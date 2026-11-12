Mulher em trabalho de parto é colocada em audiência pelo Zoom para decidir sobre cesárea: 'A coisa mais absurda que já vi'

Estima-se que um em cada três bebês nos EUA nasça por cesárea - (crédito: Getty Images)

Cherise Gordon-Doyley estava em trabalho de parto havia nove horas em um hospital na cidade de Jacksonville, na Flórida, nos Estados Unidos, quando um grupo de quatro a cinco pessoas entrou em seu quarto. Um segurança armado ficou vigiando na porta.

Cobriram-na rapidamente com um lençol e colocaram um tablet diante dela.

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Na tela, Cherise pôde ver os rostos de oito pessoas, incluindo advogados, consultores médicos e o juiz do Quarto Distrito Judicial da Flórida, Michael Khalil. Foi ele quem explicou o procedimento jurídico que acabara de começar.

"Não ouvi provas nem depoimentos, mas, com base na situação médica descrita na solicitação, a promotoria está pedindo uma cesárea de emergência", disse o magistrado.

Era setembro de 2024, e Cherise estava prestes a dar à luz sua quarta filha.

"Eu estava com dois dos meus filhos no quarto, de 4 e 6 anos. Minha doula e minha irmã também estavam lá, e todas nós estávamos assustadas. Ninguém sabia o que estava acontecendo", conta ela à BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC).

O que elas entenderam mais tarde é que a equipe médica do hospital havia entrado em contato com a promotoria estadual por considerar que Cherise deveria passar por uma cesárea, com o argumento de que isso reduziria riscos e complicações para ela e para a bebê.

No entanto, como a mulher já havia passado por três cesáreas anteriormente — todas com complicações e longos períodos de internação —, Cherise deixara claro, desde o início da gravidez, sua intenção de ter um parto vaginal.

Ela estava informada sobre os riscos e benefícios dessa via de parto e afirma que compreendia bem todas as possíveis consequências. Segundo a mulher, o hospital onde ela teve a bebê foi o mesmo onde fez seu pré-natal.

Sem um representante legal para acompanhá-la, Cherise recorreu aos seus oito anos de experiência como doula e aos seus dois anos de estudos como parteira para defender sua vontade.

Apesar de sua opinião, horas depois, Cherise seria submetida a uma quarta cesárea, jogando por terra — segundo ela — meses de esforços para ter um parto como queria.

O caso chamou a atenção da imprensa e da opinião pública pelas imagens que deixou: as de uma mulher em pleno trabalho de parto tentando se defender diante de um grupo de advogados e médicos.

Parto vaginal após cesáreas

A cesárea é um dos procedimentos cirúrgicos abdominais mais antigos da humanidade. No entanto, por séculos, era usada apenas para casos de perigo extremo, pois quase sempre resultava na morte da mãe.

Com os avanços da medicina, a partir do século 17, a cesárea começou a deixar de ser um procedimento mortal.

Hoje, nos EUA, um em cada três bebês nasce por cesárea, segundo dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

E, embora a taxa de mortalidade nos EUA seja de cerca de 13 para cada 100.000 cesáreas, é impossível eliminar todos os possíveis riscos e problemas.

Cherise sabe bem disso: em suas três primeiras cesáreas, enfrentou todo tipo de complicações.

"Tive recuperações muito difíceis", conta ela à BBC News Mundo.

"Precisei ser hospitalizada novamente após cada uma das cesáreas que fiz até aquele momento. Tive que ficar longe dos meus bebês por períodos de duas ou três semanas. Precisei receber transfusões de sangue", conta.

Getty Images Estima-se que um em cada três bebês nos EUA nasça por cesárea

Foi por isso que ela havia tomado a decisão de que seu quarto parto seria natural.

"Sempre existem riscos ao dar à luz, seja por parto vaginal ou cesárea", diz Cherise. "Mas levei em conta os riscos e benefícios de cada procedimento na hora de decidir, junto com minha equipe médica, tentar um parto vaginal após cesárea."

Luis Martín Rodríguez Ortegón é ginecologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de los Andes; ele não tem relação com o caso de Cherise.

Segundo explica à BBC News Mundo, os riscos de uma ruptura uterina aumentam a cada cesárea; por isso, os médicos não recomendariam um parto vaginal após três cesáreas anteriores.

