Uma nova nação brasileira está sendo imaginada com o avanço dos evangélicos, diz filósofo Paulo Arantes

'Ficamos de tal maneira eufóricos com a reviravolta do segundo turno que esquecemos a verdadeira dimensão da extrema direita no Brasil', diz Paulo Arantes - (crédito: TV Boitempo/Reprodução)

O filósofo Paulo Arantes, de 84 anos, vê no "janonismo" uma armadilha para a esquerda.

Embora reconheça a importância da "guerrilha digital" criada pelo deputado André Janones (Rede) para a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o intelectual paulista critica o modo como a estratégia se tornou, dentro e fora do país, uma panaceia contra a direita radical.

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Para ele, a ideia de que o Brasil encontrou uma fórmula capaz de conter o extremismo de direita pelo mundo afora é uma ilusão.

Argumenta que, ao aderir à lógica das big techs, a esquerda passa a jogar pelas regras de quem controla as redes sociais sem enfrentar as causas do avanço da direita.

"Descobrimos a ferramenta que até então era privilégio da extrema direita e mergulhamos achando que isso é uma emancipação, quando é uma abdicação", afirmou à BBC News Brasil, em entrevista realizada em 2 de novembro.

A onda da direita radical, diz, ainda está em crescimento. Para enfrentá-la, seria preciso entender, além de proteção social, os desejos e as frustrações dos trabalhadores que essa ideologia tem sabido mobilizar.

"A vitória da extrema direita no primeiro turno foi mais acachapante do que tinha sido a ameaça de Bolsonaro de se reeleger em 2022", declara.

"Todo mundo sonha em melhorar de vida, trabalhar menos, ganhar mais, ser menos explorado pelo algoritmo. Mas quem está alimentando esses sonhos hoje é a extrema direita."

TV Boitempo/Reprodução 'Ficamos de tal maneira eufóricos com a reviravolta do segundo turno que esquecemos a verdadeira dimensão da extrema direita no Brasil', diz Paulo Arantes

Arantes se define como um "remanescente menor da antiga tradição crítica brasileira". A modéstia contrasta com sua trajetória: doutor em Filosofia pela Universidade Paris X–Nanterre e professor aposentado da Universidade de São Paulo (USP), é um dos principais intérpretes do país, com uma obra dedicada às contradições do Brasil e aos impasses da esquerda.

Herdeiro de uma tradição que reúne nomes como Caio Prado Jr., Antonio Candido e Roberto Schwarz, Arantes influenciou o pensamento de gerações de pesquisadores de diversas áreas das ciências humanas, da sociologia à literatura, nas últimas cinco décadas.

Hoje, porém, questiona os limites dessa mesma tradição, cujas ideias, avalia, já não dão conta de explicar o país.

Seu texto mais recente, A Cara Feia da Próxima Nação Brasileira, publicado na coletânea Sinais dos Tempos, da editora Galáxia, busca se aproximar da reinvenção acadêmica que julga necessária.

Trata-se de um esforço de difícil definição. É um ensaio, mas também uma explanação oral afiada, sarcástica, que examina o esgotamento da tradição crítica brasileira e a chegada de uma nova ideia de nação, de matriz evangélica.

"A origem do texto foi uma live de 2024 com pesquisadores e depois ganhou vida própria", diz. "Passei janeiro e fevereiro deste ano, durante as férias, em casa, mandando brasa, escrevendo como quem está falando. Inclusive, o estilo foi inteiramente inventado para esse propósito."

A "cara feia" do título, explica, é o Brasil que surpreendeu os intelectuais progressistas, acostumados a enxergar na cultura a promessa de um país mais justo: uma junção de ressentimento, promessas de ascensão individual e radicalização política que mostrou estar viva nas manifestações de junho de 2013.

Já a "próxima nação", diz, está diante dos nossos olhos: uma nova identidade coletiva, formada em torno do evangelicalismo, que ganha força política e se aproxima da direita radical.

De Caetano Veloso ao gospel, passando pelos filmes de Kleber Mendonça Filho e Sergio Bianchi, Arantes examina o choque entre duas ideias de Brasil e o papel da cultura nessa disputa.

