EUA suspendem todos os voos do país por motivos de segurança: o que se sabe - (crédito: BBC Geral)

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) emitiu nesta sexta-feira (13/11) uma ordem de suspensão nacional de voos, citando "circunstâncias extraordinárias" e razões de segurança.

Em uma publicação, o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, a medida foi adotada após um problema de comunicação que afetou todos os centros de controle de tráfego aéreo responsáveis pelo acompanhamento de voos em rota.

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"Técnicos da FAA estão investigando o problema. Divulgaremos atualizações assim que tivermos novas informações", afirmou.

O alerta sobre a suspensão chegou a ser publicado no site da agência, mas foi retirado posteriormente. Até o momento, não está claro quantos voos foram efetivamente afetados pela medida.

A suspensão foi anunciada depois que a FAA interrompeu o tráfego aéreo em Chicago devido a problemas de comunicação entre os controladores de voo.

A última vez que os Estados Unidos haviam determinado a suspensão nacional de voos foi em janeiro de 2023, quando uma falha atingiu o sistema de notificações para pilotos.

*Esta reportagem está sendo atualizada.