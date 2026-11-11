3 pontos para entender a primeira greve geral na Espanha em 14 anos, apoiada pelo governo e criticada pela oposição

Uma greve geral pode não decidir uma eleição, mas pode influenciar os assuntos que dominam a campanha eleitoral, sobretudo quando ocorre às vésperas da votação.

É o que acontece atualmente na Espanha, onde os dois maiores sindicatos do país convocaram para esta quarta-feira (11/11) a primeira grande greve geral em 14 anos. As principais reivindicações são relacionadas à moradia e aos salários, que não acompanham os custos crescentes de habitação.

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Vários fatores tornam essa greve incomum.

O primeiro fator é o momento escolhido. A greve ocorre dois dias antes do início da campanha eleitoral e a apenas 18 dias das eleições gerais, marcadas para 29 de novembro.

Isso torna a mobilização um acontecimento inevitavelmente político-eleitoral, segundo especialistas. Tudo o que ocorrer durante a paralisação será analisado à luz da disputa eleitoral.

O segundo fator é a posição do governo. Embora as greves gerais normalmente sejam dirigidas contra quem está no poder, o governo do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), apoia a mobilização.

Sánchez afirma que a greve é realizada "em defesa de direitos", e não contra alguém.

No entanto, pessoas próximas ao presidente chegaram a dizer que o protesto era "contra a oposição", ou seja, contra partidos que estão fora do governo central desde 2018. E isso também é incomum.

O presidente da sigla conservadora Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, afirmou que, se esta "é uma greve contra a oposição", trata-se de "um absurdo que não existe em nenhum país da União Europeia".

Em entrevista recente, Sánchez rebateu afirmando que o "absurdo é questionar o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras à greve".

O terceiro fator é a principal reivindicação. Historicamente, as greves gerais na Espanha foram convocadas sobretudo contra reformas trabalhistas ou cortes de gastos públicos.

Esta é a primeira vez que a moradia é o tema central de uma greve geral.

Getty Images Na Espanha, 73,3% das famílias vivem em imóvel próprio

"Durante um dia inteiro, o debate público vai girar em torno dos aluguéis e dos salários, que são a maior preocupação dos espanhóis", disse Eduardo Bayón, cientista político e consultor de comunicação política, à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC.

Bayón lembra que não há precedentes de uma greve como essa na Espanha.

"Nenhuma das anteriores foi convocada durante a pré-campanha eleitoral, e todas foram dirigidas contra o governo da época: a de 1988, contra Felipe González; a de 2002, contra o decreto de José María Aznar; e a de 2010, contra os cortes de José Luis Rodríguez Zapatero."

Os sindicatos esperam uma adesão em massa, enquanto as entidades patronais pediram o cancelamento da paralisação.

A seguir, três pontos para entender essa greve geral, que os organizadores esperam que paralise a Espanha.

Reuters Comprar ou alugar uma casa se tornou cada vez mais difícil na Espanha

1. A crise da moradia

Uma pesquisa realizada em junho revelou que 87% dos espanhóis estão preocupados com a questão da moradia e 76% acreditam que o Estado deveria intervir no mercado imobiliário "o quanto for necessário".

Comprar uma casa ou, na falta dessa opção, alugar uma se tornou cada vez mais difícil na Espanha, apesar do bom desempenho da economia do país. Em 2026, a economia espanhola continuou crescendo mais do que a das principais potências da zona do euro, com uma expansão de 0,7% entre abril e junho.

"Não existem estatísticas oficiais sobre os preços dos aluguéis. Por isso, costumam ser usados os dados divulgados pelos sites de anúncios imobiliários. Segundo o mais conhecido deles, o Idealista, os aluguéis subiram 44% desde 2021, enquanto o salário médio aumentou 22% no mesmo período", explica María Jesús Fernández Sánchez, economista sênior do centro de análises Funcas.

Reuters Centenas de jovens acamparam na praça Puerta del Sol, em Madri, em protesto contra a crise habitacional

Isso significa que o aluguel médio de um apartamento de 80 m² representaria cerca de 50% do salário médio bruto. Em grandes cidades, como Madri, Barcelona e Zaragoza, esse percentual pode ser ainda maior.

Segundo recomendações do Banco da Espanha, uma família não deveria comprometer mais de 30% a 35% de sua renda mensal líquida com o pagamento do aluguel ou das prestações do financiamento imobiliário.

A situação dos jovens é outro problema.

