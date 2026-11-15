As pessoas que só precisam dormir 4 horas por dia — e como a genética explica isso

Estudo revelou que camundongos com algumas variantes vinculadas ao sono apresentam menor probabilidade de desenvolver uma versão de Alzheimer característica de sua espécie - (crédito: Getty Images)

Desde que se conhece como gente, Aimee Pugh Bernard não precisa dormir muito. Atualmente, ela costuma se deitar perto das 22 horas e acorda mais ou menos às 4h30. "Não consigo ficar mais na cama", ela conta.

Bernard é professora de imunologia da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Às vezes, ela não consegue adormecer imediatamente e, quando isso acontece, dorme por apenas cinco horas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O mais surpreendente é que, no dia seguinte, Bernard costuma se sentir cheia de energia. Ela leva o cachorro para passear, faz uma intensa sessão de exercícios de uma hora na academia e trabalha por uma hora e meia, tudo antes das oito da manhã.

Seus amigos ficam assombrados com sua capacidade de fazer tanto dormindo tão pouco. Mas na sua família isso é normal: seu pai e seu irmão levam vidas iguais.

Mas é claro que a maioria de nós precisamos de mais horas de sono.

A revisão mais recente das evidências científicas, realizada pela Fundação Nacional do Sono dos EUA, indica que um adulto médio, de 26 a 64 anos, precisa de sete a nove horas de sono a cada 24 horas.

O motivo dessa variação tão ampla das necessidades de sono das pessoas é um mistério há muito tempo. Mas nos últimos anos os cientistas identificaram diversas formas de influência da genética neste aspecto.

Desde mutações raras, como a que apresenta Bernard, até centenas de variantes muito mais comuns, surgiram explicações dos motivos por que algumas pessoas podem funcionar bem dormindo muito pouco.

No futuro, essas descobertas poderão servir para proteger pessoas que não conseguem dormir o suficiente, ajudando-as a evitar algumas das consequências habituais da falta de sono.

As primeiras pistas

Em 2019, Bernard descobriu a possível causa do seu "superpoder" relacionado ao sono.

Uma equipe de pesquisa da Universidade da Califórnia em São Francisco, nos EUA, identificou uma mutação genética vinculada à duração do sono em seres humanos.

As pessoas portadoras dessa mutação se deitam em horários bastante convencionais, mas acordam muito cedo, dormindo geralmente de quatro a seis horas e meia por noite.

Bernard enviou uma amostra de sangue para a equipe de pesquisa e ficou sabendo que é uma dessas pessoas.

Trata-se de uma condição rara e hereditária, denominada "sono curto natural familiar" (FNSS, na sigla em inglês). Desde então, foram identificadas outras mutações associadas ao FNSS.

Um dos maiores mistérios em relação ao FNSS é que as pessoas que apresentam a condição parecem ficar "bem", mesmo dormindo pouco, segundo a principal pesquisadora da equipe, a bióloga molecular Ying-Hui Fu.

Os motivos exatos ainda são objeto de estudo.

Há indícios de que as variações genéticas vinculadas ao FNSS não só provocam menor necessidade de sono, mas também protegem seus portadores contra as consequências da falta de descanso, como a deterioração da memória.

Getty Images Estudo revelou que camundongos com algumas variantes vinculadas ao sono apresentam menor probabilidade de desenvolver uma versão de Alzheimer característica de sua espécie

Em um experimento realizado em 2019 sob a direção de Fu, uma mutação relacionada ao FNSS foi introduzida em camundongos.

A equipe observou que os camundongos portadores da mencionada variante não só dormiam menos, como pareciam estar protegidos contra déficits de memória.

Outro teste revelou que os camundongos com algumas destas variantes apresentavam menos probabilidade de desenvolver uma versão de Alzheimer característica da sua espécie.

Em 2014, uma equipe de pesquisa internacional estudou um casal de gêmeos dizigóticos (fraternos). Um deles apresentava uma mutação associada ao sono curto, e o outro, não.

