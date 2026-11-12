As acusações de 'propina sexual' que levaram à investigação do ex-presidente colombiano Gustavo Petro

Deicy Jiménez obteve contratos com o Senado colombiano, a Superintendência de Vigilância e o Ministério do Interior do país - (crédito: Instagram/Deicy Jiménez)

O ex-presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que goverou entre 2022 e 2026, está no olho de um furacão político devido às acusações de uma mulher que afirma ter conseguido contratos do Estado em troca de relações sexuais com ele.

O escândalo veio a público no último dia 25 de outubro.

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Deicy Jiménez, até então, era desconhecida da opinião pública. Ela concedeu uma entrevista de 22 minutos à jornalista Vicky Dávila, diretora da revista Semana e ex-candidata à Presidência do país, em oposição a Petro.

Durante a entrevista, ela afirmou ter mantido uma relação amorosa com Petro e que foi contratada por diversas entidades estatais, antes e durante o mandato do ex-presidente.

Jiménez também declarou que não é a única. Segundo ela, havia uma rede de "30 a 40 mulheres" que se beneficiaram de contratos e cargos no Estado colombiano, em troca de "acompanhar" o ex-presidente em "festas sexuais".

Até o momento, não são conhecidos testemunhos de outras mulheres, nem provas de que se tratasse de uma rede.

Após a entrevista, Jiménez publicou um vídeo nas suas redes sociais que, segundo ela, comprovaria seu relacionamento com Gustavo Petro.

O ex-presidente não nega sua relação com a mulher, mas afirma não ter oferecido contratos do Estado em troca de sexo.

"Eu vomitaria sobre mim mesmo se, alguma vez, fizesse algo semelhante", destacou ele em um comunicado, publicado na sua conta no X.

Petro garante que se trata de uma operação lançada pelo governo do atual presidente, Abelardo de la Espriella. Ele insinua que Jiménez teria recebido para dar estas declarações.

Com base no testemunho da mulher e no vídeo divulgado, foram abertas investigações contra o ex-presidente em várias instâncias judiciais.

Aqui estão quatro pontos-chave do escândalo, que a imprensa colombiana chama de "sexocontratos".

Instagram/Deicy Jiménez Deicy Jiménez obteve contratos com o Senado colombiano, a Superintendência de Vigilância e o Ministério do Interior do país

1. As acusações das supostas 'propinas sexuais'

Segundo o testemunho fornecido à revista Semana, Deicy Jiménez conheceu Gustavo Petro em uma plataforma de modelos por webcam.

"Ele surgiu como mais um cliente", segundo ela.

Petro havia se apresentado com um pseudônimo, até que, em certo ponto, ligou sua câmera e ela o reconheceu, segundo Jiménez.

Depois de um mês, eles combinaram de se conhecerem pessoalmente em um hotel da cidade colombiana de Cáli e iniciaram um relacionamento amoroso, declarou a jovem.

Pouco tempo depois, ela decidiu se mudar para a capital da Colômbia, Bogotá. Foi ali que ela teria começado a se beneficiar de contratos com entidades estatais, segundo ela. Jiménez não esclareceu se Petro teria oferecido os contratos a ela antes ou depois das suas relações sexuais.

Jiménez afirma que "são muitas as mulheres" que mantiveram acordos similares ao dela com Gustavo Petro. "Entre 30 e 40", segundo suas próprias palavras.

"Todas nós sabemos muito", afirmou ela.

Suas declarações surgiram dias depois de uma denúncia contra Petro, apresentada ao Congresso colombiano pelo atual diretor do Departamento Administrativo da Presidência do país (Dapre), Carlos Ríos. Ele faz parte do círculo mais próximo do presidente De la Espriella.

Ríos falou em "48 mulheres que tinha o ex-presidente Gustavo Petro na Presidência e, lamentavelmente, ele as instrumentalizava através de OPS", que são contratos de prestação de serviços.

Em reação a estas declarações e à entrevista de Deicy Jiménez, o advogado de Petro acusou Carlos Ríos à Promotoria colombiana, por supostamente armar uma estrutura para fabricar testemunhos de mulheres contra ele.

Anteriormente, a ex-diretora do Dapre durante o governo Petro, Angie Rodríguez, também havia comentado em entrevista sobre uma suposta rede de prostituição no palácio presidencial colombiano.

Sobre Rodríguez, Petro declarou que ela seria uma pessoa psicótica.

AFP via Getty Images Gustavo Petro acusa o atual presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de estar por trás das acusações contra ele

2. As supostas provas conhecidas

Constam no Sistema Eletrônico de Contratações Públicas da Colômbia (Secop 2) 10 contratos de prestação de serviços assinados por Deicy Jiménez, junto a três entidades estatais.

Os contratos foram assinados entre 2021 e 2026 e somam 126.544.432 pesos colombianos, correspondentes a cerca de US$ 38 mil (R$ 214 mil), pelo câmbio atual.

Alguns detalhes fornecidos por Jiménez no seu testemunho coincidem com as informações contidas nos contratos e outros, não.

Ela diz, por exemplo, que começou a trabalhar no Senado quando chegou a Bogotá. De fato, seu primeiro contrato de que se tem registro é com o Senado colombiano.

Mas, segundo ela, isso teria ocorrido em 2019, enquanto o contrato tem data de 29 de julho de 2021. A título de contexto, Gustavo Petro foi senador entre 2018 e 2022.

Segundo seu testemunho, Jiménez não trabalhava diretamente com Petro no Senado, mas sim com a senadora Maria José Pizarro, copartidária e aliada próxima do ex-presidente.

