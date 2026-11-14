Microsoft diz que fila de e-mails 'se aproxima do normal' após falha global no Outlook; o que se sabe

O serviço do Teams e o pacote Microsoft 365 também foram afetados - (crédito: Getty Images)

As falhas em serviços da Microsoft, incluindo a ferramenta de e-mail Outlook, já duram mais de 22 horas e afetaram mais de 74 países. Mas, segundo afirmou a empresa na tarde dessa sexta-feira (13/11), as filas de e-mails já foram "significativamente reduzidas e estão aproximando-se dos níveis normais".

No entanto, a companhia afirmou não ser possível determinar quando uma recuperação total será alcançada.

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Outros serviços estão sendo restabelecidos gradualmente — foram afetados também o aplicativo de mensagens Teams, o Microsoft 365 (anteriormente Office) e o chatbot de inteligência artificial (IA) Copilot.

Em nota enviada à BBC, a companhia "lamentou profundamente" o incidente e afirmou que ele foi causado por um "problema técnico não relacionado a questões cibernéticas ou à IA".

"O incidente foi desencadeado por uma falha ocorrida durante uma ampliação anterior da capacidade da rede, a qual veio à tona após uma alteração recente na rede", escreveu a Microsoft.

"Já solucionamos o problema subjacente e continuamos restaurando o serviço para os demais clientes e regiões."

A empresa americana prometeu apresentar um relatório completo sobre o incidente assim que uma análise interna for concluída.

A Microsoft não divulgou o número exato de pessoas afetadas, mas suas ferramentas contam com cerca de 430 milhões de usuários. Dezenas de milhares de pessoas em mais de 70 países relataram problemas por meio da plataforma Downdetector — um número que, provavelmente, está bem abaixo da realidade.

O impacto foi enorme.

Para organizações internacionais, muitas das ferramentas da Microsoft são essenciais para a comunicação e a colaboração com colegas ao redor do mundo.

No Brasil, o problema também afetou empresas e órgãos públicos. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) suspendeu a contagem dos prazos das ações em tramitação no Judiciário do país na quinta (12/11) e na sexta-feira (13/11).

Veja abaixo o que sabemos sobre a falha nos serviços da Microsoft.

Quando o problema começou?

A BBC fez uma linha do tempo da crise — os horários estão todos no fuso horário GMT (3h à frente do horário de Brasília), conforme publicações feitas na rede social X.

Quinta-feira 12 de novembro, 17h54: A Microsoft reconhece, pela primeira vez, relatos de que usuários nas Américas não estavam conseguindo acessar suas caixas de correio.

18h07: A Microsoft alerta que a interrupção pode afetar a conectividade do Microsoft 365 globalmente, e não apenas nas Américas.

19h31: A empresa informa que uma investigação revelou que diversos serviços ficaram "inesperadamente indisponíveis", sobrecarregando a infraestrutura restante.

19h50: Engenheiros passam a focar em um problema que fez com que servidores falhassem em verificações automáticas de integridade, tornando-se indisponíveis.

23h04: A Microsoft afirma que está restabelecendo alguns dos servidores afetados, os quais "permanecem estáveis".

Sexta-feira 13 de novembro, 00h06: A Microsoft relata que servidores que voltaram a operar podem parar de responder novamente ao receber tráfego; a empresa está analisando os dados para entender o motivo.

04h36: Após uma série de intervenções, a Microsoft informa que observa uma "recuperação parcial" em algumas regiões.

09h24: "Estamos observando uma estabilização inicial e melhorias na capacidade à medida que as ações de recuperação prosseguem", afirma a empresa.

13h32: A empresa relata "melhorias mais amplas" na América do Norte, "melhorias consistentes" em grande parte da Europa e "sinais animadores de recuperação" na região da Ásia-Pacífico.

14h17: A empresa informa que as melhorias continuam, com as filas de e-mail "significativamente reduzidas e aproximando-se dos níveis normais".

15h39: A Microsoft afirma que o "processo de recuperação é animador" e confirma que "não há indícios de que isso seja resultado de atividade maliciosa ou cibernética".

Quais são os serviços afetados?

Um porta-voz da Microsoft disse à Reuters que os problemas se concentravam no Exchange Online, o serviço que gerencia as caixas de correio do Microsoft 365.