Em entrevista à BBC News Brasil, Arantes garante que não se trata de pessimismo: a vitória de Lula, afirma, "comprou tempo" para a esquerda pensar em um projeto alternativo de país. Veja, abaixo, a conversa.

BBC News Brasil — O que as eleições de 2026 revelam sobre a "cara feia" do Brasil que o senhor aborda no ensaio?

Paulo Arantes — "Cara feia" não é, digamos, um juízo de mérito. Procuro mostrar que para nós, herdeiros da tradição crítica, a cara do Brasil era bonita: o povo, a cultura, a música, o Carnaval, a literatura e também um pouco de organização política, porque, afinal, o PT é uma criação histórica. Há mais de 40 anos, quando o partido foi criado, era uma coisa inédita. Fazia parte dessa coisa bonita para nós.

De repente, ela mostra uma outra cara e nos espanta. A "cara feia" se volta para a elite cultural brasileira. Mostrou que estava viva em junho de 2013 [nas manifestações daquele período] e foi crescendo. Em cinco anos, chegou onde chegou com Jair Bolsonaro. A nossa surpresa foi ver que há um lado B da história progressista brasileira.

Miguel Lago [cientista político], amigo que aprecio muito, disse que a eleição de Bolsonaro foi a primeira revolução brasileira. Pela primeira vez, surge alguém que era, de fato, antiprogressista, no sentido lato do termo. E isso, segundo Lago, era uma revolução de extrema direita, de massa, em torno de um candidato que surgiu do nada, sem nenhum apoio institucional, partidário.

Agora, após o término das eleições de 2026, ficamos de tal maneira eufóricos com a reviravolta do segundo turno que esquecemos a verdadeira dimensão da extrema direita no Brasil. A vitória da extrema direita no primeiro turno foi mais acachapante do que tinha sido a ameaça de Bolsonaro de se reeleger em 2022. É uma onda em crescimento.

Então, o que pôs as pessoas na rua e fez com que votassem foi o medo. Foi, pura e simplesmente, um pânico. O mesmo pânico que o outro lado tem a respeito dos chamados progressistas. Para eles, é uma guerra santa, explicitamente, do ponto de vista teológico, pelo menos para uns 10% a 15% dos "bolsonaristas raiz" e evangélicos.

Como disse Rodrigo Nunes, um autor de quem gosto muito, recentemente na Folha de S.Paulo, nós compramos tempo. Continuamos comprando tempo. Quanto tempo isso vai durar, não sabemos.

BBC News Brasil — A vitória de Lula foi celebrada pela esquerda internacional como um sinal de esperança. O Brasil pode liderar uma reação ao avanço da direita radical no mundo?

Arantes — Isso é wishful thinking [expressão em inglês que remete a um pensamento guiado pelo desejo]. Mesmo com Donald Trump reconhecendo a derrota nas eleições de meio de mandato, depois de 2028 vem J. D. Vance, Marco Rubio ou qualquer outro da mesma linha.

A Europa está agonizando nas mãos da extrema direita. Sánchez [primeiro-ministro da Espanha] não deve ser reeleito; Marine Le Pen [principal nome do Rassemblement National, partido de direita radical da França], nem se fala: se não for ela, é o Bardella [presidente do mesmo partido]; Meloni [primeira-ministra da Itália] já está no poder, a AfD [partido alemão de direita radical] na Alemanha já está perto também.

De modo que está todo mundo apavorado. O mundo progressista sabe que a dimensão da Europa diminuiu frente aos Estados Unidos e à China. A União Europeia se esvaziou, Putin [presidente da Rússia] está de olho, a Ucrânia é aquela tragédia que nós conhecemos, a União Europeia está dividida. A Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte] é apenas uma máquina de guerra, desorientada e se preparando para o enfrentamento.

Às vezes, quando vou à Europa e converso com amigos, sobretudo franceses, para eles a guerra já é uma realidade. Então, quando eles estão com a corda no pescoço, diante de eleições gerais em vários países importantes, vem o Brasil e parece um dique. Aí é claro que nós somos um talim mundial para a diplomacia internacional. E nós, que gostamos disso, navegamos nisso de bom grado.

