A mulher que está há anos presa em ilha paradisíaca por problema com visto: 'Viajaria até algemada, amarrada e amordaçada'

As Ilhas Cook são conhecidas por suas praias e picos vulcânicos, mas Ruchira Ranasingha está ali contra a própria vontade - (crédito: AFP via Getty Images)

Quando Ruchira Ranasingha deixou o Sri Lanka, há quase dez anos, ela jamais poderia imaginar que acabaria retida em um pequeno arquipélago no Pacífico Sul.

A mulher de 50 anos está presa nas Ilhas Cook há três anos. Ela conta à BBC que está desesperada para voltar ao Sri Lanka e chegou a se oferecer para viajar "algemada, amarrada e amordaçada".

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Ranasingha esperava se estabelecer na Nova Zelândia. Após solicitar asilo no país, ela afirma ter seguido a recomendação de um consultor de imigração e deixado temporariamente o país para solicitar um visto de trabalho.

No entanto, quando chegou às Ilhas Cook, seu pedido foi rejeitado. Além disso, ao deixar a Nova Zelândia, ela descumpriu as condições do visto que já possuía, vinculado ao seu pedido de asilo.

Agora, a Nova Zelândia se recusa a emitir um visto de trânsito que permitiria que ela fizesse uma escala no país para voar de volta ao Sri Lanka.

A Austrália também está se recusando a emitir o documento. Os únicos outros destinos internacionais para os quais ela pode voar a partir das Ilhas Cook — Taiti e Havaí — exigem que ela forneça informações biométricas na Nova Zelândia antes que qualquer visto possa ser processado.

Como resultado, ela não tem nenhuma possibilidade viável de deixar o arquipélago.

"Meu único filho vai se casar em novembro, e eu quero muito estar presente no casamento. Minha mãe está tão preocupada com o que aconteceu comigo que vive entrando e saindo do hospital", diz ela, em meio às lágrimas.

"Farei qualquer coisa que me pedirem. Só quero voltar para casa."

AFP via Getty Images As Ilhas Cook são conhecidas por suas praias e picos vulcânicos, mas Ruchira Ranasingha está ali contra a própria vontade

Ranasingha deixou o Sri Lanka em 2018, depois de ser obrigada a fechar sua pequena fábrica de camisetas devido à queda nos negócios. Com dificuldades para pagar empréstimos, mudou-se para Hong Kong, onde passou a trabalhar como cuidadora de idosos e crianças.

Seu irmão contou à BBC que ela enfrentava uma enorme pressão financeira. Ele acrescentou que o marido dela era dependente de drogas e morreu há cerca de sete anos.

Em dezembro de 2022, Ranasingha seguiu para a Nova Zelândia, onde afirma ter morado com um primo durante uma visita de dois meses, com visto de turista.

Quando o prazo de validade do documento estava prestes a expirar, ela conta que um intérprete de imigração a ajudou a solicitar asilo, alegando que sofria ameaças de credores no Sri Lanka.

Ela recebeu um visto de trabalho aberto para solicitantes de asilo, que lhe permitia trabalhar para praticamente qualquer empregador durante um ano. Segundo ela, conseguiu um emprego em um restaurante, que acabou concordando em patrocinar um visto de trabalho, que, acreditava, lhe garantiria maior estabilidade a longo prazo.

No entanto, como os solicitantes de asilo geralmente não podem pedir outros tipos de visto enquanto seus pedidos estão sendo analisados na Nova Zelândia, a solicitação foi rejeitada.

Foi então que ela entrou em contato com a Immigration & Secretarial Services, uma empresa que, segundo ela, informou que seria possível fazer um novo pedido de visto de trabalho a partir do exterior.

Trocas de e-mails às quais a BBC teve acesso mostram a gerente da empresa, Sylviane Gallant, dizendo que daria início ao processo assim que Ranasingha deixasse o país.

Assim, ela reservou uma estadia curta nas Ilhas Cook enquanto o pedido era processado. Mas a decisão acabou sendo desastrosa.

Acervo pessoal

O que deu de errado com o visto

Ela teve o pedido de visto de trabalho novamente rejeitado e, ao deixar a Nova Zelândia, havia violado as condições do visto que já possuía. As autoridades neozelandesas deixaram claro que não concederiam a ela nenhum outro visto no futuro.

Gallant afirmou ter feito várias intervenções em nome de Ranasingha, inclusive escrevendo a políticos, entre eles Chris Penk, que na época era ministro da Imigração da Nova Zelândia. Segundo Ranasingha, porém, Gallant acabou admitindo que a situação era culpa dela e disse que "não havia mais nada que pudesse fazer".

"Ela me disse que seria melhor eu voltar para casa. Não havia mais nada que me prendesse ali, então concordei em ir embora."

No entanto, quando chegou ao aeroporto com uma passagem da Air New Zealand para o Sri Lanka em mãos, foi informada de que não poderia embarcar sem um visto de trânsito da Nova Zelândia.

