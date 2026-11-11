Quem vai cuidar dos idosos do Brasil? Por que o envelhecimento acelerado é o 'desafio do século'

Governo estima que, em 2060, para cada pessoa com mais de 60 anos, teremos 1,6 pessoa com idade entre 16 e 59 anos - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Quem cuidará dos idosos do futuro? A pergunta está no centro de uma das transformações mais profundas da história recente do Brasil.

Nas próximas décadas, o país terá cada vez mais pessoas vivendo por mais tempo, ao mesmo tempo em que registrará menos nascimentos, famílias menores e uma proporção cada vez menor de trabalhadores para sustentar aposentadorias e serviços públicos.

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O Brasil está envelhecendo em uma velocidade que países hoje desenvolvidos levaram mais de um século para experimentar. E o desafio vai muito além da Previdência: envolve também adaptar sistemas de saúde, cidades, serviços de cuidado e o próprio mercado de trabalho a uma população cada vez mais velha.

Esse é o diagnóstico de economistas, pesquisadores populacionais e estudiosos da longevidade ouvidos pela BBC News Brasil.

"O envelhecimento é a principal característica demográfica do Brasil no século 21", afirma o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves.

"A população com 60 anos ou mais representava menos de 10% no início do século 21 e as projeções indicam que deve chegar a 40% até o final do século. É uma mudança muito grande", diz.

Para os especialistas, os impactos dessa transformação serão sentidos em praticamente todas as áreas da sociedade, das contas públicas ao mercado de trabalho, dos serviços de saúde à organização dos cuidados com a população idosa.

"Precisamos começar a discutir quem vai cuidar dos idosos nas próximas décadas", diz a médica Martha Oliveira, ex-diretora da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e atual CEO do Grupo Laços, voltado ao público 60+.

"Países europeus como o Reino Unido e a Holanda tiveram mais tempo e dinheiro para se preparar para esse desafio", aponta.

"Daqui a pouco vamos ter mais de 30% da nossa população acima de 60 anos, mas sem estrutura de saúde, de calçada, de transporte ou de socialização. Nada disso está pronto."

Os analistas ressaltam, porém, que o cenário não é inevitavelmente negativo: políticas voltadas ao aumento da produtividade, à inclusão no mercado de trabalho e ao aproveitamento do potencial econômico dos idosos podem amenizar os impactos.

O tamanho do desafio

Dados das projeções populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que os brasileiros com 60 anos ou mais já representam 15,6% da população, quase o dobro dos 8,7% registrados em 2000.

A previsão é de que, em 2070, essa fatia deverá alcançar 37,8% dos brasileiros, o equivalente a cerca de 75 milhões de pessoas, ou pouco mais do total de habitantes do Reino Unido de hoje.

A idade média da população, que era de 28,3 anos em 2000 e chegou a 35,5 anos em 2023, deve alcançar 48,4 anos em 2070.

Mas o envelhecimento em si não é o dado mais preocupante, segundo os especialistas. O maior desafio está na queda da taxa de fertilidade e no encolhimento da população ativa.

Segundo a mesma projeção do IBGE, a população total do país deverá começar a cair a partir de 2042, após atingir seu pico em 2041.

O número médio de filhos por mulher também está caindo: foi de 2,32 em 2000 para 1,55 no Censo de 2022, abaixo do nível de reposição populacional, de aproximadamente 2,1 filhos por mulher.

O IBGE projeta ainda que a taxa chegará a 1,44 em 2041, antes de uma pequena recuperação nos anos seguintes.

Para se ter uma ideia do que isso significa, basta olhar para o passado: em 1950, o Brasil tinha uma média de 6,21 filhos por mulher. A cada mulher, são quase 5 filhos a menos em comparação com 70 anos atrás — ou uma queda de aproximadamente 75% na taxa de fecundidade.

Esse processo não é exclusividade brasileira. No mundo todo, diversos países passam por mudanças demográficas semelhantes ou até em níveis mais acelerados e avançados.