"Claro, vamos exportar nosso know-how de solidariedade internacional para bloquear a onda fascista, vamos exportar Janones, o Lula é o maior estadista que existiu no mundo" e assim por diante. O feel-good [a sensação boa] político-ideológico é fácil de obter com isso. Mas acho que, infelizmente, não dá para comprar essa bola.

Reuters Método de comunicação liderado por André Janones na campanha de Lula 'não é replicável em qualquer lugar', pondera o filósofo

BBC News Brasil — Acredita, então, que a exportação do "modo Janones" é um autoengano da esquerda?

Arantes — A esquerda está celebrando esse triunfo agora, na reviravolta do segundo turno, como se fosse uma libertação, quando mergulhamos de cabeça nessa indistinção entre o mundo online e offline. As pessoas estão deslumbradas com isso.

Olha só: nós aprendemos a usar essa ferramenta como quem descobre a existência de uma chave de parafuso e passa a usá-la para desparafusar tudo.

Descobrimos a ferramenta que até então era privilégio da extrema direita, que manipulava o peixe dentro d'água, e mergulhamos achando que isso é uma emancipação, quando é uma abdicação.

Abraçamos esse mundo e achamos que uma simples regulação das big techs vai resolver. É quase uma brincadeira para os donos dessas empresas: "Se vocês enquadrarem o nosso algoritmo, em 48 horas ele já mudou de forma". É como enxugar gelo.

O "janonismo" não é algo replicável em todo lugar. Eu estava outro dia numa live, numa conversa com amigos, e um brasileiro que vive na França disse o seguinte: "As práticas do Janones na França não fazem sentido por uma razão muito simples: tempo de tela".

O Brasil tem uma média de nove horas de uso de tela por dia. Com esse tempo, você pode montar uma operação como a do Janones. Na França, não tem condição. Eles têm horas a menos tempo conectados [5 horas e 23 minutos por dia, segundo levantamento de 2025 das empresas de análise digital We Are Social e Meltwater]. Não funciona um tipo de arregimentação como essa.

BBC News Brasil — Seu ensaio relaciona a precarização do trabalho à expansão da direita radical. Por que as promessas de ascensão individual mobilizam mais os trabalhadores do que a defesa de direitos sociais?

Arantes — Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Praticamente toda semana aparece um artigo, uma entrevista, alguma coisa tentando responder a isso. Não vou me arriscar a dar uma receita. Posso enumerar algumas possibilidades, alguns votos piedosos.

Uma autora de quem gosto muito é a antropóloga Rosana Pinheiro-Machado. Ela coordena uma pesquisa gigantesca, financiada pela União Europeia, sobre a relação entre extrema direita e trabalho por plataformas. Está em Dublin e pesquisa esse fenômeno no Brasil, na Índia, nas Filipinas, países em que houve uma ascensão da extrema direita associada à expansão dessas novas formas de trabalho.

Ela começou a trabalhar com a ideia de classes aspiracionais. Isso deixa alguns marxistas de cabelo em pé, por puro preconceito, porque não têm nada para colocar no lugar. Continuam falando de trabalho informal, de precariado, e querem colocar o mundo inteiro dentro da CLT. Não vai resolver nada. O mundo do trabalho mudou, a indústria já não absorve toda essa população, nem mesmo na China.

O conceito de precariado, formulado por Guy Standing, também já não dá conta de tudo. Hoje, a precariedade se generalizou. Veja o debate sobre o fim da escala 6x1. Todo mundo está celebrando uma espécie de redenção civilizacional, dois dias de folga para a família, a cultura, o lazer. Mas essa mudança diz respeito ao trabalho formal. Uma parcela imensa dos trabalhadores brasileiros está fora desse universo.

O que Rosana chama de classes aspiracionais são trabalhadores com sonhos, projetos de ascensão, expectativas de melhoria de vida. Quando essas aspirações são frustradas, produzem ressentimento, e esse ressentimento pode ser mobilizado pela extrema direita. Não é um fenômeno inteiramente novo. Vimos algo semelhante na Europa do entreguerras, nos anos 1920 e 1930.