Jiménez afirmou que, posteriormente, manteve contratos com a Superintendência de Vigilância e Segurança Privada e com o Ministério do Interior, como consta no Secop 2.

Estas duas entidades fazem parte do Poder Executivo e ela foi contratada durante o mandato de Gustavo Petro, que, como presidente, era a autoridade máxima executiva do país.

O último contrato de que se tem registro foi assinado em 21 de janeiro deste ano e estaria ainda vigente. Ele contempla pagamentos mensais a Deicy Jiménez no valor de 2.648.443 pesos colombianos (US$ 800, cerca de R$ 4,5 mil), ao longo do ano de 2026.

Não se sabe ao certo se Jiménez continua recebendo dinheiro do Estado colombiano.

Os detalhes conhecidos no momento sobre o suposto relacionamento entre Jiménez e o ex-presidente provêm de um vídeo publicado por ela própria e de outra filmagem, divulgada pela jornalista D'Arcy Quinn.

O primeiro supostamente mostraria Petro e Jiménez em um quarto. Ele coloca uma jaqueta e ela diz: "Você também está muito lindo." "Você acha?", responde Petro.

A conversa prossegue, falando sobre um brinquedo sexual que não aparece no vídeo. Em seguida, o ex-presidente agarra a cabeça de Jiménez e a beija.

Deicy Jiménez publicou o vídeo na sua conta no Instagram, dizendo: "Publico este vídeo como prova de que estou dizendo a verdade."

A outra filmagem é uma gravação de tela, aparentemente do telefone celular de Jiménez, durante uma suposta chamada de vídeo com Petro.

Segundo a gravação, Petro escreve para Jiménez por chat, sob pseudônimo: "Você está linda. Fique parada." E também atira beijos com a mão e faz sinal de silêncio.

A BBC News Mundo (o serviço em espanhol da BBC) não conseguiu verificar os vídeos de forma independente, nem os chats que circulam nas redes sociais, supostamente entre Jiménez e perfis falsos administrados por Gustavo Petro.

AFP via Getty Images A ex-senadora Maria José Pizarro admitiu que Jiménez trabalhou na vice-presidência do Senado colombiano

3. O que dizem Petro e seu círculo

Gustavo Petro negou as acusações de Jiménez e pediu respeito à sua intimidade.

"Nunca troquei um contrato por relações sexuais", afirmou ele, em comunicado publicado no mesmo dia em que veio a público o testemunho de Jiménez.

"Ajudar mulheres pobres, mães chefes de família e que realizam trabalhos sexuais, para que tenham opções de vida diferentes [...] é algo muito diferente de entregar contratos em troca de relações sexuais", prosseguiu ele.

"Na minha sexualidade, não há o uso do poder, mas a busca do amor."

Mais recentemente, ele afirmou nunca ter se encontrado com Deicy Jiménez enquanto foi presidente.

"Um vídeo de cerca de oito anos atrás é uma prova?", questionou ele.

Em sua denúncia contra Carlos Ríos, o advogado de Petro defende a teoria de que existiria uma operação lançada pelo governo de De la Espriella, para fabricar testemunhos de mulheres contra o ex-presidente.

O partido de Gustavo Petro, o Pacto Histórico, reproduziu esta narrativa.

"A operação para descobrir minha vida íntima vem do governo de Abelardo de la Espriella e existe dinheiro em meio a ela", afirmou Petro no seu primeiro comunicado neste mesmo sentido.

Na segunda-feira (9/11), citando um fragmento da chamada de vídeo gravada na qual ele aparece lançando beijos com a mão, o ex-presidente escreveu, na sua conta no X: "Agora, os beijos são criminalizados, mas são fundamentais."

Por outro lado, a ex-senadora Maria José Pizarro, aliada próxima de Petro, admitiu que Deicy Jiménez trabalhou no Senado enquanto ela era sua vice-presidente.

Mas Pizarro afirmou nunca ter sabido que Jiménez mantinha relacionamento íntimo com o ex-presidente e que não trocou contratos por "favores de nenhuma natureza".

O ex-candidato presidencial do Pacto Histórico, Iván Cepeda, destacou em entrevista ao podcast El Reporte Coronell que o partido iria examinar o comportamento de Petro que veio a público.

"Mas também não vamos ceder ao que querem nos impor, que é delapidar nosso governo", destacou Cepeda.

Instagram de Deicy Jiménez Deicy Jiménez tem 26 anos, segundo a imprensa local colombiana

4. As investigações

Por conta do escândalo, já existem investigações de vários tipos na Promotoria, na Corte Suprema de Justiça e na Procuradoria colombiana.

Segundo ela própria deu a conhecer e conforme confirmado pela imprensa local, Deicy Jiménez entregou seu celular à Promotoria, que realizou a inspeção forense do aparelho por várias horas.

Espera-se que ela deponha à Promotoria nesta sexta-feira (13/11).

Por outro lado, um magistrado da Corte Suprema ordenou a inspeção dos contratos de Jiménez junto ao Senado colombiano.

"Independentemente da questão íntima, aqui, o importante é determinar as implicações que possam existir do ponto de vista penal, em termos da possível existência de contratos pagos com dinheiro do Estado", declarou o magistrado Carlos Roberto Solórzano aos jornalistas.

Os fatos que ocorreram antes que Gustavo Petro assumisse a Presidência podem ser investigados penalmente pela Promotoria e pela Corte Suprema de Justiça.

Já o ocorrido durante seu mandato presidencial compete à Comissão de Acusações, composta por congressistas e conhecida por normalmente não avançar nas suas investigações.

Ainda assim, dois congressistas do partido Salvação Nacional, atualmente no governo, denunciaram Petro àquela comissão, por possível "indignidade por má conduta".