Uma ruptura uterina durante um parto vaginal pode gerar complicações que colocam em risco tanto a vida da mãe quanto a do feto, diz Rodríguez. Ele acrescenta que, em muitos casos, isso resulta em uma histerectomia completa — ou seja, a remoção total do útero.

"Estima-se que, com apenas uma cesárea anterior, o risco de ruptura seja inferior a 1%; com duas cesáreas anteriores, esse risco sobe para algo entre 2% e 3%. Com três cesáreas anteriores, os dados não são tão precisos, mas há quem mencione até 10% de chance de ruptura — embora outros estudos indiquem valores um pouco maiores ou menores", afirma.

O Serviço Nacional de Saúde (NHS) de Northern Lincolnshire e Goole, no Reino Unido, por exemplo, possui um guia que afirma existirem "pouquíssimas situações em que o parto vaginal não é recomendado", listando quatro motivos. O primeiro deles é ter "três ou mais cesáreas anteriores".

Cherise Gordon 'Sinceramente, temi não sobreviver à cirurgia. Foi realmente muito difícil passar por isso', lamenta Cherise

Cherise assegura que compreendia tudo isso.

"O principal fator de risco é a ruptura uterina, mas, pelo que entendi, a probabilidade de isso acontecer era bastante baixa", explica.

"Da mesma forma, a meu ver, com a cesárea, os riscos associados a uma nova cirurgia — incluindo complicações graves, fossem elas permanentes ou potencialmente fatais — eram muito elevados", argumenta.

O dia do parto

Segundo Rodríguez, no caso de pacientes como Cherise, que enfrentaram no passado dificuldades com cesarianas, é importante oferecer um acompanhamento especial para amenizar o medo de que uma nova cirurgia seja tão complexa quanto as anteriores.

Cherise, no entanto, relata que, durante a gestação, compartilhou com a equipe obstétrica do hospital da Universidade da Flórida em Jacksonville sua decisão de ter um parto vaginal. Ela afirma que não houve oposição à ideia.

"Era o mesmo hospital onde fiz o pré-natal. Cheguei para o parto acreditando que todos estavam em sintonia", conta.

Entretanto, segundo Cherise, no dia do parto a equipe médica a pressionou a passar por uma cesariana, mesmo ela explicando a decisão que havia tomado e ressaltando que tanto ela quanto a bebê estavam bem.

Foi assim que, após nove horas de trabalho de parto, surgiu a inesperada videochamada.

"Tem um juiz de verdade aí?", ouve-se Cherise perguntar logo no início da gravação da audiência via Zoom.

"Sim, sim, eu te disse que não estava exagerando", responde uma das enfermeiras, enquanto a prepara para aparecer diante da câmera.

"Essa é a coisa mais absurda que já vi", reage Cherise.

Getty Images Apesar dos avanços médicos, uma cesárea sempre envolve possíveis riscos

Na audiência, vários médicos, falando em nome do hospital, argumentaram que, com base no histórico clínico de Cherise, era pouco provável que um parto vaginal fosse bem-sucedido. Existiria o risco de ruptura uterina.

Além disso, explicaram que o coração da bebê apresentava "sinais de dificuldades", motivo pelo qual a equipe médica, durante a chamada, sugeriu que seria melhor "evitar uma emergência" e realizar uma cesárea.

Após quase três horas de conversa, em meio a contrações, Cherise conseguiu convencer o juiz de que o risco não era grande o suficiente para justificar uma cesárea de emergência, como alegava o hospital.

"Tive que recorrer a todo o conhecimento adquirido em minha experiência como doula e nos meus dois anos de estudos para me tornar parteira, a fim de lidar com os argumentos apresentados ao tribunal", explica Cherise.

"O que realmente assusta em tudo isso é que uma mulher comum, ao se ver em uma situação como essa, não teria as ferramentas nem o conhecimento necessários para defender seu caso da maneira que eu fiz."

Apesar de tudo, o juiz determinou que, caso a situação passasse a representar um risco — seja para ela ou para a bebê —, o hospital poderia contar com uma decisão judicial para realizar a cesárea.

"O que também é um absurdo, especialmente porque eu já havia deixado claro que, se surgisse uma emergência, ou se a bebê ou eu corrêssemos algum perigo ou estivéssemos em situação de risco, eu aceitaria a cesárea. Por isso, achei a ordem judicial totalmente desnecessária."

