Como autoridades abriram a porta secreta na mansão de Peña no Paraguai

Policiais paraguaios fazem buscas na residência de verão do ex-presidente Santiago Peña, em San Bernardino, nesta terça-feira (10/11) - (crédito: Jose Bogado/AFP)

Autoridades do Paraguai conseguiram nesta terça-feira (10/11), abrir a sala secreta encontrada durante uma operação em uma mansão de Santiago Peña, ex-presidente do país que foi preso no âmbito das investigações sobre o fechamento, por insolvência, do Ueno Bank. A informação é do jornal paraguaio ABC.

O jornal afirma que o espaço atrás da porta secreta estava vazio, sem nenhum objeto de valor ou dinheiro. A porta secreta foi localizada no último domingo (8), durante uma operação de busca e apreensão em um imóvel de Peña em Ciervo Cuá, área nobre de San Bernardino, cidade turística localizada a cerca de 50 quilômetros de Assunção.

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Segundo o ABC, o cofre estava atrás de uma parede falsa e tinha uma porta dupla. A primeira porta foi aberta durante a operação inicial de busca e apreensão na mansão, mas a segunda era protegida por um complexo mecanismo de segurança de fabricação israelense.

Ainda de acordo com o jornal paraguaio, a procuradora Silvia González explicou que Peña, por meio de seu advogado, indicou a localização da chave de segurança em uma parte da casa, o que permitiu a abertura da porta. Segundo a defesa de Peña, o cofre serviria como um quarto do pânico.

O Ministério Público do Paraguai chegou a avaliar a possibilidade de usar uma detonação controlada ou realizar testes com a ex-primeira dama Leticia Ocampos para tentar abrir a porta secreta.

Informações do jornal ABC indicam que a construção do imóvel que foi alvo da operação custou cerca de 7,7 bilhões de guaranis (cerca de R$ 6,77 milhões na cotação atual). O jornal disse que os promotores apontaram que o valor foi parcialmente financiado por dois empréstimos do Ueno, concedidos em maio de 2024, que totalizaram pouco mais de 3,5 bilhões de guaranis (R$ 3,12 milhões). As parcelas mensais eram de 239 milhões de guaranis (R$ 210,3 mil), valor equivalente a quase seis vezes o seu salário como presidente, de 37,9 milhões de guaranis (R$ 33,4 mil).

No último sábado, 7, o MP acusou formalmente Peña por suposta lesão de confiança, na condição de instigador, e administração em proveito próprio, na condição de autor.

Segundo os promotores, entre 2023 e 2026, o Ueno teria recebido depósitos e aplicações expressivos de entidades públicas e previdenciárias, ao mesmo tempo em que teria realizado operações de crédito supostamente irregulares com empresas vinculadas ao seu grupo econômico.

Em relação a Peña, a investigação aponta que, enquanto era presidente, ele teria interferido em decisões relacionadas à aplicação, renovação e manutenção de recursos públicos e previdenciários no Ueno.

Agora, a investigação do MP busca esclarecer as operações financeiras e as decisões administrativas analisadas, determinar eventual prejuízo aos recursos públicos e previdenciários e apurar a possível participação de Peña.

Os promotores também analisarão bens móveis e imóveis, dinheiro depositado em contas, investimentos e outros ativos patrimoniais vinculados aos investigados, a fim de solicitar as medidas cautelares cabíveis para sua preservação.