Câmara rejeita tentativa de impeachment contra secretário de Defesa

Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos e integrante do governo Donald Trump, era alvo de uma tentativa de impeachment - (crédito: Roberto Schmidt/AFP)

Os republicanos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos bloquearam nesta terça-feira (10) uma tentativa de destituir o secretário de Defesa, Pete Hegseth, em uma vitória para o presidente Donald Trump após os maus resultados de seu partido nas eleições de meio de mandato.

A Câmara, dominada pelos republicanos, rejeitou, por 211 votos a 204, o envio da resolução de impeachment ao Comitê Judiciário.

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Com isso, impediu uma votação prevista para quarta-feira sobre a apresentação de acusações formais contra o chefe do Pentágono, que enfrenta forte pressão.

"ABSOLVIÇÃO de um Grande Patriota Americano", comemorou Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social.

Hegseth foi acusado de má gestão da guerra no Irã, de extrapolar seus poderes ao realizar mudanças de pessoal e de promover execuções extrajudiciais por meio dos polêmicos ataques contra supostas embarcações de narcotraficantes no Caribe e no Pacífico, que provocaram mais de 200 mortes.

O deputado republicano dissidente Thomas Massie apresentou a moção contra Hegseth uma semana após as catastróficas eleições legislativas de meio de mandato, que deram aos democratas a maioria no Congresso.

O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, classificou a votação nesta terça-feira como uma "VITÓRIA TOTAL!". "Esperamos pôr fim a esse falso processo de impeachment na sala da comissão, onde os fatos continuarão prevalecendo e essa distração poderá ser encerrada", escreveu no X.

Mais cedo, Hegseth havia classificado a moção de censura para destituí-lo como um "espetáculo político", em meio aos insistentes apelos para que Washington ponha fim à guerra no Irã.

A moção não trata de "crimes graves, delitos menores, traição ou suborno", mas de um "desacordo sobre políticas", rebateu Hegseth em uma rara entrevista coletiva.

"Os soldados, os verdadeiros soldados (...) adoram Pete Hegseth", declarou o presidente Donald Trump na noite de segunda-feira, em apoio a seu secretário, que, segundo ele, fez um "trabalho muito bom".

A aliança militar contra o crime organizado na América Latina e no Caribe, impulsionada por Trump e conhecida em inglês como "Triple C", é "mutuamente benéfica", garantiu Hegseth.

Acertar contas

Os democratas se fortaleceram amplamente nas eleições do último 3 de novembro, em ambas as câmaras do Congresso, e os especialistas veem isso como um voto de punição pela guerra no Irã e pelo aumento dos preços dos combustíveis.

Os republicanos manterão o controle do Congresso até que os parlamentares recém-eleitos assumam seus cargos em 3 de janeiro, mas sua derrota avassaladora alimentou recriminações e enfraqueceu a disciplina do partido.

Alguns congressistas que perderam a reeleição já se mostraram dispostos a acertar contas com Hegseth e, de forma indireta, com o presidente republicano, que também se prepara para enfrentar todo tipo de investigação dos democratas na segunda metade de seu mandato.

"O remédio adequado para um desacordo sobre políticas é a legislação, é o debate, é a próxima eleição presidencial. Não é entregar o plenário da Câmara e do Senado aos democratas para que possam montar um julgamento-espetáculo contra o presidente e o secretário de Guerra", disse Hegseth.

Uma das primeiras medidas de Trump e Hegseth ao assumir seus cargos foi a ideia de rebatizar o Departamento de Defesa como Departamento de Guerra. A proposta não entusiasmou os republicanos no Congresso, que não se mobilizaram para aprová-la, como seria necessário do ponto de vista legal.

Em pouco menos de dois anos, Hegseth, ex-soldado das forças especiais e ex-apresentador de televisão, mostrou-se mais propenso a fazer exercícios com os soldados do que a participar de reuniões com a alta cúpula.

Hegseth foi o articulador de uma política restritiva de comunicação no Pentágono. Tentou limitar a circulação de jornalistas dentro do edifício e, como consequência, veículos como a AFP decidiram deixar a sala de imprensa.