A taxa global de fecundidade, por exemplo, era de 2,2 filhos por mulher em 2024, segundo o Banco Mundial, contra aproximadamente 5 nos anos 1960.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 2015 e 2050, a proporção da população mundial de 60 anos ou mais quase dobrará, passando de 12% para 22%.

E a velocidade do envelhecimento só não é maior porque a transição demográfica está em estágios muito diferentes, a depender da região. A África ainda tem fecundidade elevada, enquanto a Europa e partes da Ásia enfrentam níveis muito baixos, por exemplo.

Ainda assim, os especialistas chamam a atenção para a velocidade em que a população brasileira está envelhecendo.

Martha Oliveira observa que um dos melhores indicadores para comparar paises nesse quesito é o tempo necessário para que a população de 65 anos ou mais dobre, passando de 7% para 14% do total.

Um país como a Itália, por exemplo, levou cerca de 60 anos para fazer essa transição. No Brasil, esse processo deve durar apenas 21 anos.

"Os países europeus tiveram mais de um século para adaptar seus sistemas de saúde, previdência e assistência social ao envelhecimento populacional. O Brasil terá apenas algumas décadas para fazer ajustes semelhantes, em um contexto de renda média mais baixa e profundas desigualdades sociais", resume Oliveira.

Segundo ela, isso exige planejamento urgente para garantir que o aumento da longevidade seja acompanhado de qualidade de vida e autonomia.

O alerta também aparece em relatório divulgado pela Moody's Ratings, uma das maiores agências globais de classificação de risco de crédito, em setembro.

O documento classifica o Brasil entre os países que "terão de arcar com os custos do envelhecimento populacional com níveis de renda muito inferiores aos observados nas economias avançadas que passaram por esse processo antes deles".

Na avaliação da Moody's, isso reduz o tempo disponível para adaptar Previdência, saúde, mercado de trabalho e sistemas de cuidado, ao mesmo tempo em que aumenta a pressão sobre as contas públicas e o crescimento econômico.

Impactos econômicos

A mudança na relação entre pessoas que trabalham e pessoas que dependem da proteção social do Estado está no centro do desafio econômico representado pelo envelhecimento, dizem os especialistas.

Com menos jovens entrando no mercado de trabalho e mais idosos vivendo por períodos mais longos após a aposentadoria, o número de contribuintes cresce em ritmo menor do que o de aposentados.

No sistema previdenciário de repartição, usado no Brasil, as contribuições dos trabalhadores ativos são utilizadas para pagar os benefícios dos aposentados e pensionistas, sem a formação de um fundo individual para cada segurado.

Por tudo isso, as mudanças demográficas já preocupam a equipe econômica do governo.

Em projeções incluídas no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, enviado ao Congresso em abril, o governo estima que o envelhecimento da população provocará uma deterioração significativa das contas da Previdência nas próximas décadas.

Pelos cálculos oficiais, o déficit do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), hoje equivalente a 2,49% do Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país), deverá atingir 10,41% do PIB até o fim do século. Em valores nominais, a projeção é que o rombo quadruplique, de R$ 338 bilhões em 2026 para R$ 28,44 trilhões em 2100.

A projeção já leva em conta a reforma da Previdência Social feita em 2019, no primeiro ano de mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O governo estima que, em 2060, para cada pessoa com mais de 60 anos, teremos 1,6 pessoa com idade entre 16 e 59 anos.

Essa relação, diz a LDO, é "substancialmente inferior à atual, que está em 4,6 indicando um progressivo comprometimento da base de sustentação da previdência social".

Diante desses números, especialistas avaliam que a reforma da Previdência aprovada em 2019 dificilmente será a última.

Embora tenha reduzido parte da pressão sobre as contas públicas ao elevar a idade mínima para aposentadoria e endurecer regras de concessão de benefícios, novos desafios surgirão nas próximas décadas.

