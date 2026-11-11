Agência dos EUA exige incluir aviso sobre risco ocular em Ozempic e Mounjaro

As 'canetas emagrecedoras' modificaram a forma como a obesidade é tratada nos consultórios - (crédito: Getty Images)

A FDA, agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, determinou que os fabricantes de canetas para perda de peso da classe dos agonistas de GLP-1 devem incluir em suas bulas alertas sobre aumento de risco de uma condição ocular grave associada ao uso dos medicamentos.

Os fabricantes de Ozempic, Wegovy, Mounjaro e Zepbound devem alertar sobre os riscos relacionados à neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, também conhecida pela sigla Naion.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Essa doença ocorre quando os vasos sanguíneos que irrigam os nervos ópticos ficam obstruídos, privando-os de oxigênio.

A condição pode causar diminuição indolor da visão em um dos olhos, que pode ser permanente, segundo a FDA.

Em comunicado à BBC, a Academia Americana de Oftalmologia afirmou que "qualquer risco adicional parece pequeno, e não foi comprovado que esses medicamentos causem Naion".

"Os medicamentos GLP-1 oferecem benefícios importantes para pessoas com diabetes, obesidade e doenças cardíacas, portanto, nossa mensagem para os pacientes é simples", disse o grupo. "Não interrompa a medicação sem consultar seu médico e, se notar perda repentina e indolor da visão em um dos olhos, procure um oftalmologista imediatamente."

No Brasil, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) investiga 13 notificações de suspeita de cegueira entre pessoas que usam canetas emagrecedoras.

Em junho de 2025, a agência emitiu um alerta sobre a Naion como evento adverso muito raro associado à semaglutida e determinou a inclusão desse risco nas bulas de medicamentos que contêm o princípio ativo.

Getty Images As 'canetas emagrecedoras' modificaram a forma como a obesidade é tratada nos consultórios

Não existe tratamento conhecido para reverter a perda de visão causada pela Naion. De acordo com os especialistas, essa é a causa mais comum de lesão aguda do nervo óptico em pessoas com mais de 50 anos.

A FDA afirmou ter realizado uma análise detalhada de relatos de Naion em usuários de GLP-1, bem como uma revisão de outros estudos, e concluiu que existe um "risco aumentado de eventos raros de Naion" em pessoas que tomam esses medicamentos.

Em comunicado, a Novo Nordisk, fabricante do Wegovy, um dos medicamentos para perda de peso mais populares, afirmou acreditar que os dados "não estabelecem uma relação de causa e efeito".

"Reconhecemos que a Naion pode ter um impacto profundo nos pacientes e em suas famílias. A segurança do paciente é uma prioridade máxima para a Novo, e continuamos monitorando a segurança de nossos medicamentos", afirmou o fabricante.

De acordo com a agência reguladora americana, algumas pesquisas foram difíceis de analisar porque pessoas que tomam medicamentos GLP-1 para obesidade e diabetes tipo 2 podem já apresentar fatores de risco para Naion independentemente dos medicamentos.

A FDA afirmou que não se sabe por que aqueles que tomam medicamentos GLP-1 podem ter maior risco de desenvolver a doença ocular.

Os medicamentos já possuem advertências em seus rótulos para diversas outras condições, incluindo pancreatite e doenças da vesícula biliar.

Alguns dos sintomas mais comuns associados à semaglutida — um ingrediente fundamental em muitos medicamentos da classe do GLP-1 — incluem náuseas, vômitos e dor de estômago.

No ano passado, um órgão de segurança da Agência Europeia de Medicamentos, que faz parte da União Europeia, afirmou que até 1 em cada 10.000 pessoas que tomam semaglutida podem ser afetadas por Naion.

Em um estudo publicado há dois anos, que analisou 17.000 pacientes, pesquisadores americanos descobriram que aqueles que tomavam semaglutida tinham quatro vezes mais probabilidade de serem diagnosticados com Naion do que aqueles que não tomavam o medicamento.

Mas um dos autores do estudo, o professor de Oftalmologia da Escola de Medinina de Harvard, Dr. Joseph Rizzo, afirmou que as descobertas eram "significativas, mas provisórias", e que mais pesquisas eram necessárias sobre a relação entre o medicamento e a condição ocular em uma população mais diversificada.