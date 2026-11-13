Secretário de Segurança Interna descarta indícios de ataque hacker

Em entrevista à imprensa internacional na Casa Branca, Mullin afirmou que uma falha de comunicação teria causado a suspensão das operações - (crédito: Kent Nishimura/AFP)

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmou nesta sexta-feira (13/11) que não há indícios de que um ataque hacker tenha provocado a paralisação de voos em todo o país.

Em entrevista à imprensa internacional na Casa Branca, Mullin afirmou que uma falha de comunicação teria causado a suspensão das operações. Segundo ele, a situação é diferente do que ocorreu em 11 de setembro, quando os ataques terroristas atingiram os Estados Unidos.

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“Sabemos que essa paralisação é diferente do que aconteceu em 11 de setembro, porque, naquele dia, foi um ataque terrorista. No momento, todos estão seguros e não há motivos para preocupação por parte das pessoas que estão voando. Enquanto investigamos o que causou essa paralisação, precisamos considerar que ataques cibernéticos têm acontecido. Portanto, é algo que precisamos investigar”, declarou.

Ao todo, cerca de 7,8 mil voos foram afetados pela medida adotada pela FAA (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos).

Entenda

A FAA (Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos) comunicou, nesta sexta-feira (13/11), a suspensão de todos os voos no país “devido a circunstâncias extraordinárias e por motivos de segurança”. A informação foi divulgada pela CNN Internacional.

O motivo do "ground stop" ainda não foi confirmado, mas um porta-voz do órgão afirmou que um problema de comunicação afeta os Centros de Controle de Tráfego em Rotas Aéreas, responsáveis por monitorar os voos que cruzam o país. A última vez que algo similiar aconteceu foi em janeiro de 2023, quando o sistema de notificação ficou fora do ar.

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, confirmou a situação dos Centros de Controle e afirmou em uma rede social que "técnicos da agência investigam a ocorrência. A FAA informou que divulgará atualizações assim que houver novas informações".