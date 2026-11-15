Como China finalmente reduziu emissão de poluentes e planeja 'revolução de energias renováveis' - (crédito: BBC Geral)

A China é o maior emissor mundial de dióxido de carbono (CO?). Mas o gigante asiático atingiu recentemente outra marca importante.

No primeiro semestre de 2026, menos da metade da eletricidade chinesa foi gerada por carvão, pela primeira vez na história do país.

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Vinte anos atrás, as rochas de carvão eram a base da economia da China. A energia gerada pelo carvão representava 80% de toda a eletricidade consumida pelo país, durante sua fase de rápida modernização.

Mas, mesmo com o aumento da demanda geral de eletricidade verificado desde então, o crescimento da energia solar e eólica vem reduzindo cada vez mais a dependência do carvão.

Esta mudança é significativa e seus resultados são um forte sinal para os esforços do país (e de todo o mundo) para atingir zero emissões de carbono.

Um estudo indica que o crescimento das emissões chinesas de CO? foi virtualmente interrompido nos últimos anos. E outra análise afirma que as emissões da China podem até ter atingido seu pico em 2025, cinco anos antes do prazo estabelecido pelo próprio país.

Das megafazendas solares até os caminhões elétricos, aqui estão cinco gráficos que contam a história por trás da forte redução das emissões chinesas. Eles mostram como o país atingiu esta marca e o que Pequim tem à sua frente, na sua corrida para atingir o objetivo de zero emissões até 2060.

Dobrando a curva

A economia chinesa presenciou um crescimento monumental nas últimas três décadas. E o mesmo ocorreu com suas emissões de CO?, que aumentaram em cerca de cinco vezes entre 1990 e 2024.

A parcela chinesa das emissões globais de CO? disparou de cerca de 10% para mais de 30% durante o mesmo período, o que representa o maior aumento global.

A China desempenha "papel fundamental" na luta mundial contra as mudanças climáticas, não só por ser o maior emissor de CO?, mas também porque suas emissões cresceram em velocidade mais alta, segundo a analista de pesquisas Yu Aiqun, da ONG Global Energy Monitor (GEM), com sede nos Estados Unidos.

"Quando as emissões de carbono da China atingirem o pico, as emissões globais de carbono provavelmente também chegarão ao seu nível máximo", segundo ela.

Alguns acreditam que a China já tenha atingido seu divisor de águas.

As emissões chinesas de carbono atingiram seu nível mais alto em 2024 e caíram em 2025, segundo dados do projeto colaborativo Climate Action Tracker (CAT), que avalia as ações climáticas dos governos. O CAT prevê que as emissões de carbono do país cairão em cerca de 18% até 2035.

Outra análise, do Centro de Pesquisa sobre Energia e Ar Limpo (CREA, na sigla em inglês), com sede na Finlândia, concluiu que as emissões chinesas de CO? permaneceram estáveis ou caíram desde março de 2024, exceto por um pequeno aumento no início de 2026.

Tendências similares já aconteceram anteriormente, por exemplo, quando o governo chinês reduziu a produção de aço e a energia gerada pelo carvão entre 2014 e 2016 e durante a pandemia de covid-19, quando os lockdowns interromperam o transporte e a atividade industrial.

Mas, desta vez, existe uma diferença fundamental, segundo a chefe da equipe especializada em China do CREA, Belinda Schäpe.

O rápido declínio atual não só é causado pela queda na produção de certas indústrias pesadas, mas também pela "enorme expansão" da energia limpa e pelo crescente uso da eletricidade (em substituição aos combustíveis fósseis) para alimentar máquinas, veículos e aparelhos na China.

É difícil dizer com certeza se a China já atingiu o pico das suas emissões de CO?, previsto para ocorrer até 2030. A linguagem política atual de Pequim é "ambígua", segundo o principal analista do CREA, Lauri Myllyvirta.

"O governo não definiu o que significa o pico das emissões — se a expressão se refere à estabilização das emissões ou ao seu nível máximo seguido de declínio — e como será feita a verificação", explica ele.

