. Isso sugere que elas poderiam ter menos tendência a criar amigos imaginários.

No entanto, ao entrevistar os pais de 124 crianças autistas, Davis descobriu que 49% dos participantes relataram que seus filhos haviam criado um amigo imaginário entre 1 e 11 anos de idade.

Segundo especialistas, os amigos imaginários oferecem às crianças autistas a oportunidade de praticar interações sociais que podem considerar difíceis.

"Uma das dificuldades do autismo é compreender e lidar com as relações sociais. Criar um amigo imaginário pode ser uma forma de explorar essas relações sem correr riscos", explica Tracy Gleason, professora de psicologia do Wellesley College, nos EUA.

Segundo Davis e Gleason, conversar e interagir regularmente com um personagem invisível que, de certa forma, tem pensamentos próprios pode ajudar crianças autistas a desenvolver uma compreensão básica das relações sociais, algo que pode ser útil para elas.

"Os pais de crianças autistas que criaram amigos imaginários relataram que seus filhos tinham maior capacidade de compreender os pensamentos dos outros do que os pais daquelas que não tinham esses companheiros", afirma Davis, da Universidade de Leeds.

"As crianças com amigos imaginários também demonstraram um interesse maior em passar tempo com outras pessoas ou fazer novas amizades."

Discussões imaginárias

Getty Images Segundo Aguiar, amigos imaginários podem ajudar a criança a entender o mundo e suas relações em um ambiente criado por ela mesma

Segundo Davis, Gleason e Aguiar, os amigos imaginários não apenas podem incentivar as crianças a fazer amizades na vida real, mas também oferecem um ambiente seguro para aprender a lidar com situações sociais complexas. Essas relações podem ajudá-las a estabelecer limites, entender o que as deixa confortáveis, enfrentar conversas difíceis e encontrar soluções para conflitos.

Aguiar dá o exemplo de uma criança que tem um colega na escola que vive pegando seu caminhão de brinquedo favorito sem permissão. Ela pode imaginar que seu amigo imaginário faz a mesma coisa. Nessa situação, a criança pode brigar com ele, pedir desculpas e chegar a um acordo. Depois, pode usar o que aprendeu para resolver o problema com o colega de verdade.

"Isso faz parte do desenvolvimento infantil, porque é a própria criança que conduz a resolução do problema", explica Aguiar. "Pode ser uma ferramenta muito poderosa para compreender o mundo real e dar sentido às experiências e relações que vive, em um ambiente criado por ela mesma."

Davis acrescenta que "crianças com amigos imaginários têm maior tendência a descrever um amigo da vida real por suas características psicológicas, e não pela aparência física.

Por exemplo, é mais provável que pensem 'ela tem um senso de humor que todo mundo parece entender', em vez de 'ela usa tranças' ou 'ela está vestindo uma camiseta azul'". Isso sugere, segundo a pesquisadora, que essas crianças podem ter maior capacidade de empatia e compreensão das relações sociais.

Amigos para a vida toda?

Os amigos imaginários parecem desempenhar diferentes papéis na vida das crianças. Mas o que acontece com esses companheiros quando elas chegam à adolescência e, depois, à vida adulta?

"Acho que muitas pessoas acreditam que os amigos imaginários são algo exclusivo da primeira infância e que não fazem parte das outras fases do desenvolvimento", afirma Gleason, do Wellesley College. "Mas eles também existem na adolescência e na vida adulta."

Em um estudo recente, que ainda está passando por revisão de outros pesquisadores, Gleason descobriu que alguns adultos também têm amigos imaginários.

Entre os 56 participantes que afirmaram ter um amigo imaginário, 68% haviam criado esse companheiro antes dos 20 anos. Isso sugere que a amizade imaginária começou na infância ou na adolescência e continuou na vida adulta.

Cerca de 30% dos participantes disseram ter criado seu amigo imaginário já na idade adulta.

Segundo Gleason, os adultos criam amigos imaginários por diferentes motivos, que vão desde a busca por companhia e apoio social até estímulo intelectual, motivação, carinho, intimidade emocional, conselhos e ajuda para resolver dilemas morais. Essas amizades também podem ser uma forma de diversão que ajuda a aliviar o estresse do dia a dia.

"Na vida adulta, essas amizades estão mais relacionadas à convivência em sociedade, à participação em grupos e ao desempenho profissional, incluindo a capacidade de lidar com as tarefas do trabalho", explica Gleason.

Segundo a pesquisadora, os amigos imaginários podem ajudar os adultos a ensaiar situações profissionais, como uma conversa difícil com um cliente ou colega de trabalho, ou a apresentação de um projeto. Isso pode contribuir para desenvolver a capacidade de lidar com situações emocionalmente difíceis.

"Eles também ajudam as pessoas a crescer e evoluir, dando a elas a oportunidade de se tornar quem desejam ser e viver a vida que querem", acrescenta Gleason.

Enquanto alguns amigos imaginários desaparecem no fim da infância, outros permanecem e continuam oferecendo apoio ao longo da vida. "Acho que, para algumas crianças, o amigo imaginário pode se transformar para acompanhar as novas necessidades de cada fase do desenvolvimento. Para outras, no entanto, essa amizade chega ao fim", explica Gleason.

Capin, Mia e Hannah foram ótimos companheiros. Talvez também tenham me ajudado a lidar com questões do meu desenvolvimento que, na época, eu nem sabia que precisava compreender. Mas, por volta dos 9 anos, quando a adolescência se aproximava, nosso grupo de quatro se desfez. Capin, Mia e Hannah desapareceram, e fiquei sozinha para enfrentar o mundo.

Hoje, quando imagino nós quatro reunidos no jardim, observando as nuvens que se moviam e mudavam de forma no céu, sinto um calor no peito. Me lembro de toda a alegria que eles me proporcionaram. Sei o quanto foram importantes na minha infância, mas também sei que as impressionantes piruetas de Hannah e Mia ficaram no passado.

Quanto a Capin, é difícil saber se algum dia voltará. Talvez, no futuro, eu precise novamente de conselhos. E tenho a sensação de que, se isso acontecer, ele estará lá para me ajudar, acompanhado de sua nuvem cinzenta de sabedoria.

Reportagem adicional de Catherine Burns