Observou-se que o gêmeo portador dormia habitualmente cerca de uma hora a menos que o irmão.

Os pesquisadores também descobriram que, mantendo os dois gêmeos acordados de forma contínua por 38 horas, o irmão portador registrava cerca de 40% menos falhas de rendimento do que o outro.

Foram também verificadas diferenças curiosas na forma de sono dos dois. O gêmeo portador dormia por menos tempo, mas a duração do seu sono não REM (que inclui o sono de ondas lentas ou "sono profundo") era praticamente igual à do irmão.

Isso poderá significar que, de certo modo, ele obtinha maiores benefícios do seu período de tempo dedicado ao sono

Sono medicinal

Mas as pesquisas neste campo continuam e são fundamentais, destaca Fu.

Nos últimos anos, aumentou o interesse em saber como o nosso conhecimento destas variações genéticas poderia ser utilizado para ajudar as pessoas.

Na indústria farmacêutica, existe a esperança de que, algum dia, as descobertas sobre as pessoas que precisam dormir pouco possam levar ao desenvolvimento de produtos farmacêuticos para tratar de transtornos do sono ou, por exemplo, para ajudar os militares a passar o dia com menos horas de sono.

Para isso, os cientistas não só precisam saber ao certo se estas variantes protegem as pessoas que dormem pouco contra as consequências negativas, mas também entender exatamente sua forma de ação. Sem essas informações, corre-se o risco de criar um produto farmacêutico com efeitos secundários inesperados.

"É preciso compreender como isso funciona", afirma Fu. "Você não irá querer dormir menos e, depois de cinco, 10 ou 20 anos, acabar desenvolvendo Alzheimer, Parkinson ou câncer."

Getty Images Thomas Edison (1847-1931), um dos inventores da lâmpada elétrica, contava que nunca dormia por mais de quatro horas

As mutações genéticas associadas ao FNSS constituem um dos exemplos mais extremos e fascinantes, mas eles representam apenas uma pequena parte dos fatores genéticos que podem determinar a duração do nosso sono.

De forma geral, calcula-se que o tempo que passamos dormindo seja hereditário em 30% a 65%. Ou seja, até 65% das diferenças da duração do sono entre as pessoas podem ser explicadas pela genética.

Foram já identificadas centenas de regiões do genoma que influenciam a duração do sono.

Uma análise recente examinou dados de quase 650 mil pessoas adultas e identificou cerca de 244 destas regiões. Essa pesquisa ainda não foi publicada e se encontra atualmente em fase de pré-publicação.

A principal autora do estudo, a geneticista Isabelle Austin-Zimmerman, do King's College de Londres, indica que, se analisarmos separadamente cada uma dessas mutações comuns, observamos que elas só se associam a uma diferença de cerca de um minuto da duração do sono. Mas seus efeitos combinados podem se acumular.

Austin-Zimmerman destaca que, em uma pessoa comum, as diferenças genéticas poderão explicar variações de cerca de 20 minutos na duração do sono.

Mas ainda não existem muitas pesquisas sobre quais dessas variantes mais frequentes poderiam proteger as pessoas contra os efeitos da falta de sono.

Ainda assim, um estudo recente dirigido pela ginecologista e obstetra Chiara Petrosellini, acadêmica clínica do University College de Londres, encontrou indícios de uma dessas variantes.

A equipe de pesquisa analisou a genética de 343 mulheres com transtorno bipolar que haviam dado à luz. Seu perfil genético foi avaliado para determinar a probabilidade de que fossem pessoas que precisam de pouco sono, com base na presença de mutações que, segundo a suspeita, intervêm nessa característica.

As pessoas com maior predisposição a necessitar de pouco sono apresentaram a metade do risco de desenvolver psicose pós-parto, em comparação com as mulheres que apresentaram menor predisposição a esta característica.