A China ainda não confirmou se suas emissões de CO? atingiram seu pico. Os dados de emissões mais recentes publicados pelo governo são os de 2021.

O mais importante, no entanto, é saber se as emissões chinesas irão cair rapidamente após o pico ou permanecer em níveis altos, segundo Yu. Afinal, mesmo uma redução de 1% teria profundo impacto sobre as ações climáticas globais, afirma ela.

Revolução renovável

Sob forte orientação política chinesa, imensas usinas de energia solar e eólica foram construídas no deserto, vastos conjuntos de painéis solares foram montados nos telhados das residências e gigantescas turbinas eólicas fazem uso dos fortes ventos do litoral chinês.

Somente em 2023, a China instalou 217 gigawatts (GW) de painéis solares. Este número representa mais que o instalado pelos Estados Unidos em toda a sua história. E o país asiático repetiu o feito em 2024 e 2025.

A onda das energias renováveis evitou que a China ficasse restrita aos combustíveis fósseis, mesmo precisando gerar cada vez mais eletricidade todos os anos, para alimentar aparelhos de ar condicionado, veículos elétricos e centros de dados, segundo a analista de política climática Norah Zhang, do Instituto NewClimate, com sede na Alemanha.

A capacidade de produção de energia renovável do país cresceu com tanta rapidez que a energia solar e eólica foi mais que suficiente para cobrir o aumento da demanda de eletricidade da China todos os anos. Com isso, ela abriu o caminho para que o país "expulsasse o carvão do seu sistema energético", afirma Zhang.

Em julho de 2026, a capacidade instalada de energia solar na China chegou a superar o carvão pela primeira vez. Mas é preciso observar que o carvão ainda gera muito mais eletricidade que as fontes solares, que geralmente fornecem menos eletricidade por GW de capacidade.

Com o aumento das energias renováveis, a China enfrenta dificuldades para armazenar ou utilizar o excesso de energia solar e eólica gerada, já que as redes elétricas estão atingindo seus limites.

Nos primeiros seis meses de 2026, a China desperdiçou cerca de 360 terawatts-hora (TWh) de energia solar e eólica, segundo o CREA. Esta energia seria suficiente para abastecer o Reino Unido por um ano.

O desafio chinês, agora, é garantir que seu sistema energético possa efetivamente empregar sua crescente capacidade de produção de energia renovável, explica Schäpe. O país precisa reformar seu mercado de energia, criar incentivos e atualizar sua infraestrutura energética, segundo ela.

O desafio do carvão

A parcela da eletricidade chinesa gerada pelo carvão continua a encolher rapidamente.

Em 2025, o carvão gerou cerca de 54% da energia elétrica do país. Este índice caiu ainda mais, atingindo o mínimo histórico de 49,7% entre janeiro e junho de 2026, segundo a Administração Nacional de Energia da China.

A queda comprova que a adoção de energia renovável não é apenas tecnicamente viável, mas também que seu custo é competitivo, segundo a consultora de política global do Greenpeace Leste Asiático, Yao Zhe.

A energia eólica e solar foi responsável por 25% da geração chinesa na primeira metade do ano, segundo dados do governo. E o Greenpeace projeta que este índice irá aumentar para 33% até 2028 e 40% até 2030.

O objetivo chinês é mais conservador. O país pretende produzir 30% da sua eletricidade com geradores solares e eólicos até 2030.

Mas pesquisadores alertam que a China ainda tem um longo caminho a percorrer para abandonar o uso do carvão. A queda da parcela de participação da eletricidade gerada pelo carvão não significa redução da quantidade deste tipo de energia, explica Schäpe.

A China produziu 3,4% mais energia gerada por carvão na primeira metade de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo uma avaliação conjunta do CREA e do GEM. "O uso do carvão para gerar energia permanece alto", segundo Schäpe.