Ao final da audiência, exausta, Cherise tentou descansar.

BBC Audiência aconteceu durante trabalho de parto da quarta filha de Cherise

Cesárea de emergencia

Cherise conta que, por volta das 3 da manhã, a acordaram para avisar que a frequência cardíaca da bebê estava baixa.

Segundo Rodríguez, esse é um dos principais fatores a serem considerados ao determinar se um possível parto vaginal poderia levar a complicações.

"Disseram-me: 'É a isso que o juiz se referia; precisamos realizar uma cesárea'. A próxima coisa de que me lembro é de estar sendo levada na maca para a sala de cirurgia", relata a mulher.

"Eu estava atordoada, pois tinha dormido por pelo menos umas duas horas; por isso, não tive muita chance de contestar o que estavam me dizendo."

Segundo Cherise, durante a cesárea, ela esteve acompanhada pela irmã e permaneceu acordada o tempo todo.

"Sinceramente, temi não sobreviver à cirurgia. Foi realmente muito difícil passar por isso", lembra.

A bebê foi levada para a unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal, e Cherise teve de passar por uma segunda audiência com o juiz, às 8h da manhã.

Por meio de um comunicado enviado à BBC News Mundo, a Promotoria do Quarto Distrito da Flórida explicou que o hospital "notificou a Promotoria estadual de que uma bebê a termo, com 41 semanas de gestação, corria grave risco de morte caso não recebesse intervenção médica. A mãe recusava-se a aceitar tal atendimento".

"Em cumprimento à nossa obrigação legal, apresentamos o caso ao Tribunal de Circuito, que realizou uma audiência probatória. Após ouvir a mãe e os profissionais de saúde, o Tribunal determinou que uma cesárea era necessária para proteger a vida da bebê e a saúde da mãe."

"A Promotoria estadual não toma decisões médicas; apenas nos certificamos de apresentar os fatos ao Tribunal, para que um juiz pudesse tomar uma decisão em conformidade com a lei", escreveu o órgão.

A reportagem também tentou um posicionamento do hospital da Universidade da Flórida em Jacksonville, que informou não poder compartilhar informações sobre o caso, pois precisava "proteger a confidencialidade da paciente".

Dois dos médicos que participaram da chamada de vídeo com Cherise também não haviam respondido a pedidos de entrevista até o momento da publicação deste texto.

Diferenças de Estado para Estado

Amy Yurkanin, jornalista do site ProPublica, explica à BBC News Mundo que é a legislação de cada Estado dos EUA que define quanto poder de decisão uma mãe tem no parto.

"Alguns Estados determinaram que, na verdade, não se pode intervir nas decisões médicas de uma mulher grávida", diz a jornalista.

"Por outro lado, em outros lugares, estabeleceu-se que é possível — em determinados casos — que um juiz intervenha e anule, basicamente, as decisões da mulher."

"Na Flórida, inclusive, houve vários casos relacionados precisamente a essa questão, e os tribunais estaduais confirmaram, em diversas ocasiões, que, sob certas circunstâncias, um juiz pode intervir e tomar decisões sobre o atendimento médico de uma mulher que divergem daquelas que ela mesma teria escolhido", aponta Yurkanin, que já escreveu sobre uma mulher que passou por uma situação semelhante à de Cherise, embora casos como esses sejam raros.

Uma data que traz dor e alegria

Cherise Gordon-Doyley Pouco depois de dar à luz, Cherise teve que participar de uma nova audiência

Dois anos após sua experiência no hospital, Cherise conta ainda ficar abalada com o ocorrido.

"É muito difícil para mim seguir em frente, porque essa foi uma experiência que mudou a minha vida".

Cherise abriu um processo contra o hospital, argumentando, entre outras coisas, que a equipe lhe negou acesso a um representante legal durante as audiências e exageraram o risco para a bebê a fim de realizar a cesárea.

"Mesmo no aniversário da bebê, já não é apenas um aniversário. É o aniversário de um trauma. Não consigo ficar animada com o aniversário da minha filha porque, ao mesmo tempo, estou revivendo um dos momentos mais traumáticos da minha vida com essa cesárea determinada por um juiz", lamenta.