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Suspensão de voos nos EUA

Secretário de Segurança Interna descarta indícios de ataque hacker

Ao todo, cerca de 7,8 mil voos foram afetados pela medida adotada pela FAA (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos).

Em entrevista à imprensa internacional na Casa Branca, Mullin afirmou que uma falha de comunicação teria causado a suspensão das operações - (crédito: Kent Nishimura/AFP)
Em entrevista à imprensa internacional na Casa Branca, Mullin afirmou que uma falha de comunicação teria causado a suspensão das operações - (crédito: Kent Nishimura/AFP)

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmou nesta sexta-feira (13/11) que não há indícios de que um ataque hacker tenha provocado a paralisação de voos em todo o país.

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Em entrevista à imprensa internacional na Casa Branca, Mullin afirmou que uma falha de comunicação teria causado a suspensão das operações. Segundo ele, a situação é diferente do que ocorreu em 11 de setembro, quando os ataques terroristas atingiram os Estados Unidos.

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“Sabemos que essa paralisação é diferente do que aconteceu em 11 de setembro, porque, naquele dia, foi um ataque terrorista. No momento, todos estão seguros e não há motivos para preocupação por parte das pessoas que estão voando. Enquanto investigamos o que causou essa paralisação, precisamos considerar que ataques cibernéticos têm acontecido. Portanto, é algo que precisamos investigar”, declarou.

Ao todo, cerca de 7,8 mil voos foram afetados pela medida adotada pela FAA (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos).

Entenda

A FAA (Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos) comunicou, nesta sexta-feira (13/11), a suspensão de todos os voos no país “devido a circunstâncias extraordinárias e por motivos de segurança”. A informação foi divulgada pela CNN Internacional.

O motivo do "ground stop" ainda não foi confirmado, mas um porta-voz do órgão afirmou que um problema de comunicação afeta os Centros de Controle de Tráfego em Rotas Aéreas, responsáveis por monitorar os voos que cruzam o país. A última vez que algo similiar aconteceu foi em janeiro de 2023, quando o sistema de notificação ficou fora do ar. 

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, confirmou a situação dos Centros de Controle e afirmou em uma rede social que "técnicos da agência investigam a ocorrência. A FAA informou que divulgará atualizações assim que houver novas informações".

 

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Rafaela Soares

Subeditora

Jornalista com mais de 8 anos de atuação em televisão e mídia digital. Tem experiência completa no ciclo jornalístico, com ênfase em política, Três Poderes, ministérios e pautas especiais.

Por Rafaela Soares
postado em 13/11/2026 19:13 / atualizado em 13/11/2026 19:15
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