Mais cedo na sexta, a empresa informou que estava ampliando o período de espera para e-mails para 48 horas, a fim de ajudar a preservar mensagens que sofreram atraso enquanto a recuperação do serviço continua. Na prática, esse período é o tempo que um sistema como o Outlook espera para receber uma mensagem.

A Microsoft faz isso para evitar que e-mails enviados por serviços não afetados — como o Gmail, por exemplo — cheguem a seus destinatários quando a falha atual for solucionada.

Foram impactados ainda serviços de IA com conexões com produtos da Microsoft.

A OpenAI, responsável pelo ChatGPT, informou que estava investigando um problema com as integrações aos serviços da Microsoft, no qual novas conexões poderiam ser interrompidas, fazendo com que as ferramentas não funcionassem conforme o esperado.

Por sua vez, a Anthropic afirmou ter identificado um problema com um provedor de nível superior que afeta sua conexão com o Microsoft 365.

Quantas pessoas foram impactadas?

Getty Images O serviço do Teams e o pacote Microsoft 365 também foram afetados

O número exato de usuários afetados ainda não foi confirmado pela Microsoft.

Segundo o site de monitoramento de falhas na internet Downdetector, houve cerca de140 mil relatos de problemas com o Outlook por volta das 15h (horário de Brasília) na quinta-feira. O número caiu para 35 mil no fim da tarde, de acordo com dados do site citados pela Reuters. Às 19h47, havia cerca de 13.000 relatos sobre o Microsoft 365 e 763 sobre o Teams.

Mas o número de usuários afetados pode chegar a milhões em escala global. Como o software da Microsoft é usado por empresas em todo o mundo, pode haver um efeito em cascata em outros países.

Agências e serviços governamentais, incluindo o governo do Japão e de Singapura e a agência de espionagem da Austrália, disseram ter sido afetados.

No Canadá, hospitais e passageiros de trens foram impactados, assim como serviços judiciais nos Estados Unidos.

No Reino Unido, diversos consultórios de clínicos gerais alertaram para possíveis problemas. Alguns deles instruíram pacientes a fazerem perguntas urgentes por telefone, no lugar de enviar e-mails ou preencher formulários online.

Um produtor de vinhos na África do Sul afirmou que praticamente todo o seu negócio ficou "paralisado" devido à falha.

"É extremamente frustrante", lamentou Peter Pentz. "Exportamos muito, por isso a comunicação com importadores na Europa ficou totalmente interrompida."

O processamento de pedidos, o envio de mercadorias, as comunicações e até mesmo "etapas críticas da produção" foram suspensos, explicou ele, uma vez que a vinícola "depende desses sistemas para parte de suas operações diárias".

Em meio à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31) em Antália, na Turquia, a falha atrapalhou participantes da cúpula.

James Young, consultor sobre mudanças climáticas no Conselho Circumpolar Inuit (organização que representa cerca de 180 mil inuítes que vivem no Ártico), disse à Reuters que a entidade depende de e-mails e do Teams para a comunicação entre diferentes países.

"Tem sido realmente frustrante e desafiador manter contato com nossos colegas e conseguir participar de forma efetiva aqui", afirmou Young. "Acredito que nossa dependência da tecnologia nos deixa vulneráveis ??a situações como esta."

O que dizem os especialistas?

Gergely Orosz, autor da newsletter The Pragmatic Engineer e ex-engenheiro de software de grandes empresas de tecnologia, descreveu a interrupção no serviços como "muito incomum" para uma empresa do tamanho da Microsoft.

"A mitigação está levando mais de 12 horas para um serviço com mais de 100 milhões de usuários. Isso é muito raro", afirmou Orosz.

Ele disse não se lembrar de uma falha que tenha demorado tanto tempo para ser solucionada.

"Esta pode ser a interrupção relacionada a e-mails mais prejudicial de todos os tempos", afirmou.

Troy Hunt, especialista australiano em segurança cibernética, afirmou à BBC que a interrupção pode ter consequências de longo alcance.

"A Microsoft é parte essencial da infraestrutura da internet e nos faz lembrar da importância que o email ainda tem", afirma.

"Essa interrupção afeta não só a capacidade de muitas pessoas de trabalhar, mas também a capacidade de se comunicar sobre compromissos, comprar coisas que precisam de verificação, criar ou acessar contas e serviços", pontua.

Paul Spain, da empresa de consultoria Gorilla Technology, da Nova Zelândia, diz que, com e-mails e serviços offline, algumas empresas praticamente "perderam um dia útil".