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Governo estima que, em 2060, para cada pessoa com mais de 60 anos, teremos 1,6 pessoa com idade entre 16 e 59 anos

"A Previdência tem que se adaptar à nova dinâmica demográfica", diz José Eustáquio Diniz Alves.

"Mas uma reforma não pode penalizar desproporcionalmente a população mais pobre e precisa resolver as questões fiscais para permitir uma melhora no bem-estar como um todo e, inclusive, das novas gerações."

O debate também precisa incluir formas de ampliar a arrecadação e elevar a produtividade da economia, aponta ainda o demógrafo.

"Não basta olhar apenas para a despesa. É preciso pensar também na capacidade do país de gerar riqueza e receita para sustentar uma população mais envelhecida."

A preocupação aparece também no relatório da Moody's Ratings, que aponta que as pressões do envelhecimento começam muito antes da população total entrar em declínio.

Por isso, a agência avalia que o crescimento econômico das próximas décadas dependerá cada vez mais da capacidade dos países de aumentar a produtividade. Em outras palavras, produzir mais com menos trabalhadores.

Isso passa por investimentos em educação, qualificação profissional, inovação tecnológica, automação e inteligência artificial. Países que conseguirem elevar a produtividade poderão compensar parte das perdas decorrentes da mudança demográfica.

Madhavi Bokil, diretora executiva de Estratégia e Padrões de Crédito da Moody's Ratings, nota ainda que, no caso do Brasil e outros países em desenvolvimento, o desafio se agrava diante de um crescimento econômico que já vêm desacelerando nos últimos anos.

"O envelhecimento da população agrava os desafios de crescimento e de, essencialmente, alcançar os padrões de vida das economias avançadas", afirma.

"Esse é realmente o problema: o envelhecimento da população impacta o crescimento, as pressões fiscais e a flexibilidade fiscal."

Saúde e sociedade

Mas o desafio não para por aí, com mais obstáculos no campo da saúde e da organização da vida em sociedade. Isso porque viver mais não significa necessariamente viver melhor, dizem os especialistas.

Hoje, mais de 80% dos brasileiros acima de 60 anos dependem do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (Elsi-Brasil) realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

E, segundo Martha Oliveira, o Brasil ainda possui um sistema de saúde desenhado para responder a doenças agudas, quando o principal desafio do envelhecimento é o cuidado contínuo de condições crônicas, como hipertensão, diabetes, demência, osteoporose e doenças cardiovasculares.

"O país ainda pensa a saúde de forma muito reativa. Precisamos migrar para um modelo focado em prevenção, manutenção da funcionalidade e autonomia", afirma.

A especialista também chama atenção para um tema pouco discutido: os cuidados de longa duração.

À medida que cresce o contingente de pessoas acima de 80 anos, aumenta o número de idosos que precisam de algum grau de assistência para atividades cotidianas, como alimentação, higiene ou locomoção.

Hoje, grande parte da assistência a idosos dependentes recai sobre familiares, especialmente mulheres, em um contexto de famílias cada vez menores e com menos filhos disponíveis para assumir esse papel.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua (Pnad Contínua) do IBGE apontaram que o número de familiares que se dedicava a cuidados de indivíduos de 60 anos ou mais saltou de 3,7 milhões em 2016 para 5,1 milhões em 2019. Ao mesmo tempo, diminuiu a quantidade de pessoas cuidando de crianças até 5 anos.

Outra pesquisa da Pnad aponta ainda que a demanda por cuidadores de idosos remunerados já aumentou 15% entre 2019 e 2023, chegando a cerca de 840.000 profissionais há três anos.

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), houve um crescimento de 547% entre 2012 e 2022 na formalização da profissão, apesar de muitos cuidadores ainda atuarem na informalidade.

Martha Oliveira destaca ainda que a chamada "saúde do envelhecimento" não está apenas em cuidados hospitalares ou medicamentosos, envolve também garantir uma vida digna e cidadania.

