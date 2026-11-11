Um bilhão de refeições no lixo todo dia: como evitar desperdício de alimentos em casa?

Ceren Özkan tenta adotar um estilo de vida com desperdício zero desde 2019 - (crédito: Ceren Özkan/Acervo pessoal)

"Nos últimos sete anos, passei a pensar melhor antes de comprar alimentos, levando para casa apenas a quantidade que eu ou as pessoas para quem cozinho vamos consumir", diz a escritora e criadora de conteúdo turca Ceren Özkan.

Desde 2019, ela adota um estilo de vida com desperdício zero, o que significa reduzir ao mínimo tudo o que descarta — e os alimentos têm um papel importante nisso.

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"Mudar de casa pode ser desafiador, porque leva tempo até estabelecer uma nova rotina. Doenças ou viagens de férias também podem atrapalhar as coisas, mas a prática se tornou parte natural do meu dia a dia", afirma.

O mundo desperdiça mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos por ano, segundo um relatório de 2024 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). Ao mesmo tempo, 645 milhões de pessoas enfrentam a fome.

Pela primeira vez, o desperdício zero — incluindo o de alimentos — estará em evidência na cúpula climática da ONU, a COP31, que acontece neste mês em Antália, na Turquia.

Ceren Özkan/Acervo pessoal Ceren Özkan tenta adotar um estilo de vida com desperdício zero desde 2019

Özkan considera positiva a atenção dada ao tema, mas mantém o ceticismo.

"Adoraria que me provassem que estou errada, mas a conscientização precisa ser acompanhada de ações e responsabilização."

Suas preocupações refletem um desafio mais amplo. Até agora, apenas 30 países incluíram a perda e/ou o desperdício de alimentos em seus planos nacionais de ação climática.

"Esperamos que este momento político em torno da prevenção e da redução do desperdício de alimentos ajude muito mais países a incorporar o tema em suas estratégias climáticas nacionais", afirma Clementine O'Connor, que coordena o trabalho do Pnuma sobre sistemas alimentares urbanos e desperdício de alimentos.

BBC

Quanto cada pessoa desperdiça de alimentos?

Segundo a ONU, cada pessoa desperdiça, em média, 79 kg de alimentos por ano em casa. Isso equivale a pelo menos 1 bilhão de refeições desperdiçadas todos os dias no mundo.

No Brasil, a estimativa é de que cada pessoa desperdice 77 kg de alimentos por ano, segundo a mesma instituição. O cálculo tem como base um estudo realizado no Rio de Janeiro.

Conduzida em 2023, a pesquisa acompanhou 102 domicílios na capital fluminense, dos quais 86 participaram ativamente, em todas as regiões do município. O estudo constatou que os resíduos alimentares representaram 62% da massa total de resíduos domiciliares.

As residências são, portanto, a principal fonte do problema, responsáveis por 60% do desperdício. Em seguida vêm os serviços de alimentação, como restaurantes e refeitórios escolares, que respondem por 28%, e o varejo, responsáveis por 12%.

Enquanto o desperdício de alimentos ocorre nas etapas de varejo, restaurantes e residências, a perda de alimentos se refere ao que é descartado nas fases anteriores da cadeia de abastecimento, entre a colheita e a chegada ao mercado.

"Os Estados Unidos estão entre os países que mais geram desperdício de alimentos", afirma Liz Goodwin, pesquisadora sênior do Instituto de Recursos Mundiais (WRI, na sigla em inglês).

"Alguns países do Oriente Médio também desperdiçam muitos alimentos, o que é igualmente surpreendente, já que importam boa parte do que consomem."

Goodwin, porém, ressalta que é difícil comparar os países com precisão devido à falta de dados confiáveis.

Uma das descobertas mais surpreendentes da pesquisa do Pnuma é como o desperdício de alimentos nas residências se mantém em níveis semelhantes em diferentes países.

"Havia uma narrativa anterior de que o desperdício de alimentos era um problema dos países de alta renda, enquanto a perda de alimentos era uma questão dos países de baixa renda. Mas os dados mostram que não é bem assim", diz O'Connor. "É um problema global."

Jornadas de trabalho longas ou responsabilidades com cuidados familiares: muitos dos fatores que levam ao desperdício de alimentos são surpreendentemente semelhantes no mundo todo, diz ela.

No entanto, em países mais quentes, o acesso limitado à refrigeração e ao armazenamento refrigerado pode fazer com que os alimentos estraguem mais rapidamente.

BBC

Por que o desperdício de alimentos é tão prejudicial ao planeta?

Segundo a ONU, a perda e o desperdício de alimentos são responsáveis por 8% a 10% das emissões globais de gases de efeito estufa.

Por isso, reduzir pela metade o desperdício global de alimentos até 2030 é uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Quando os alimentos se decompõem em aterros sanitários na ausência de oxigênio, produzem metano, um potente gás causador do efeito estufa.

