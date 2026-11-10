Da fronteira norte de Israel a Gaza, relatos mostram impactos da guerra

Manara (Israel) — A guerra entre as Forças de Defesa de Israel (IDF) e a milícia fundamentalista xiita Hezbollah ainda persiste no extremo sul do Líbano. Até antes do massacre de 7 de outubro, 217 pessoas — incluindo oito crianças — viviam no kibutz Manara, no topo das Montanhas Naftali, a apenas 70m do muro e da cerca que dividem a fronteira israelo-libanesa.

Depois que os combates começaram, em 8 de outubro, 37 moradores deixaram a comunidade coletiva agrícola israelense, com medo do Hezbollah. Enquanto o Correio visitava o local, a reportagem foi surpreendida por três grandes explosões, provavelmente produtos de artilharia ou de um tanque de guerra.

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Ao longe, a não mais do que 10km, era possível ver uma coluna de fumaça subindo ao céu. Ao fundo de uma base da Força Interina das Nações Unidas para o Líbano (Unifil), onde um grupo jogava bola, o cenário era de destruição quase total: casas e prédios reduzidos a escombros.

Mas o lembrete do conflito está no próprio kibutz de Manara. Várias casas dispostas de frente para o vale e para as montanhas do sul do Líbano ficaram parcialmente destruídas pelos lança-foguetes lançados por militantes. No extremo sul de Israel, do outro lado da fronteira com a Faixa de Gaza, palestinos vivem sob ameaça de bombardeios constantes, das chuvas torrenciais e do frio.

Em Manara, militantes do Hezbollah disparavam contra qualquer civil, a partir do vale e das montanhas. Usavam lança-foguetes e foguetes Katyusha. Orna Weinberg, 60 anos, contou que nasceu no kibutz e faz parte da quarta geração de moradores da comunidade. "A guerra é como um vulcão. Você aprende a conviver com ele. Manara é um paraíso, um lugar maravilhoso, com um clima muito especial e uma natureza linda. Quando criança, sabia que precisava correr para o abrigo antibombas caso algo acontecesse. Eu não pude sair quando Manara estava sob fogo. Fiquei aqui até minha casa ter sido atingida. Então, tive que sair", contou ao Correio.

Orna Weinberg, 60 anos, contou que nasceu no kibutz e faz parte da quarta geração de moradores da comunidade. (foto: Rodrigo Craveiro/CB/D.A Press)

Orna disse que desconhecia que o Hezbollah tinha um arsenal de foguetes antitanque em um vilarejo próximo de Manara. "Eu sabia que eles (Hezbollah) nos olhavam o tempo todo. O plano deles era fazer, aqui, o equivalente a dez vezes mais ao que a Nukhba (força de elite do Hamas) fez no sul de Israel", assegurou, ao mencionar o massacre de 7 de outubro de 2023, em que 1.200 israelenses foram mortos.

Durante os 10 primeiros meses da guerra, eia acreditou que o grupo xiita não pretendia atacar civis. "A razão pela qual Manara foi tão intensamente atacada foi o fato de o Exército de Israel ter armado moradores do kibutz, ciente da importância de não perdê-lo para o Hezbollah", acrescentou.

Em abril de 2006, durante outra guerra entre Israel e Hezbollah, civis que visitavam uma fábrica em Manara foram surpreendidos por tiros disparados pelos militantes xiitas. Um dos homens ficou ferido na barriga.

Os militantes do Hezbollah foram empurrados para 4km no interior do território libanês — o Exército de Israel controla a zona de segurança e impede a aproximação dos inimigos junto à fronteira.

Base da Unifil, força interina da ONU no Líbano, do outro lado da fronteira (foto: Rodrigo Craveiro/CB/D.A Press)

Gaza

A três horas e seis minutos de carro de Manara, o palestino Mahmoud Abu Hamda, um repórter fotográfico que documenta o sofrimento dos palestinos há mais de 15 anos, relatou ao Correio que a situação na Faixa de Gaza é "comovente".

"A chegada do inverno e as chuvas torrenciais, desabrigou famílias, que enfrentam outro desastre humanitário. A chuva inundou as frágeis barracas, encharcando cobertores, agasalhos, roupas e os poucos pertences dessas pessoas", explicou.

O palestino Mahmoud Abu Hamda, um repórter fotográfico que documenta o sofrimento dos palestinos há mais de 15 anos, relatou ao Correio que a situação na Faixa de Gaza é "comovente". (foto: Reprodução/Redes Sociais)

De acordo com Abu Hamda, as crianças estão dormindo no frio, cercadas de água e lama, enquanto seus pais lutam para encontrar um local seco a fim de proteger os filhos. "Muitas famílias não têm abrigos adequados nem roupas suficientes para o inverno. Depois de perderem suas casas, as pessoas em Gaza lutam outra batalha, dessa vez para sobreviverem ao frio e à chuva. O inverno, aqui, não é apenas uma estação do ano, mas outro capítulo de sofrimento", disse.

Quando Mortaja, outro jornalista da Cidade de Gaza, falou ao Correio, um ataque israelense tinha acabado de aconteceu. "Meus filhos estão aterrorizados. Infelizmente, muito de nossa casa temporária foi danificado pela explosão", comentou.

"Eu realmente não sei mais o que dizer. Perdemos tanto, e mesmo o pequeno abrigo que conseguimos fazer para nossa família não está mais seguro. A parte que mais me quebra é ver meus filhos amedrontados, sem que eu saiba como progegê-los. Apenas desejo que possamos ter um pouco de paz, um lugar seguro para nossas crianças e uma noite sem sentirmos medo.

O repórter viajou a convite da Stand With Us Brasil