"Estamos falando de uma calçada boa, um transporte acessível, lidar com o problema da solidão entre os idosos", diz a médica.

"A política para saúde do envelhecimento não pode estar apenas na saúde como a gente conhece, mas em uma política integrada, que deve envolver vários ministérios do governo", resume. "Mas o Brasil não parou para fazer isso ainda."

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Número de familiares que se dedicavam a cuidados de indivíduos de 60 anos ou mais saltou de 3,7 milhões em 2016 para 5,1 milhões em 2019

Outro desafio é o combate ao etarismo, a forma de discriminação baseada na idade.

Uma pesquisa do movimento Voto 70+, que reuniu mais de 18 mil manifestações de brasileiros com 70 anos ou mais, mostrou que o etarismo e os direitos da população idosa aparecem como a segunda maior preocupação dos participantes, atrás apenas da desigualdade social.

O levantamento identificou que saúde, moradia, aposentadoria e respeito estão entre os temas mais citados pelos entrevistados.

"Essa geração tem muito a dizer sobre o futuro do país e quer participar das decisões que afetam não apenas a sua vida, mas também a das próximas gerações", afirma Cléa Klouri, coordenadora do movimento.

Como financiar o envelhecimento?

O aumento das despesas previdenciárias e de saúde é praticamente inevitável porque decorre de uma realidade demográfica já contratada. Mas quem vai pagar a conta?

"O envelhecimento vai acontecer. A questão é como financiar esse processo", afirma José Eustáquio Diniz Alves.

Uma das alternativas discutidas é justamente fazer reformas previdenciárias, elevando gradualmente a idade de aposentadoria, acompanhando o aumento da expectativa de vida.

Getty Images Estimular que pessoas mais velhas permaneçam economicamente ativas por mais tempo pode ser chave no processo de mudanças demográfica, dizem especialistas

Outra opção adotada por alguns países para enfrentar os efeitos econômicos do envelhecimento é o incentivo à imigração, que vem crescendo especialmente na Europa e na Ásia.

A Moody's Ratings alerta, porém, que esse caminho pode ser apenas temporário.

"A imigração pode dar mais tempo aos países capazes de atrair trabalhadores estrangeiros, mas não pode reverter o envelhecimento populacional em escala global", diz o relatório da empresa.

Mas uma frente considerada fundamental pelos especialistas está em estimular que pessoas mais velhas permaneçam economicamente ativas por mais tempo.

Para Cléa Klouri, coordenadora do movimento Voto 70+, o debate público muitas vezes trata os idosos apenas como beneficiários de políticas sociais, ignorando sua capacidade de continuar contribuindo economicamente e participando da vida pública.

Na avaliação dela, o país ainda não se adaptou à realidade de uma geração que vive mais, permanece ativa por mais tempo e deseja continuar influenciando os rumos da sociedade.

Hoje, no Brasil, quase 8,8 milhões de pessoas com 60 anos ou mais seguem trabalhando. Segundo o instituto de pesquisa e de inteligência de dados Nexus, nos últimos dez anos, o contingente de idosos no mercado de trabalho saltou 53%.

Para o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, a visão tradicional e rígida de que os idosos devem apenas se aposentar e "não fazer nada" está ultrapassada.

"Precisamos aproveitar o potencial produtivo da população idosa, que pode, por exemplo, estar aposentada de um emprego, mas ter outro emprego e continuar contribuindo com a Previdência", diz.

Mas, para que os idosos continuem ativos, Alves destaca que a educação deve ser contínua ao longo de toda a vida, permitindo que essa população aprenda a lidar com novas tecnologias, como celulares e inteligência artificial.

"A lógica rígida de que existe o tempo de estudar, o tempo de trabalhar e o tempo de se aposentar não funciona mais", argumenta.

Ao mesmo tempo, o envelhecimento cria novos mercados de consumo, apontam os entrevistados.

