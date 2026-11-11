A acirrada disputa que levou democrata a se tornar 1º senador negro eleito pelo Mississippi em 140 anos - (crédito: BBC Geral)

O democrata Scott Colom venceu a eleição para o Senado pelo Mississippi, conquistando uma vitória surpreendente para o partido em um Estado profundamente conservador que elege republicanos há décadas.

A vitória de Colom faz dele o primeiro negro a ser eleito senador do Mississippi em mais de 140 anos. Ele também é o primeiro democrata a se eleger para o cargo no Estado desde 1982.

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Apenas alguns milhares de votos separaram Colom de sua oponente republicana, a então senadora Cindy Hyde-Smith.

A margem foi tão apertada que o resultado da eleição só pôde ser declarado mais de uma semana após o dia da votação, enquanto as autoridades locais contabilizavam cada voto.

Colon venceu com 49,2% dos votos, enquanto Hyde-Smith teve 48,7%. Um candidato independente obteve 2,1%, de acordo com dados da CBS (parceira da BBC nos EUA).

Hyde-Smith parabenizou Colom em um vídeo postado na rede social X na noite desta quarta-feira (11/11) e desejou-lhe boa sorte.

"Embora este não tenha sido o resultado pelo qual trabalhamos ou que esperávamos, respeito a decisão dos eleitores do Mississippi", disse ela.

Com isso, a maioria democrata no Senado agora é de 55 cadeiras — e uma disputa apertada no Alasca segue indefinida.

A eleição no Mississippi não era vista como acirrada. Hyde-Smith concorreu à reeleição em um Estado que o presidente republicano Donald Trump venceu nas eleições de 2024 por mais de 22 pontos percentuais.

Mas os democratas conquistaram uma série de vitórias importantes nessas eleições de meio de mandato, as midterms, assumindo o controle tanto da Câmara quanto do Senado.

O partido conquistou cadeiras no Senado em diversos redutos republicanos, incluindo Texas, Carolina do Sul e Kansas.

As pesquisas sugerem que isso se deveu em grande parte à frustração dos eleitores com a economia e com a guerra com o Irã iniciada no governo Trump.

Dezenas de pessoas estavam reunidas na sede da National Association for the Advancement of Colored People (Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, ou NAACP, na sigla em inglês) quando a vitória de Colom foi anunciada.

A sala irrompeu em aplausos e gritos de comemoração.

"Este é um resultado incrível", disse Leon Russell, presidente do conselho da NAACP.

"É um trabalho que se deu exclusivamente pela comunidade negra. Não havia muito dinheiro, mas havia muita organização."

"Esta é uma eleição histórica."

Do outro lado da sala, repleta de pessoas batendo palmas e trocando longos e calorosos abraços, Amber Thomas estava sentada, regozijando-se com a vitória.

"Quem luta, vence", disse Thomas.

"Neste momento, estou transbordando de alegria."

Colom, um promotor local, pareceu surfar na onda nacional de ressentimento contra os republicanos, apelidando sua oponente de "Cindy Preços Altos".

O democrata fez uma campanha agressiva, visitando todos os 82 condados do Mississippi.

Já a campanha de Hyde-Smith atacou Colom, acusando-o de ser um fantoche do bilionário George Soros, cuja família ajudou a financiar campanhas políticas dos democratas.

A republicana foi criticada pela falta de aparições públicas.