No caso da insônia, foi observada uma tendência similar.

São necessários mais estudos, mas os pesquisadores sugerem que essas pessoas podem ter desenvolvido, ao longo da vida, maior tolerância à interrupção do sono.

Esta situação pode reduzir o impacto da falta de sono no período pós-natal sobre seu estado de espírito.

Getty Images Um estudo revelou que as variantes genéticas associadas à menor duração do sono trazem maior risco de insônia e cansaço

Mas, infelizmente, ter predisposição genética a dormir pouco nem sempre é benéfico.

Uma pesquisa realizada por Austin-Zimmerman e sua equipe em uma população muito mais ampla (não limitada a mães com transtorno bipolar) revelou que, de forma geral, as variantes genéticas associadas à menor duração do sono trazem maior risco de insônia e cansaço.

Elas também foram relacionadas a diversos problemas de saúde física e mental, como TDAH, sintomas depressivos e diabetes tipo 2.

Esta conclusão não significa necessariamente que dormir pouco (ou ter predisposição a isso) seja a causa destas condições, mas indica que a predisposição genética a dormir pouco nem sempre nos protege contra estes riscos.

A ilusão de estar bem

Para dificultar ainda mais as coisas, até as pessoas que acreditam funcionar corretamente dormindo pouco nem sempre são os melhores juízes da própria condição.

Um estudo revelou que, ao limitar o tempo na cama de adultos saudáveis a apenas quatro ou seis horas por noite, seu rendimento em diversos testes cognitivos foi sendo progressivamente reduzido.

Mas após duas semanas os participantes afirmaram se sentirem apenas "levemente" sonolentos.

"Sua capacidade se deteriora cada vez mais, mas, ao mesmo tempo, você tem cada vez menos consciência dessa deterioração", explica o pesquisador do sono Hans van Dongen, do Centro de Pesquisa do Sono e Rendimento da Universidade Estadual de Washington, nos EUA. Ele é um dos autores do estudo.

O certo é que muitas pessoas precisam de menos horas de sono do que outras. E novas pesquisas, realizadas pelo próprio Van Dongen, demonstraram que existem indivíduos mais resistentes à falta de sono.

Mas isso significa que compreender essas diferenças é algo mais complexo do que simplesmente perguntar a uma pessoa quantas horas ela dorme ou como ela se sente no dia seguinte.

A longo prazo, descobertas genéticas como as de Austin-Zimmerman e Fu poderão ajudar a identificar pessoas que realmente funcionam bem dormindo pouco. E também poderão servir para diferenciar aqueles que, mesmo se sentindo bem, na verdade correm maior risco de sofrer uma deterioração das suas capacidades.

Com o passar do tempo, espera-se que essas conclusões levem ao desenvolvimento de produtos farmacêuticos que ajudem as pessoas que dormem pouco a reforçar sua resistência à falta de sono.

Getty Images A esperança dos pesquisadores é desenvolver produtos farmacêuticos para tratar transtornos do sono ou ajudar os militares a desenvolver suas atividades dormindo menos

Por enquanto, essas descobertas já podem ajudar as pessoas a compreender os motivos da sua forma de dormir.

Para Bernard, saber que é portadora de uma das variantes genéticas associadas ao FNSS a ajudou a aliviar um pouco a pressão a respeito.

Como cientista, ela já sabia que existem variações naturais entre os seres humanos, incluindo em relação ao sono. Também sempre valorizou o tempo extra que essa condição ofereceu a ela para antecipar sua jornada de trabalho, especialmente quando o marido e os filhos ainda estão dormindo.

Ainda assim, Bernard se perguntava se simplesmente tinha muita dificuldade para relaxar ou se sua incapacidade de dormir era um sinal de que ela estava tentando centralizar tarefas demais.

"Agora, tenho uma resposta", explica ela. "Sei que, geneticamente, é assim que sou. E simplesmente precisarei aceitar isso."

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Future.