A chamada "economia da longevidade" engloba desde serviços de saúde e cuidados até turismo, moradia adaptada, produtos financeiros e tecnologias voltadas para a população mais velha.

"A longevidade não deve ser vista apenas como um problema. Ela cria oportunidades econômicas importantes se o país souber aproveitar o potencial dessa população", afirma Martha Oliveira, CEO do Grupo Laços.

Segundo a Moody's Ratings, setores como de serviços de saúde, cuidados de longa duração, habitação adaptada e produtos financeiros voltados para aposentadoria tendem a ser beneficiados estruturalmente pelo envelhecimento da população.

A agência também aponta que a escassez de trabalhadores decorrente da queda da fecundidade pode acelerar investimentos em tecnologia, automação e inteligência artificial.

Países e empresas que conseguirem adotar essas soluções com sucesso tendem a mitigar parte da perda de força de trabalho causada pelo envelhecimento, diz o relatório.

"Nesse sentido, a escassez de mão de obra é, fundamentalmente, um desafio do lado da oferta, e a tecnologia representa uma das respostas mais eficazes para enfrentá-lo", diz a agência de classificação de risco de crédito.

'Uma janela de oportunidade'

Apesar dos alertas, especialistas rejeitam a ideia de que o envelhecimento seja necessariamente uma sentença de declínio econômico.

Países como Japão, Coreia do Sul e Taiwan enfrentaram processos semelhantes e conseguiram sustentar níveis elevados de desenvolvimento por meio de ganhos de produtividade, investimento em tecnologia e ampliação da participação da população no mercado de trabalho.

O próprio Japão é citado pela Moody's Ratings como exemplo de adaptação. O país combinou automação, aumento da participação feminina no mercado de trabalho e extensão da vida laboral para mitigar parte dos efeitos da redução da população ativa.

Para Martha Oliveira, ex-diretora da ANS, uma das principais lições internacionais é a necessidade de abandonar um modelo excessivamente centrado em hospitais e passar a investir em prevenção e monitoramento contínuo de saúde.

A especialista cita iniciativas em países como Reino Unido, Holanda e Estados Unidos que buscam transferir parte dos cuidados para o ambiente doméstico por meio de acompanhamento remoto, telemedicina e tecnologias de monitoramento.

"Eles estão tentando integrar ainda mais o cuidado e olhando para o envelhecimento desde o início, tentando trazer tecnologia e a ideia da casa como um lugar de cuidado para o centro da discussão", disse.

Na avaliação de José Eustáquio Diniz Alves, o Brasil ainda tem uma "janela de oportunidade" para agir.

Segundo ele, o país pode transformar a longevidade em um ativo econômico se conseguir manter idosos saudáveis, produtivos e integrados à sociedade por mais tempo.

"Temos exemplos hoje de países que não enriqueceram antes de envelhecer, mas estão enriquecendo junto com o envelhecimento", diz. "Se nos adaptarmos à nova realidade, ainda dá tempo."

O que podemos esperar do novo governo?

Em um discurso televisionado no último domingo (08/11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu ampliar a Política Nacional de Cuidados para a população idosa em seu próximo mandato.

"A população brasileira está envelhecendo e é urgente um aperfeiçoamento das políticas públicas para que sejam capazes de promover qualidade de vida e dignidade para a população idosa", afirmou.

O programa foi instituído em 2024 para garantir assistência a pessoas que precisam de ajuda nas atividades cotidianas e oferecer mais suporte às famílias e aos profissionais responsáveis pelo cuidado.

Mas o modelo ainda enfrenta obstáculos para sair do papel, dizem especialistas. A adesão de estados e municípios é voluntária, não há recursos orçamentários vinculados especificamente à política e faltam serviços para atender pessoas que precisam de ajuda nas atividades cotidianas, apontam.