Três pedidos de visto de trânsito para a Nova Zelândia foram rejeitados. As autoridades afirmaram não estar convencidas de que ela deixaria o país. Quatro pedidos de visto de trânsito para a Austrália também foram negados.

Em uma das negativas, a Nova Zelândia sugeriu que ela procurasse rotas alternativas. Mas tanto o Estado americano do Havaí quanto a ilha de Taiti, na Polinésia Francesa, informaram que ela precisaria fornecer dados biométricos antes que qualquer visto pudesse ser processado — e que isso só poderia ser feito presencialmente na Nova Zelândia.

Seu pedido mais recente à Nova Zelândia, que incluía todos os detalhes das rotas alternativas que ela havia tentado, além das informações sobre o casamento próximo de seu filho e o estado de saúde debilitado de sua mãe, também foi rejeitado.

"Perdi muito dinheiro com passagens. Há quase quatro anos, fico apenas solicitando um visto atrás do outro, sem conseguir resolver nada", diz ela, desabando em lágrimas.

Jeff Overs/BBC Vista aérea da ilha de Aitutaki, nas Ilhas Cook

Em um arquipélago conhecido por suas extensas praias de areia e seus imponentes picos vulcânicos, a apenas quatro horas de Auckland, Ranasingha se tornou uma hóspede involuntária.

Ela diz ter mais sorte do que outras pessoas em situação semelhante: o hotel permite que ela fique gratuitamente nas acomodações destinadas aos funcionários, enquanto moradores locais, solidários à sua situação, fornecem alimentos e roupas.

Segundo ela, um dos diretores do hotel chegou a lhe dar uma máquina de costura, permitindo que ela consiga uma pequena renda.

"Minha mãe sempre me diz que devo ter feito algo de bom para estar em um lugar como este, onde as pessoas têm sido tão bondosas comigo", conta ela à BBC.

Mas isso pouco ajuda a aliviar a sensação de estar presa. Ranasingha diz que o estresse está afetando sua saúde. "Tenho medo de que alguma coisa aconteça comigo", afirma.

"Para ser sincero, não sei qual seria a solução para o caso dela", diz Alastair McClymont, especialista em direito migratório radicado em Auckland.

Ela recebeu uma "orientação terrível", que "certamente" não poderia ter vindo de um advogado de imigração legítimo, afirma ele.

McClymont chama a atenção para um setor de "supostos consultores de imigração" que cobram para dar entrada em pedidos sem compreender plenamente os riscos envolvidos.

Ranasingha diz ter desembolsado milhares de dólares neozelandeses em honorários pagos à Immigration & Secretarial Services. A BBC entrou em contato com Gallant, mas não recebeu resposta.

McClymont sugere que as autoridades neozelandesas não concedem o visto de trânsito porque, do ponto de vista delas, Ranasingha não tem intenção de voltar ao Sri Lanka, uma vez que apresentou um pedido de asilo alegando que sua vida estava em perigo no país.

A Nova Zelândia coordena suas ações com a vizinha Austrália, o que significa que também não deve querer permitir que ela faça uma escala em seu território, afirma ele. França e Estados Unidos provavelmente chegariam a conclusões semelhantes.

Para deixar as Ilhas Cook, "ela terá de fazer uma escala em algum lugar, mas nenhum país vai querer correr esse risco".

O que dizem as autoridades

O Serviço de Imigração da Nova Zelândia informou à BBC que recebeu vários pedidos de visto de trânsito de Ranasingha, todos rejeitados. "Não estávamos convencidos de que ela tinha uma intenção genuína de fazer trânsito pela Nova Zelândia", disseram.

Questionado sobre por que um visto não poderia ser concedido mesmo depois de Ranasingha ter se oferecido para viajar algemada e sob escolta, um representante do gabinete do ministro da Imigração afirmou que essas medidas não impedem que uma pessoa solicite asilo.

O Departamento de Assuntos Internos da Austrália disse que não comentaria casos individuais. Informou, porém, que todos os estrangeiros que viajam para a Austrália "devem cumprir os requisitos da Lei de Imigração de 1958 e do Regulamento de Imigração de 1994".

Enquanto isso, a família de Ranasingha tem tentado descobrir se o governo do Sri Lanka pode ajudar. Seu irmão diz que eles recorreram a "todos os meios possíveis, mas até agora não foi possível avançar nessa questão".

O Ministério das Relações Exteriores do Sri Lanka disse à BBC que estava "tomando todas as medidas necessárias para facilitar seu retorno ao Sri Lanka a partir das Ilhas Cook".

"Funcionários da Alta Comissão do Sri Lanka em Wellington, na Nova Zelândia, assim como as autoridades neozelandesas competentes, estão trabalhando em estreita colaboração com o Ministério das Relações Exteriores para resolver a questão", eles disseram.

Mas o irmão de Ranasingha está profundamente preocupado.

"O estado psicológico dela não está bom", contou à BBC. "Em uma das nossas conversas, ela me disse que, se não estivessem dispostos a trazê-la de volta para casa viva, poderiam ao menos repatriar seu corpo."

Reportagem adicional de Kethaki Masilamani e Julianna Khan