Mas há uma novidade importante. O achado dela parece um ovo de Colombo. Esses trabalhadores, sobretudo os que trabalham por plataformas, passam o dia conectados. Entre uma corrida e outra, entre uma entrega e outra, estão nas redes sociais, submetidos a um bombardeio de influenciadores, coachs, vendedores de meritocracia, cursos e promessas de enriquecimento. Uma indústria cultural inteira dedicada a vender aquilo que eles dificilmente poderão alcançar.

É o famoso "seja o CEO de si mesmo", de que todo mundo dá risada. Mas isso é decisivo, e ninguém está prestando atenção. As pessoas acreditam que são senhoras de si mesmas, que estão trabalhando por conta própria, construindo alguma coisa. E passam horas consumindo conteúdos que alimentam essa expectativa. Quando o negócio fracassa, a culpa é inteiramente delas. Você não teve competência, não se esforçou o suficiente, não teve mérito. E há uma fila de cem pessoas esperando para ocupar o seu lugar.

Então, o que Rosana propõe? É preciso disputar esse imaginário, essas aspirações. Todo mundo sonha em melhorar de vida, trabalhar menos, ganhar mais, ser menos explorado pelo algoritmo. Mas quem está alimentando esses sonhos hoje é a extrema direita.

A saída seria mudar o registro dessa conversa. Coloque dez mil Janones nas redes gritando "urgente, urgente, urgente", tire esse lixo da frente e apresente outras possibilidades, baseadas na experiência concreta dessas pessoas, capazes de alimentar uma imaginação social diferente. É nisso que Rosana aposta.

BBC News Brasil — A esquerda então precisa agregar em seus programas o anseio da população por empreender?

Arantes — Essa ideia começa a aparecer também em outros lugares. Li recentemente um artigo interessante de Pedro Erber na Folha de S.Paulo sobre a relação entre empreendedorismo, extrema direita e Estado. Ele é professor de literatura e filosofia no Japão e pesquisador associado à Universidade Cornell.

O argumento é o seguinte: essas classes aspiracionais tendem à extrema direita quando seus sonhos desmoronam ou quando acreditam que alguma coisa as impede de realizá-los. A extrema direita as convence de que o obstáculo é o Estado, são as políticas públicas, as regulamentações. Quanto menos Estado, quanto mais privatização e concorrência, melhor, porque assim os melhores vencerão.

Só que Erber faz uma observação interessante. Ele diz: não sou contra o empreendedorismo. Isso é um preconceito de esquerda. Todo mundo quer empreender, quer que seu trabalho seja bem-sucedido, reconhecido.

A esquerda conserva uma espécie de memória jurássica do coletivismo, no pior sentido soviético-stalinista. Quando alguém diz que é "CEO de MEI", em vez de escarnecer, pense um pouquinho. Há ali uma aspiração legítima, que precisa ser compreendida.

O exemplo que ele dá é muito simples. Imagine uma manicure que mora na periferia, junta suas economias, pega um empréstimo e abre um pequeno salão. Ela está empreendendo. Só que o negócio pode quebrar. Pela doutrina que lhe foi vendida, se isso acontece, é porque ela não foi competente, não teve mérito, fez alguma coisa errada.

Mas, quando ela quebra, quem vai socorrê-la? O Estado. Ela tem o SUS, pode ter acesso a benefícios previdenciários, a políticas públicas de proteção. Quem oferece isso no mercado? Ninguém. O mercado não está nem aí.

Então, o que começa a aparecer é uma redescoberta do Estado social, uma invenção que remonta ao século 19, à história do socialismo europeu. A possibilidade de empreender e correr riscos depende da existência de uma estrutura coletiva de proteção. Sem ela, o fracasso individual pode significar a ruína completa.

Na Europa, essa questão também está reaparecendo. Há uma reivindicação de reconstrução do Estado social francês, italiano, alemão. As pessoas estão percebendo que, sem essas garantias, a sociedade se torna insustentável. A repressão não vai bastar para conter os conflitos.