"O envelhecimento foi uma mudança muito rápida no Brasil, que ainda não foi devidamente considerada nem pelas iniciativas públicas nem pelas iniciativas privadas", diz Cléa Klouri, coordenadora do movimento Voto 70+. "A longevidade está aí, mas muitas vezes ela é ainda preterida, sem nenhum grande projeto político voltado para esse público."

Segundo Klouri, talvez a grande exceção sejam os serviços voltados aos idosos mais fragilizados, como as ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos), casas financiadas pelo sistema público destinadas a pessoas com 60 anos ou mais que necessitam de cuidados prolongados.

"Falta olhar para uma longevidade mais ativa", diz.

Reuters Uma velhice mais ativa está no horizonte dos brasileiros

Na área da Previdência, o governo reeleito do presidente Lula apostou, em seu plano de governo, na manutenção da política de valorização do salário mínimo, que beneficia diretamente aposentados e pensionistas que recebem o piso previdenciário, além de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A proposta, porém, é alvo de críticas de economistas pelo impacto nas contas públicas.

Como aposentadorias, pensões e o BPC vinculados ao piso também acompanham seus reajustes, aumentos acima da inflação elevam as despesas previdenciárias e assistenciais.

Segundo dados publicados pela Folha de S.Paulo, cerca de 70% dos beneficiários do INSS recebem o equivalente ao piso nacional.

"Definitivamente não é sustentável a longo prazo. "Hoje o salário mínimo tem um valor relativo à mediana de salários razoavelmente elevada, de modo que seus efeitos sobre pobreza e desigualdade são limitados, enquanto o efeito sobre as contas públicas é significativo", afirmou Daniel Duque, pesquisador de Economia Aplicada da FGV/IBRE, à BBC Brasil.

Guilherme Klein, professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pesquisador do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades (Made) da USP, defende, contudo, que a política de reajustes acima da inflação trouxe inúmeros benefícios sociais e econômicos.

E que o teto de 2,5% para o ganho real do salário mínimo, adotado durante o terceiro mandato de Lula, reduz as preocupações com sua sustentabilidade fiscal.

"Nos anos 2000, grande parte da queda da desigualdade que a gente teve foi por um efeito do aumento do salário mínimo. Então, do ponto de vista social e econômico mesmo, é muito importante", afirma.

Mas ele reconhece que o cenário econômico atual é diferente daquele da metade dos anos 2000 e que é possível discutir mudanças na forma como o piso é vinculado a benefícios previdenciários e assistenciais.

"É possível que a gente, em algum momento, discuta, por exemplo, uma vinculação que não seja 100% entre o salário mínimo e a Previdência, ou o salário mínimo e o BPC. Eu acho que tem outras coisas que são muito mais importantes, talvez, de serem mantidas", afirma Klein, em referência aos pisos constitucionais de saúde e educação, cuja redução também foi sugerida por Flávio Bolsonaro (PL).

Getty Images Lula foi reeleito para um quarto mandato nas eleições deste ano

O programa com o qual Lula foi reelito no mês passado também prevê melhorar o atendimento do INSS, combater fraudes contra idosos e ampliar oportunidades de qualificação e permanência no mercado de trabalho para pessoas mais velhas.

Na saúde, uma das principais iniciativas anunciadas em 2026 é o Programa de Atenção Domiciliar à Pessoa Idosa (PADI Brasil), que prevê ampliar o atendimento multiprofissional do SUS na casa de idosos com limitações funcionais.

O governo anunciou investimentos de aproximadamente R$ 500 milhões até 2027 para a iniciativa, com o objetivo de facilitar o acesso a cuidados de saúde e reduzir a necessidade de internações e deslocamentos.

Outra frente é a ampliação da rede de assistência e prevenção. O governo propõe fortalecer programas como o Farmácia Popular e ampliar os Centros-Dia e os espaços de convivência para idosos.

*Gráficos por Laís Alegretti, da equipe de jornalismo visual da BBC News Brasil