Entre os espanhóis de 26 a 34 anos que ainda moram com os pais, 47,3% afirmam que o principal motivo para não sair de casa é a falta de condições financeiras para comprar ou alugar um imóvel, devido aos preços elevados. Os dados foram divulgados em abril pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"A greve oferece aos eleitores progressistas uma causa comum, apesar de suas divergências. Além disso, mobiliza os eleitores jovens e em situação de precariedade econômica, que são os mais indecisos entre votar ou se abster e os mais afetados pela crise da moradia. A insatisfação deles deixa de ser algo difuso e passa a ter responsáveis identificáveis", afirma Bayón, cientista político.

2. As duas realidades da economia espanhola

Embora a economia espanhola esteja em um bom momento, muitos cidadãos sentem que essa melhora não chega ao seu bolso.

Os lucros das empresas estão em níveis recordes, mas a inflação continua alta —quase 5% em outubro — e os salários não acompanham o aumento dos preços.

Para Xulio Ferreiro Baamonde, professor de Direito Processual e diretor da Faculdade de Direito da Universidade da Corunha, na Espanha, a convocação da greve não se deve apenas à dificuldade de acesso à moradia. O problema é mais amplo.

"Essa evidente crise habitacional é consequência da perda progressiva do poder de compra dos trabalhadores, que afeta o acesso à moradia, a compra de alimentos e, de modo geral, as condições de vida da maior parte da população", afirma Baamonde.

"A transferência de renda das classes populares para as mais ricas está provocando tensões sociais evidentes, que continuarão no futuro", acrescenta.

Getty Images Os dois principais sindicatos aderiram à 'greve contra a oposição'

Mas como explicar que o Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país) da Espanha esteja crescendo tanto, enquanto a maioria da população não sente os benefícios desse avanço?

"O PIB cresce muito, mas a população também. A economia produz mais porque há mais pessoas trabalhando, não porque cada trabalhador esteja ganhando mais", explica Fernández Sánchez, economista da Funcas.

"O PIB per capita, que é o indicador relacionado ao padrão médio de vida da população, cresceu metade do que avançou o PIB, cerca de 5% desde 2019", observa Sánchez.

3. As razões políticas

Nas semanas anteriores ao anúncio da antecipação das eleições pelo primeiro-ministro da Espanha, o despejo de María del Carmen Abascal, de 87 anos, conhecida como Maricarmen, "reacendeu uma insatisfação antiga com os altos preços dos imóveis e dos aluguéis nas principais cidades da Espanha", afirma Alana Moceri, analista de relações internacionais, escritora e professora da IE School of Global and Public Affairs, na Espanha.

"Enquanto manifestantes montavam acampamentos na praça Puerta del Sol, em Madri, a coalizão de governo de Sánchez correu para preparar dois projetos de lei destinados a aliviar a situação dos inquilinos e conter a atuação dos fundos de investimento conhecidos como 'fundos abutres' [fundos especulativos], apontados como os principais responsáveis pelo aumento dos preços dos imóveis", explica Moceri em um documento enviado à imprensa.

No entanto, os partidos de direita que fazem oposição ao governo, Partido Popular (PP) e Vox, votaram contra as propostas. O Junts, pequeno partido independentista que apoiou a permanência no poder do governo minoritário de Sánchez após as eleições de 2023, também votou contra.

"Isso deixou o governo de Sánchez, que já estava fragilizado, em uma situação insustentável, tornando quase inevitável a antecipação das eleições, anunciada poucos dias depois", afirma Moceri.

Getty Images O preço dos imóveis subiu 44% nos últimos cinco anos, enquanto os salários aumentaram apenas 22%

É por isso que se diz que a greve não é contra o governo.

"O lema é 'Salários, moradia e preços', e a mobilização surgiu do movimento de inquilinos depois que os partidos PP, Vox e Junts derrubaram no Congresso os decretos habitacionais", explica Bayón, cientista político.

Mas Javier Díaz-Giménez, professor de economia da IESE Business School, discorda dessa interpretação.

"É claro que esta é uma greve contra o governo, que não fez nada em oito anos para melhorar ou resolver o problema habitacional. A Espanha foi planejada para 40 milhões de habitantes, mas somos 50 milhões", afirma Díaz-Giménez.

Ele se refere a dados do Banco da Espanha que apontam um déficit de cerca de 750 mil moradias no país. A previsão é que essa escassez aumente e ultrapasse 1 milhão de imóveis em 2028.

"Os sindicatos aderiram porque, depois de uma década, estão perdendo relevância e porque a moradia é uma boa causa social à qual podem se associar", avalia Díaz-Giménez.

A moradia é uma questão importante em muitos países e afeta cidadãos de diferentes posições políticas.

A greve pode ajudar a mobilizar eleitores de esquerda desiludidos que, de outra forma, deixariam de votar nas eleições gerais.

Por isso, segundo analistas, a mobilização representa uma janela de oportunidade para os socialistas de Sánchez, que buscam diminuir a vantagem da direita nas pesquisas eleitorais.