Assim, quando você me pergunta qual é a saída, talvez seja essa. Um processo de esclarecimento popular. Mas não aquele esclarecimento iluminista, de chegar para o trabalhador e dizer: "Você está dando um tiro no pé ao votar na extrema direita. Não percebe que está sendo explorado?". Não é assim que funciona.

A ficha precisa cair a partir da própria experiência. A pessoa descobre que, naquela competição infernal, se adoecer ou perder o trabalho, está fora do jogo.

O erro da esquerda foi demonizar o empreendedorismo. As pessoas podem continuar empreendendo, mas precisam saber que, se fracassarem, terão uma segunda chance. Porque o Estado cuida de você. Não Deus, mas o Estado. Cuida por meio de políticas públicas, de direitos, da Previdência, da saúde pública. E isso exige pagar impostos, aceitar regulamentações, defender serviços públicos.

Getty Images Entregadores via aplicativo passam o dia inteiro conectados e submetidos a promessas de enriquecimento nas redes sociais, destaca Arantes

BBC News Brasil — O senhor acredita que a eleição expressiva para deputado federal de Jones Manoel, um historiador e militante comunista, mostra que há um espaço para uma esquerda radical no Brasil?

Arantes — Conheci o Jones Manoel durante a pandemia, quando fiquei quase um ano trancado em casa por causa da idade e me deram um tablet de presente. Procurando por coisas no YouTube, esbarrei por acaso nessa figura e prestei atenção.

Achei interessante: articulado, inteligente, com um vocabulário clássico de esquerda, mas sem usar essas referências de maneira errada. Embora eu tenha achado um pouco dogmático demais.

Ele gostava das coisas do Domenico Losurdo [filósofo marxista italiano], que conheço bem. Losurdo é desigual. Tem bons livros de história, tem um bom livro sobre os Estados Unidos, mas depois as coisas vão ficando de ruins a horríveis, até chegar ao stalinismo. Aí já não dá para acompanhar.

Mas ele me chamou a atenção. Em certo sentido, me fascinou um pouquinho. Quando vi, pensei: se eu encontrasse esse rapaz na época em que eu frequentava bastante os movimentos sociais — há dez, 15 anos —, apostaria nele como militante, como alguém que vai frutificar.

Eu via que, nas conversas, ele era muito espontâneo, fluente, jovial, num certo sentido desbocado, irreverente. Comecei a segui-lo. Depois, conversando com outras pessoas, vi que tinha uma biografia significativa. O pai dele era pedreiro e foi assassinado. Ele vem lá da periferia da periferia de Recife. Mas comecei a acompanhar e vi que ele começou a se meter em fundações de partidos que depois se dissolveram. Pensei: já vi esse filme há muito tempo e isso não é um bom começo. Depois disso, desliguei.

De repente vi que ele estava no PSOL e voltei a acompanhar. Reparei que, a cada frase, ele estava sempre vendendo algum produto. Geralmente, produtos de esquerda, livros, fazendo propaganda e tal. Aí descobri que isso fazia parte do chamado "webcomunismo".

Como ele é uma pessoa indubitavelmente carismática e a performance pública dele é muito boa, ele tem chances de, com as eleições que vêm por aí, sustentando a nota, aumentar a votação. Ele pode chegar, daqui a dois anos, a ser um candidato competitivo à Prefeitura de Recife. Se emplacar, dois anos depois, ao governo de Pernambuco.

A pauta dele hoje é mais conservadora do que quando o comecei a acompanhá-lo. É de restauração do Estado social, contra a qual ele próprio se colocava. Ele era anti-PT, era anti-Lula. Lembra? Todo o ativismo político dele era contra a acomodação burocrática lulista, que tinha se integrado ao sistema.

Pode ser que ele seja uma metamorfose ambulante. Mas o talento dele é inegável.

BBC News Brasil — No ensaio, você dialoga com jovens pesquisadores evangélicos que identificam o surgimento de um novo projeto de nação, de matriz religiosa, enquanto se esgota aquele imaginado pela tradição crítica brasileira. Como o trabalho deles entrou no seu horizonte?

