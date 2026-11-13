Falha temporária nas telecomunicações leva EUA a suspender todos voos do país

Passageiros aguardam nos portões de embarque do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, D.C., em 13 de novembro de 2026. - (crédito: Zina Desmazes/AFP)

A FAA (Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos) comunicou, nesta sexta-feira (13/11), que uma "interrupção temporária nas telecomunicações" levou a suspensão de todos os voos nos Estados Unidos. "Por excesso de precaução, todos os voos foram suspensos. Todos os voos foram contabilizados, e os voos internacionais serão tratados caso a casos", disse nas redes sociais.

There has been a temporary telecommunications outage - out of an abundance of caution all flights have been halted. Every flight has been accounted for and international flights will be handled on a case by case basis. Fique por dentro das notícias que importam para você! — The FAA ?? (@FAANews) November 13, 2026

A última vez que algo similiar aconteceu foi em janeiro de 2023, quando o sistema de notificação ficou fora do ar.

Voos dos EUA após o "ground stop" da FAA (foto: Reprodução/flightradar24)

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, confirmou a situação dos Centros de Controle e afirmou em uma rede social que "técnicos da agência investigam a ocorrência. A FAA informou que divulgará atualizações assim que houver novas informações".

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

Pessoas aguardam no Terminal B durante a suspensão de voos em todo o país no Aeroporto Internacional de Orlando, em 13 de novembro de 2026, em Orlando, na Flórida. (foto: Finn Gomez / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que o Estado monitora de de perto a suspensão nacional de decolagens determinadas pela FAA. "O Gabinete de Serviços de Emergência do Governador da Califórnia está em contato com parceiros federais e estaduais para avaliar os impactos nos aeroportos e nos passageiros da Califórnia".

California is closely monitoring the nationwide FAA ground stop. @Cal_OES is in contact with federal and state partners to assess impacts on California airports and passengers. — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) November 13, 2026

Já o aeroporto de Orlando pediu que "os passageiros consultarem diretamente sua companhia aérea para obter informações sobre os voos."

The Federal Aviation Administration (FAA) is experiencing a nationwide ground stop that is currently affecting airline operations. Please check with your airline directly for flight information prior to your travels. For airport status, please visit: https://t.co/JKuNBVb9Fl. — Orlando International Airport (@MCO) November 13, 2026

O aeroporto da Cidade do México disse que administração "acompanha a evolução da situação e seus impactos nas operações aéreas"

????? #AICMInforma Ante la información sobre las restricciones a las operaciones aéreas en Estados Unidos, los vuelos programados desde y hacia ese país están presentando afectaciones. Por ello, recomendamos a las personas pasajeras con vuelos programados entre el #AICM y destinos estadounidenses mantener comunicación con su aerolínea para verificar el estatus de su vuelo y conocer posibles modificaciones en su itinerario. La administración aeroportuaria permanece atenta a la evolución de la situación y a sus repercusiones en las operaciones aéreas. November 13, 2026

*Matéria em atualização





