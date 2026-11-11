Portugal amanhece em estado de alerta por causa da tempestade Charles

Lisboa – Portugal amanheceu em estado de alerta máximo nesta quarta-feira (11/11), aguardando a chegada da tempestade Charles em Lisboa e em territórios ao sul do país.

O governo português decidiu fechar as escolas e os serviços públicos não essenciais em todos os distritos do país, tendo as autoridades admitido o fechamento de pontes e restrições no tráfego aéreo. A recomendação é para as famílias ficarem em casa.

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A tempestade Charles dividiu-se em dois núcleos, sendo um, na região do Algarve, e outro, na Grande Lisboa, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Conforme informações do jornal Expresso, os alertas vermelho passaram para laranja em Lisboa, Setúbal e Beja. Enquanto isso, no Algarve, a cidade de Faro continua sob alerta vermelho até às 21h, quando estão previstas rajadas de vento de até 120km/h, mas podendo chegar a 140km/h nos locais mais expostos.

Túneis fechados

Na capital portuguesa, o dia amanheceu chuvoso com alerta máximo da Defesa Civil para ventos mais fortes a partir das 9h e alto risco de inundações.

Túneis e pontes sobre o Rio Tejo foram fechados, e várias ruas estão alagadas. Ônibus urbanos e metrô funcionam normalmente na manhã de hoje em Lisboa, enquanto os ônibus de viagens intermunicipais estão com as operações interrompidas, conforme informações da CNN.

Mais de 200 voos foram cancelados no Aeroporto Internacional de Lisboa na manhã desta quarta-feira, segundo as agências de notícias. Autoridades informaram que mais de 400 socorristas estão de prontidão para alguma eventualidade na capital portuguesa.

Na Ilha da Madeira, onde a tempestade Charles passou primeiro, durante a madrugada desta quarta-feira, foram registrados ventos de 130km/h e mais de 200 ocorrências foram registradas, como transbordamento de rios e uma pessoa foi resgatada, conforme informações do Serviço Regional de Proteção Civil.

Alertas vermelho e laranja

Conforme comunicado do IPMA, a depressão Charles pode atingir ventos médios de 100 km/h a 120km/h, podendo chegar até 140km/h, em Portugal continental. As chuvas devem se espalhar em todo o território do país europeu, e, nas regiões ao sudoeste, as ondas do mar podem atingir 13 metros de altura, na parte da tarde, diminuindo para 4 a 5 metros, no início da noite.

“Devido a esta situação foram emitidos avisos meteorológicos de nível vermelho e laranja, não se excluindo a possibilidade de agravamento em algumas regiões após as próximas atualizações dos modelos numéricos de previsão do tempo, aconselhando-se, por esse motivo, o seu acompanhamento”, destacou a nota do IPMA.

A expectativa das autoridades é de que 2 milhões de pessoas possam ser afetadas pela tempestade Charles.

A depressão Bruna, que está mais ao norte de Lisboa, deverá ficar estacionária no noroeste da Península Ibérica até sexta-feira (13/11). O arquipélago dos Açores não será atingido pelas depressões, conforme dados do IPMA.

Web Summit cancelado

Ontem à noite, após comunicado do governo de Portugal, organizadores do Web Summit cancelaram os eventos desta quarta-feira, devido aos riscos apresentados pela tempestade Charles, incluindo inundações causadas pelas marés, severa interrupção do transporte público e o impacto dos ventos fortes em estruturas externas .

“Web Summit, é claro, respeitará a direção do governo e, consequentemente, o segundo dia (quarta-feira, 11 de novembro) não acontecerá. A segurança e proteção de nossos participantes, equipe e contratados é sempre nossa prioridade absoluta”, destacou a nota dos organizadores. Eles também informaram que pretendem prosseguir normalmente os eventos planejados na quinta-feira (12/11).

“Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades competentes e os serviços de emergência, monitorar as condições e fornecer atualizações adicionais assim que informações confirmadas estiverem disponíveis”, acrescentou a nota divulgada ontem.



*A jornalista viajou a convite do Web Summit