Arantes — O que me deixou espantado, e faço questão de sublinhar, é que esses jovens me procuraram. Eles estavam começando a ler, por conta própria, sem nenhuma orientação, um mundo que não era o deles: a tradição crítica brasileira. Começaram a ler Antonio Candido, Roberto Schwarz, a mim mesmo e outros autores, de maneira inteiramente autodidata.

A primeira coisa que li deles foi um artigo do pesquisador João Marcos Duarte sobre o documentário Fé e Fúria, que se passa no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Percebi que ele já mobilizava essa tradição crítica, embora ainda não a conhecesse muito bem. Ele começou assim: pega um livro aqui, outro ali, conversa com alguém e vai lendo.

Então começaram a conversar entre si. É um grupo de meia dúzia de pessoas. E começaram a perceber uma semelhança entre o que estava acontecendo no universo evangélico e o diagnóstico que eu vinha fazendo sobre o esgotamento da tradição crítica brasileira.

Embora eles próprios não participem dessas grandes mobilizações, como a Marcha para Jesus, perceberam que uma nova nação estava sendo imaginada. Estavam percebendo que, por meio dessas marchas e do sucesso político das denominações evangélicas, uma nova coletividade começava a tomar consciência de si.

Nossa tradição crítica também procurava imaginar um lugar para o Brasil no mundo, uma nação que pudesse superar suas contradições históricas. Havia um sonho de reconciliação, de formação nacional, que se manifestava sobretudo na cultura brasileira.

Eles começaram a dizer: olha, está acontecendo algo semelhante, mas no lugar mais imprevisto possível. Do nosso lado, no universo evangélico, também está sendo sonhada uma nova nação. Não se trata de um bloco homogêneo, evidentemente, mas há uma imaginação coletiva em formação, diretamente orientada por Deus.

Só que não é mais aquele Deus católico que participou da formação do Brasil, com todos os sincretismos religiosos que tanto fascinaram os modernistas. É o Deus da tradição protestante, de Lutero em diante. É outra coisa.

Esses jovens perceberam, portanto, uma assimetria entre dois projetos de nação. É o que eles chamam de passagem de um sonho a outro. De um lado, o sonho da tradição crítica brasileira, que se esgotou; de outro, uma nova imaginação nacional, que se organiza a partir do evangelicalismo.

BBC News Brasil — O senhor ironiza o fato de Caetano ter cantado um louvor com o pastor Kleber Lucas. O que lhe incomodou no gesto?

Arantes — Ali, sinceramente, fui até bem ameno com o Caetano. Poderia ter sido muito mais duro, mas sei que meus amigos evangélicos gostam do Kleber Lucas. Acho aquilo uma jogada de marketing obscena. Mesmo que Caetano tenha um filho evangélico, isso não suaviza, não alivia nada. Tanto que o público dele ficou chocado.

Como me dizem meus amigos evangélicos, o gospel não é música, é louvor, é oração. É claro que há empresários, há uma indústria gospel, que é das que mais vendem no Brasil. Mas ali houve uma convergência de conveniências dos dois lados, em nome de uma espiritualidade reconciliadora que é totalmente fake.

Para mim, do ponto de vista estético, artístico, aquilo é kitsch [termo que designa um estilo popular considerado de mau gosto artístico ou de baixa qualidade]. E Caetano no palco, cantando aquela confiança em Deus... Pelo amor de Deus, não dá.

Aí, de fato, confirma-se tudo aquilo que parecia preconceito e que Roberto Schwarz tratou com muita delicadeza no livro dele, naquela passagem sobre a chegada de Caetano e Gil a Salvador, vindos do exílio, que fiz questão de citar longamente no ensaio.

[Nota: Em "Verdade Tropical: Um Percurso de Nosso Tempo", Schwarz critica o relato celebratório de Caetano sobre sua recepção festiva na Bahia, em 1972, após o exílio. Para o crítico, a imagem de reconciliação transforma a experiência histórica de repressão em uma narrativa de reparação e encobre o fato de que a ditadura continuava no poder.]

BBC News Brasil — No ensaio, o senhor recupera obras literárias e cinematográficas que anteciparam o desmanche do Brasil, mas também aponta os limites de uma crítica que continua repetindo esse diagnóstico. Que caminhos ainda restam para a arte e a crítica?