Ele é "84 vezes mais potente que o CO? em um período de 20 anos", afirma O'Connor. Por isso, reduzir o desperdício de alimentos pode ter um "impacto muito rápido" nos esforços para combater as mudanças climáticas.

A produção de alimentos também exige enormes quantidades de terra e água, além de energia e outros recursos. Quando os alimentos são desperdiçados, esses recursos também são desperdiçados, contribuindo para a perda de biodiversidade.

Além disso, reduzir a perda e o desperdício de alimentos pode aumentar a oferta disponível, o que tende a baixar os preços e tornar os alimentos mais acessíveis, afirma O'Connor.

Como reduzir o desperdício de alimentos em casa?

As mudanças climáticas podem, às vezes, parecer um problema impossível de enfrentar, diz O'Connor. Mas essa é uma área em que as pessoas podem fazer uma diferença concreta.

O Project Drawdown, uma organização americana sem fins lucrativos que se dedica a soluções científicas para combater as mudanças climáticas, aponta a redução das perdas e do desperdício de alimentos como a principal ação climática que podemos adotar, ela afirma.

Goodwin diz que pequenas mudanças nos hábitos cotidianos podem ajudar. Fazer uma lista de compras é um bom começo, assim como entender a diferença entre os rótulos "consumir de preferência antes de" e "consumir até".

A expressão "consumir de preferência antes de" está relacionada à qualidade, não à segurança do alimento. Depois dessa data, o produto pode perder um pouco do sabor ou da textura, mas, em geral, continua próprio para consumo.

"Muitas pessoas simplesmente jogam fora produtos que passaram da data de validade indicada como 'consumir de preferência antes de'. É uma pena", afirma Goodwin.

Roman Mykhalchuk/Getty Images Alimentos em decomposição em aterros sanitários emitem metano, um potente gás de efeito estufa

Defensores da sustentabilidade de diferentes partes do mundo compartilham suas próprias dicas para reduzir o desperdício de alimentos em casa.

Charlotte Brum Bezié, influenciadora adepta do desperdício zero na Cidade do México, recomenda usar a inteligência artificial para calcular exatamente a quantidade de alimentos necessária para cada refeição ao longo da semana.

Para ter uma noção real do desperdício, ela sugere marcar na nota fiscal tudo o que foi consumido e depois calcular quanto dinheiro foi gasto com alimentos que acabaram no lixo. Pode ser "de cortar o coração", diz ela, mas o método sempre funciona.

Rahaf Allymoni, criadora de uma alternativa ao café feita de sementes de tâmara, sugere reservar uma prateleira da geladeira para os alimentos mais antigos e consumi-los antes de comprar novos.

"Se você tem muitos vegetais e sente que estão prestes a estragar, coloque todos no liquidificador e prepare um molho delicioso."

Dharath Hoonchamlong, cofundador de um bar com foco em sustentabilidade em Bangcoc, evita seguir "receitas rígidas" e prefere adaptar os pratos aos ingredientes que tem disponíveis.

Özkan conta que congela cascas de vegetais e depois as ferve em água. "Quando esfria, uso a água para regar minhas plantas e faço compostagem com as cascas restantes."

Quais países estão avançando?

O Japão é o único país avaliado pelo Pnuma que conseguiu atingir a meta da ONU de reduzir pela metade o desperdício de alimentos nas residências e ao longo da cadeia de abastecimento, incluindo o setor empresarial, afirma O'Connor.

Ela atribui esse avanço a uma combinação de campanhas de conscientização pública, exigências de divulgação de dados por parte das empresas e colaboração entre os setores público e privado.

Noriko Hayashi/Bloomberg via Getty Images O Japão conseguiu reduzir pela metade o desperdício total de alimentos nas residências e na cadeia de abastecimento empresarial em 2022, na comparação com os níveis de 2000

O Reino Unido também reduziu o desperdício de alimentos em 22%, em grande parte ao reunir empresas de diferentes etapas da cadeia de abastecimento alimentar para identificar onde ocorrem as perdas e trabalhar em conjunto para reduzi-las.

A iniciativa foi posteriormente adotada por países como África do Sul, Indonésia, México e Brasil. No entanto, apesar dos avanços em algumas áreas, o mundo está longe de atingir a meta global.

"Não há como conseguirmos reduzir pela metade o desperdício de alimentos até 2030", afirma Goodwin.

Ela diz que as empresas avançaram mais do que os governos, e que muitas grandes companhias do setor alimentício já estabeleceram metas e implementaram programas para reduzir o desperdício.

Contudo, avalia que os governos precisam fazer mais para incentivar as empresas a medir e divulgar seus índices de desperdício de alimentos. Isso, acredita, ajudaria a estimular a concorrência e promover melhorias.

Especialistas afirmam que combater o desperdício de alimentos exige ações em todo o sistema alimentar global, mas cada pessoa também pode fazer a diferença por meio de suas escolhas em casa.

"No fim das contas, depende de nós decidir se vamos jogar algo fora ou não", diz Goodwin.

*Com reportagem adicional de Pedro Martins, da BBC News Brasil