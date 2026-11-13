Como Jensen Huang foi de 'visionário da IA' à queda em desgraça por causa de decisões amorosas - (crédito: BBC Geral)

Se eu tivesse dito, na semana passada, que Jensen Huang estava prestes a deixar a Nvidia, ninguém teria acreditado.

Huang, que foi um dos fundadores desta empresa de chips de inteligência artificial (IA) extremamente bem-sucedida, que trabalhou incansavelmente para construí-la do zero e que a conduziu por períodos desastrosos com uma energia sem fim e determinação implacável, acabou sendo derrubado pela própria vida amorosa.

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É uma história extraordinária e curiosamente antiquada para uma empresa de tecnologia voltada para o futuro.

Na quinta-feira feira (12/11), ele pediu demissão após revelações consecutivas de dois casos extraconjugais. A notícia do primeiro, um relacionamento amoroso com uma empresária acusada de ser uma espiã chinesa, repercutiu pelo mundo, causando estranhamento entre investidores.

Na quarta-feira, surgiram relatos de que ele também havia tido um caso com uma colega da Nvidia.

O caso deu origem a uma enxurrada de memes que viralizaram, mostrando Huang, por exemplo, como o homem flagrado pela "Kiss Cam" em um show da banda Coldplay ao lado de uma colega casada ou Huang cantando Careless Whisper (Suspiro Descuidado, em tradução livre), clássico de George Michael sobre traição.

Ironicamente, ambos os memes foram feitos por IA, com a mesma tecnologia que Huang ajudou a desenvolver.

Nesta semana, encontrei dois executivos do Vale do Silício, região dos Estados Unidos onde ficam as sedes de grandes empresas de tecnologia, e perguntei como estavam lidando com as notícias sobre Huang e a Nvidia. "Com memes", responderam.

Mas eles não pareciam acreditar que Huang — casado há 41 anos com Lori Huang, com quem teve dois filhos — seria obrigado a deixar o cargo por causa da infidelidade que admitiu publicamente.

Segundo esses executivos ouvidos pela BBC sob condição de anonimato, havia muito em jogo. Toda a indústria de IA depende tanto dos chips da Nvidia que não faria sentido mexer em uma fórmula de sucesso.

Em outras palavras, o Vale do Silício estava do lado dele.

Mas isso foi antes de surgirem rumores de um segundo caso extraconjugal, desta vez com uma colega de trabalho da Nvidia.

O conselho de administração da empresa decidiu, então, que Huang havia ido longe demais e passou a discutir seu futuro (e potencial substituição).

De repente, seu comportamento passou a ser visto sob outra perspectiva: a de um homem capaz de tomar decisões ruins e escondê-las.

Na quinta-feira (12/11), Huang renunciou.

Longas horas de trabalho e espírito competitivo

Huang sempre fez questão de se destacar dos demais.

Durante as quarentenas ao longo da pandemia de covid-19, Huang transmitia palestras de sua cozinha, que também ganhou fama na internet. Mais tarde, porém, foi revelado que as imagens haviam sido geradas por IA.

Huang raramente aparece sem uma jaqueta de couro e já brincou que tem apenas um terno e que pega emprestada a gravata do namorado de sua filha.

Nos últimos anos, ele circulava frequentemente entre pessoas influentes, com uma rede de contatos que incluía o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Elon Musk e o rei Charles 3º.

A última vez que o vi foi no ano passado, no Palácio de St. James, em Londres, no Reino Unido, onde recebeu o prestigiado Prêmio Rainha Elizabeth de Engenharia.

Na ocasião, fui informada por seu entorno de que ele não falaria com a imprensa. Mas Huang se aproximou espontaneamente e conversamos por cerca de dez minutos, enquanto assessores de imprensa observavam a cena, visivelmente nervosos. Ele falava com clareza e demonstrava otimismo em relação aos avanços da IA e ao papel do Reino Unido nesse setor.

Para muitas pessoas, Huang era a própria Nvidia. Até 200 funcionários respondiam diretamente a ele.

Huang exigia um alto padrão de desempenho. No livro The Nvidia Way (O Fenômeno NVidia, ed. Citadel, 2025), sobre os bastidores da empresa, o autor Tae Kim escreveu que as jornadas de trabalho eram longas.

As críticas de Huang podiam ser duras e feitas diante de todos. Ele não hesitava em apontar erros de funcionários durante reuniões com toda a equipe.

Agora, são as próprias falhas de Huang que estão expostas publicamente, e ele foi obrigado a encerrar a carreira de forma igualmente dura.

A Nvidia sem Huang

Colette Kress, que assume o comando da empresa por enquanto, já é bastante conhecida internamente, o que deve tranquilizar parte dos funcionários da Nvidia.

Ela trabalha na empresa há 13 anos e quem acompanha os resultados financeiros da Nvidia está acostumado a vê-la nas teleconferências de divulgação dos balanços da empresa. Kress é bilionária como Huang, em razão de sua participação em fatias da empresa, e ocupa uma posição de destaque no setor de tecnologia.

Mas ela não é engenheira, e os produtos da Nvidia são altamente complexos do ponto de vista técnico.

Kress terá de convencer os investidores de que a Nvidia continuará funcionando normalmente, de que a inovação pela qual a empresa é conhecida poderá manter o ritmo atual e de que seus principais talentos não deixarão a companhia junto com Huang.

Uma Nvidia enfraquecida seria uma má notícia para toda a indústria de IA. Afinal, seus chips, cada vez mais avançados, são fundamentais para o funcionamento dos modelos de IA mais poderosos. A empresa também é vista como uma espécie de banco central do setor, por emprestar dinheiro a outras companhias.

Quanto ao próprio Huang, a expectativa, por enquanto, é que continue em andamento a investigação sobre seu relacionamento com a mulher acusada de ser uma espiã chinesa. Os resultados poderão determinar seus próximos passos.

Apesar de seu comportamento, é provável que não faltem propostas de trabalho para Huang. E imagino que os concorrentes da Nvidia mal consigam acreditar na sorte de ver um adversário tão poderoso sair de cena por conta própria. Elon Musk já afirmou que seria "uma honra" trabalhar com ele na SpaceX.

Mas é importante lembrar que, mesmo que fique comprovado que Huang não traiu sua empresa nem seu país, ele ainda assim traiu sua esposa, Lori Huang.

E, para ela, essa não é uma história sobre tecnologia, tentação e avaliações de mercado na casa dos trilhões de dólares.

É uma questão profundamente pessoal e dolorosa.