Arantes — Eu também bati no teto, há uns 15, 20 anos. Mas não tinha encontrado a deixa. Ela veio quando a professora Ivone [Daré Rabello] me disse: "Nós já não aguentamos mais essa história de tradição crítica brasileira. Estamos sempre encontrando o que queremos encontrar". Qualquer obra que você examina, encontra os mesmos dispositivos teóricos, as mesmas categorias. É um looping indefinido. Como quebrar isso?

Bom, mudando de assunto, entre outras coisas. Começando a estudar esse fenômeno novo, essa revolução brasileira que foi o bolsonarismo e tudo o que vem junto, como a religião, esse novo milenarismo. Mas com uma condição: não começar a repetir toda a teoria crítica sobre fascismo, nazismo, personalidade autoritária. Ninguém aguenta mais o trilionésimo ensaio sobre Theodor Adorno ou Walter Benjamin.

É preciso começar a estudar o Brasil novo que temos diante de nós, sem bibliografia prévia, por assim dizer, evitando ao máximo aquele jargão. Mudar o vocabulário. Evidentemente, não tem como abandonar tudo, mas é preciso tentar.

Há tentativas interessantes de relativizar essa tradição. Veja o trabalho de João Pace sobre o cinema de Kleber Mendonça Filho. Ele percebeu uma coisa fantástica: Kleber transformou a tradição crítica brasileira em um gênero cinematográfico.

Assim como existe o faroeste, o mistério, o drama psicológico, existe agora esse gênero. Você acrescenta mais um capítulo, mais um filme, mais uma tese. Pode ser muito bem-feito, mas continua sendo o mesmo gênero. É o que João chama de cinema-brechó. A tradição crítica virou museu, objeto de prestígio, de consumo cultural.

É um incômodo para nós, porque é com isso que trabalhamos profissionalmente. Fizemos doutorado, damos aulas, pesquisamos essa tradição. Mas precisamos conviver com a percepção de que ela própria se transformou em objeto de museu.

Agora, quando você me pergunta qual é a saída, perceba que estou te enrolando, porque não tenho resposta. Não tenho. Sei o que não quero fazer.

TV Boitempo/Reprodução Filósofo diz 'adorar' usar inteligência artificial: 'É como se eu tivesse um orientando hiperinformado, que leu de Homero a James Joyce, passando por todos os filósofos'

BBC News Brasil — O senhor recorre à inteligência artificial com bastante humor no texto. Como começou a usá-la?

Arantes — Ah, eu adoro! Sou uma espécie de ex-analógico recente, um jurássico. Comecei a usar inteligência artificial por uma razão muito simples. Tenho uma biblioteca do outro lado da rua e, muitas vezes, para preparar um texto ou uma fala, precisava atravessar a rua para procurar um livro que já tinha lido. Então comecei a perguntar ao ChatGPT e ao Gemini: "No livro tal, no capítulo tal, qual é o argumento do autor?". E ele me dava a resposta.

Pensei: opa, essa inteligência artificial está sendo demonizada à toa pela esquerda. Comecei a ler sobre o assunto e percebi que ela pode ser uma ferramenta para o trabalho intelectual. Quando diz besteira, somos nós que estamos dizendo besteira. Ela condensa a média das platitudes mundiais. Mas, de vez em quando, produz resultados interessantes.

Aos poucos, deixei de usá-la apenas como uma enciclopédia e comecei a conversar com a máquina. É muito divertido. E, se você formular bem a pergunta, as respostas vão muito além de um resumo de livro ou de um verbete.

É como se eu estivesse orientando uma tese. Imagine um pesquisador jovem, brilhante, que leu muita coisa, mas não sabe tudo. Você sugere: "Olha, quem sabe ligar isso com aquilo?". Ele responde: "Boa ideia, professor, mas vou precisar de alguns meses pesquisando". Com a inteligência artificial, faço a mesma pergunta e ela estabelece as conexões na hora. É como se eu tivesse um orientando hiperinformado, que leu de Homero a James Joyce, passando por todos os filósofos. Pô, isso é uma mão na roda! Como é que vou jogar fora?

