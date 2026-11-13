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Falha temporária nas telecomunicações leva EUA a suspender todos voos do país

Agência Federal de Aviação anunciou a medida nesta sexta-feira (13/11) e citou questões excepcionais de segurança para justificar a suspensão.

Passageiros aguardam nos portões de embarque do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, D.C., em 13 de novembro de 2026. - (crédito: Zina Desmazes/AFP)
Passageiros aguardam nos portões de embarque do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, D.C., em 13 de novembro de 2026. - (crédito: Zina Desmazes/AFP)

A FAA (Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos) comunicou, nesta sexta-feira (13/11), que uma "interrupção temporária nas telecomunicações" levou a suspensão de todos os voos nos Estados Unidos. "Por excesso de precaução, todos os voos foram suspensos. Todos os voos foram contabilizados, e os voos internacionais serão tratados caso a casos", disse nas redes sociais. 

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A última vez que algo similiar aconteceu foi em janeiro de 2023, quando o sistema de notificação ficou fora do ar. 

Voos dos EUA após o "ground stop" da FAA
Voos dos EUA após o "ground stop" da FAA (foto: Reprodução/flightradar24)

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, confirmou a situação dos Centros de Controle e afirmou em uma rede social que "técnicos da agência investigam a ocorrência. A FAA informou que divulgará atualizações assim que houver novas informações".

 

Pessoas aguardam no Terminal B durante a suspensão de voos em todo o país no Aeroporto Internacional de Orlando, em 13 de novembro de 2026, em Orlando, na Flórida.
Pessoas aguardam no Terminal B durante a suspensão de voos em todo o país no Aeroporto Internacional de Orlando, em 13 de novembro de 2026, em Orlando, na Flórida. (foto: Finn Gomez / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

 

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que o Estado monitora de de perto a suspensão nacional de decolagens determinadas pela FAA. "O Gabinete de Serviços de Emergência do Governador da Califórnia está em contato com parceiros federais e estaduais para avaliar os impactos nos aeroportos e nos passageiros da Califórnia".

Já o aeroporto de Orlando pediu que "os passageiros consultarem diretamente sua companhia aérea para obter informações sobre os voos."

O aeroporto da Cidade do México disse que administração "acompanha a evolução da situação e seus impactos nas operações aéreas"

 

*Matéria em atualização

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    A FAA emitiu comunicado nesta sexta-feira (13/11) Foto: Uai Turismo
  • Voos dos EUA após o
    Voos dos EUA após o "ground stop" da FAA Foto: Reprodução/flightradar24
  • Pessoas aguardam no Terminal B durante a suspensão de voos em todo o país no Aeroporto Internacional de Orlando, em 13 de novembro de 2026, em Orlando, na Flórida.
    Pessoas aguardam no Terminal B durante a suspensão de voos em todo o país no Aeroporto Internacional de Orlando, em 13 de novembro de 2026, em Orlando, na Flórida. Foto: Finn Gomez / Getty Images North America / Getty Images via AFP
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Rafaela Soares

Subeditora

Jornalista com mais de 8 anos de atuação em televisão e mídia digital. Tem experiência completa no ciclo jornalístico, com ênfase em política, Três Poderes, ministérios e pautas especiais.

Por Rafaela Soares
postado em 13/11/2026 18:19 / atualizado em 13/11/2026 19:32
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