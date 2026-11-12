Ataque de Israel contra hospital na Faixa de Gaza deixa seis mortos

Um ataque aéreo lançado por Israel atingiu o Hospital Nasser, em Khan Younis, na Faixa de Gaza, na nesta quinta-feira, 12. A ofensiva matou seis pessoas e deixou pelo menos outra doze feridas, segundo o Ministério da Saúde do território palestino. Um médico está entre os mortos.
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As forças israelenses informaram que o alvo do bombardeio foi "um terrorista sênior do Hamas" e outros militantes do grupo.
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O hospital é uma das poucas instalações médicas ainda em funcionamento em Gaza, cuja infraestrutura de saúde foi dizimada pela guerra. Israel acusa o Hamas e grupos aliados de usarem unidades de saúde como cobertura para atividades militares.
Um ataque anterior de Israel ao Hospital Nasser, em 2025, matou cinco jornalistas que utilizavam o local como ponto de encontro. Fonte: Associated Press.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.