Então comecei a testar ideias, interpretações, hipóteses. Às vezes, ela responde que determinada ideia não está naquele livro, que seria preciso reformular a interpretação. E eu vou pensando junto. Aí começo a virar novamente um marxista clássico, a me lembrar da minha juventude: isso é uma força produtiva.

Mas gosto sobretudo de filosofar com as máquinas. Às vezes, estou conversando às duas da manhã sobre a relação entre mente e espírito. Elas não se cansam, não dormem, não precisam se alimentar. Então vamos trabalhar!

Não ignoro o estrago que a inteligência artificial pode produzir no mundo. Há uma "gangsterização" em curso, práticas de delinquência, invasões, manipulações. Mas isso não decorre de uma suposta independência da máquina, daquela fantasia da singularidade em que ela se torna um agente autônomo do mal. Os delinquentes são os próprios seres humanos que a controlam.

Então, eu me dou muito bem com a inteligência artificial, mas não tenho nenhuma ilusão a respeito dela.

BBC News Brasil — O senhor costuma ser chamado de pessimista. Ainda tem esperança na política?

Arantes — Não sou pessimista, não! Mas você me condenou ao chavão. Posso responder com estereótipos: enquanto houver uma pessoa como Rosa Parks, que se recusou a ceder seu lugar e desencadeou o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, haverá esperança. Sempre que alguém disser "não, não aceito, não vou fazer isso", haverá esperança.

Agora, se você está falando de esperança estratégica, naquela linguagem antiga de partidos de massa, Estado, classes sociais, lideranças e grandes movimentos políticos, não tenho resposta.

O que posso dizer é onde está a demência neste momento. Está, por exemplo, no campismo [visão política que divide o mundo em blocos rivais e defende o alinhamento a um deles, como o de países que se opõem aos Estados Unidos, a exemplo de China e Rússia] de boa parte da esquerda. A esquerda latino-americana, sobretudo, depois de tanto apanhar, de tantas revoluções perdidas, da Comuna de Paris ao fim da União Soviética, resolveu que precisa ganhar uma vez.

E agora acredita que a China ganhou. A China seria o socialismo do século 21, sobretudo do ponto de vista tecnológico. Então vamos ficar do lado dos vencedores! É a grande estratégia.

José Miguel Wisnik [músico, ensaísta e professor], de quem gosto muito, sempre me chamou de catastrofista, de pessimista. Há um ou dois anos, disse que talvez fosse apenas uma questão de bom senso. [Risos] É mais ou menos isso.

BBC News Brasil — E as resistências individuais, como o gesto de dizer "não" que o senhor mencionou, podem produzir alguma transformação?

Arantes — Podem, evidentemente. Há comunidades no México que expulsaram traficantes e começaram a se autoorganizar, conquistaram alguma autonomia. São experiências importantes, às vezes imprevisíveis. Mas isso, por si só, não forma um tecido político capaz de transformar a sociedade.

Eu posso ir à Avenida Paulista protestar, dizer que a extrema direita não passará. Tudo bem. Não passaram agora. Mas o que garante que não passarão daqui a pouco?

Veja o que acontece quando alguém da própria classe dominante resolve dizer não. João Moreira Salles, uma das maiores fortunas pessoais do Brasil, escreveu um artigo extraordinário denunciando empresários que se aproximaram de Flávio Bolsonaro. Deu nome e endereço, por assim dizer, de todo mundo.

É um gesto importante. Ele está denunciando a própria classe. Mas pode fazer isso sentado sobre bilhões de reais. Não vai perder sua posição, não vai deixar de ser quem é. Pode contrariar seus colegas e continuar no mesmo lugar.

E é curioso: quando alguém responde, a discussão acaba girando em torno da história da própria família, dos negócios, do pai banqueiro. Não se discute propriamente o que está em questão.

Então veja a situação a que chegamos. Quem diz "não", dentro da classe dominante, é um dos donos do sistema cultural paulista. Um sujeito que pode denunciar os seus pares sem deixar de pertencer àquela classe.

A nossa Rosa Parks é um bilionário. Ainda bem que ele existe, que faz isso. Mas veja o tamanho do problema.