Por que Trump está sob pressão por escândalo sexual na Nvidia

A decisão do secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, de não tomar ações contra a empresa Megaspeed, é objeto de questionamentos no país - (crédito: Getty Images)

Qual é o nível de relacionamento entre Donald Trump e Jensen Huang? A resposta é: muito próximo.

O agora ex-diretor da Nvidia foi um dos poucos líderes empresariais a ter acesso direto ao presidente americano. Ele encontrou Trump diversas vezes, viajou com ele para o Reino Unido e, em maio, embarcou com ele no avião presidencial, o Air Force One, para sua viagem à China.

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Jensen Huang não era apenas mais um bilionário da tecnologia tentando influenciar Trump. Ele se tornou uma voz importante em uma das principais discussões dentro do governo americano: até que ponto se deve permitir que as tecnologias mais avançadas dos EUA cheguem à China.

A Nvidia produz os chips que alimentam a revolução da inteligência artificial.

Washington restringe as exportações dos seus processadores mais avançados para a China desde 2022, acreditando que eles poderiam ajudar Pequim a desenvolver capacidades militares e tecnológicas. Mas é difícil colocar estas restrições em prática.

Os clientes podem comprar os chips legalmente em países como Singapura e a Malásia e, dali, desviá-los para a China. E as companhias chinesas também podem alugar o acesso a computadores através de data centers localizados fora do país.

Huang defende há muito tempo que as restrições são contraproducentes. Elas afastam a Nvidia de um enorme mercado e incentivam as empresas chinesas a desenvolver suas próprias alternativas.

Trump pareceu solidário com esta visão e permitiu que a Nvidia retomasse a venda de alguns chips para a China no ano passado, em troca de uma parte da sua receita. Mas seus chips Blackwell, mais avançados, permanecem proibidos.

Agora, este relacionamento parece ter ficado mais complicado.

As questões que aguardam resposta

As notícias sobre o suposto caso amoroso entre Jensen Huang e Alice Huang — ex-executiva da empresa Megaspeed, com sede em Singapura, sem vínculo familiar com o ex-diretor da Nvidia — levantaram a possibilidade de que uma operação de inteligência estrangeira estivesse buscando não apenas um empresário poderoso, mas alguém com acesso incomumente próximo ao presidente americano.

A inteligência americana teria suspeitado que Alice manteria ligações com a inteligência chinesa. Pequim rejeitou as acusações.

A diretoria da Nvidia afirma que não tem razões para acreditar que segredos da companhia tenham sido comprometidos, nem a segurança nacional americana.

Mas o caso trouxe uma questão muito maior: o que o governo de Washington sabia e o que fez a respeito?

Esta questão nos leva diretamente ao secretário de Comércio, Howard Lutnick.

Seu departamento é responsável pelo controle das exportações de tecnologia americana sensível e também foi pressionado a agir com base nos receios relativos à Megaspeed, um cliente da Nvidia suspeito de ajudar a desviar chips avançados para a China.

Na quinta-feira (12/11), o executivo-chefe da Megaspeed, Tan Yong Pong, também conhecido como James Tan, declarou que a empresa "leva muito a sério suas obrigações de cumprimento da legislação de controle de exportações dos EUA" e está "comprometida a trabalhar de forma construtiva e transparente com o governo americano".

Tan declarou que a empresa havia cooperado com as inspeções do Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

Um memorando altamente secreto foi compartilhado com Lutnick sobre as preocupações em relação a Alice e à Megaspeed. Ele resistiu a agir contra a companhia e sua decisão, agora, é questionada.

Getty Images A decisão do secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, de não tomar ações contra a empresa Megaspeed, é objeto de questionamentos no país

Outras autoridades desejavam uma resposta mais firme.

O secretário americano do Tesouro, Scott Bessent, é um dos que teriam questionado por que a Megaspeed não foi incluída na lista de restrições do Departamento de Comércio.

Na sexta-feira (13/11), Bessent acusou o Departamento de Comércio por não impor restrições à empresa. Ele declarou à rede de TV americana CNBC que diversas agências governamentais "eram a favor de incluir a Megaspeed na lista de entidades há meses". "Mas o Comércio é quem decide. Precisa perguntar a eles sobre o procedimento."

Surgiram também questões sobre os motivos por que uma investigação sobre a empresa com sede em Singapura foi suspensa após intervenção da Nvidia.

O jornal americano The New York Times noticiou que o conselho geral da Nvidia entrou em contato com investigadores do Departamento de Comércio que sondavam a suspeita de contrabando de chips pela Megaspeed, invocando uma pessoa importante nomeada por Trump.

O departamento supostamente suspendeu sua investigação e entregou o caso para o Departamento de Justiça.

Este caso, aparentemente, destacou um importante desentendimento sobre o rumo da política de Trump em relação à China.

De um lado, Huang desejava ter acesso ao mercado chinês. De outro, autoridades supostamente tinham receio das consequências que isso teria para a segurança nacional. E Lutnick foi pego em meio às duas partes.

Agora, a pressão política aumenta.

EPA/Shutterstock O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, criticou o Departamento de Comércio por não impor restrições à empresa Megaspeed

Congressistas dos dois partidos querem respostas.

Os democratas lançaram uma investigação para descobrir como o Departamento de Comércio avaliou as empresas chinesas aprovadas para comprar chips de IA. Os republicanos também questionam os métodos do governo.

A saída de Jensen Huang da Nvidia não diminuiu as pressões.

O deputado republicano John Moolenaar, presidente do Comitê Especial da Câmara sobre a China, declarou que é do interesse nacional americano que a Nvidia e outras companhias de IA dos EUA sejam bem sucedidas.

Mas essas empresas "nunca deverão prejudicar a segurança da nação", oferecendo a companhias chinesas acesso aos seus chips mais avançados.

A senadora Elizabeth Warren, a principal democrata do Comitê de Bancos do Senado, afirmou que a renúncia de Huang não o eximiu de responsabilidade. Ela pediu a Lutnick que explique por que permanecem abertas lacunas no controle de exportações.

Paralelamente, a equipe de Huang declarou aos legisladores republicanos na quarta-feira (11/11) que ele pretende cooperar com sua solicitação de testemunho a portas fechadas.

A Casa Branca não respondeu ao pedido de comentários encaminhado pela BBC. Mas a Presidência americana declarou ao jornal New York Post que Trump tem total confiança em Lutnick, descrito como "o secretário de Comércio mais transformador da história moderna".

É uma demonstração de apoio bastante enfática, particularmente em meio aos relatos de que as autoridades estão ponderando se Lutnick deveria ser forçado a deixar o cargo.

Aqui, também existem algumas questões óbvias. Se Lutnick realmente foi alertado sobre os riscos, por que seu departamento deixou de agir? E se outras autoridades de fato estavam pressionando para que fossem tomadas ações, por que elas demoraram tanto?

Getty Images A Nvidia produz os chips que alimentam a revolução da inteligência artificial

A BBC entrou em contato com o Departamento de Comércio em busca de comentários. Mas existe uma questão ainda maior para Trump.

O presidente cultivou um relacionamento próximo com Huang. Ele foi diretamente envolvido em decisões sobre vendas de chips para a China. Segundo o The New York Times, ele foi informado sobre as preocupações de inteligência.

Está ficando difícil atribuir tudo ao mau julgamento de um empresário ou de um departamento do governo. A vida pessoal de Huang pode ter desencadeado a crise, mas as questões, agora, atingem a própria Casa Branca.

Quanta influência Huang tinha? O que Trump sabia? E, em última análise, quem foi responsável por proteger a tecnologia mais sensível dos EUA?