As instalações geradoras alimentadas por carvão também vêm crescendo rapidamente na China. No primeiro semestre deste ano, 30 gigawatts (GW) de novas usinas entraram em operação no país — o maior número desde 2016.

Outros 274 GW aguardam para serem construídos, o que poderá expandir a capacidade chinesa de produção de energia alimentada por carvão em mais de 20%.

A China considera o carvão como uma rede de segurança para a transição do seu setor de energia e um alicerce para a segurança energética e o crescimento econômico do país, segundo Yu. Mas ela acredita que sua expansão contínua poderá prejudicar a reputação chinesas de líder global em energias renováveis.

Ainda assim, a China conseguiu manter suas emissões em níveis estáveis, devido, em parte, à queda das emissões das indústrias de aço e cimento, que foi causada pelo colapso do vasto setor imobiliário do país, segundo Schäpe.

Mas ela destaca que uma das principais causas da redução das emissões é a queda do consumo de petróleo para uso em transporte, devido ao fechamento do Estreito de Ormuz e à rápida eletrificação do setor.

O crescimento dos veículos elétricos

A China deixou os outros países para trás em termos de adoção de veículos elétricos. E o impacto sobre as emissões já começa a aparecer.

Entre janeiro e junho de 2026, a frota chinesa de carros, caminhões e ônibus elétricos ajudou a evitar o consumo de 36 milhões de toneladas de petróleo, segundo o CREA — o equivalente à metade do consumo anual do Reino Unido.

Em julho, mais de seis a cada 10 carros novos vendidos na China eram "movidos a energias novas", a denominação do governo chinês que inclui veículos puramente elétricos, híbridos e com células de combustível, alimentados por combustíveis alternativos como o hidrogênio.

Espera-se que a venda de veículos elétricos na China atinja 14,3 milhões de unidades em 2026, quase três vezes mais que na Europa e 12 vezes mais que nos Estados Unidos, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE).

Ônibus, carros e motos lideraram o desenvolvimento de veículos elétricos nas estradas chinesas nos últimos 15 anos. Agora, os caminhões assumiram o comando.

A venda de caminhões elétricos cresceu exponencialmente na China nos últimos dois anos. Foram mais de 400 mil unidades vendidas, apenas em 2025.

Este crescimento extraordinário se deveu, em grande parte, ao aumento dos caminhões elétricos pesados, segundo o pesquisador Mao Shiyue, do Conselho Internacional sobre Transporte Limpo (ICCT, na sigla em inglês), com sede em Washington, nos Estados Unidos.

O governo chinês exige que empresas de dezenas de setores empreguem uma certa parcela de caminhões elétricos nas suas frotas de transporte. Caso contrário, elas enfrentarão restrições em dias de alta poluição.

Enquanto a frota chinesa de veículos elétricos dispara, também aumenta a pressão sobre sua rede elétrica, que precisa equilibrar a oferta e a demanda de eletricidade em tempo real.

"Se muitos veículos elétricos carregarem suas baterias ao mesmo tempo, especialmente em modo de carregamento rápido, pode haver dificuldades para manter a estabilidade da rede", segundo Mao.

A expansão das baterias

As baterias são fundamentais para a ambição chinesa de atingir zero emissões. Afinal, elas alimentam sua frota de veículos elétricos e armazenam a eletricidade excedente para uso futuro.

A China é líder mundial em sistemas de armazenamento de energia com baterias. O país representava mais da metade da capacidade global no final de 2025.

Estes sistemas recebem e armazenam a eletricidade renovável excedente, que é enviada de volta para a rede em períodos de máxima demanda de energia. Isso é feito, por exemplo, armazenando a energia solar gerada durante o dia para liberá-la para a rede à noite.

As baterias "são um componente fundamental de uma rede futura que utilizará uma parcela cada vez maior de energia eólica e solar", explica Yang Biqing, analista do centro de estudos energéticos Ember, com sede no Reino Unido.

Nos últimos anos, a China exigiu que as usinas eólicas e solares construíssem ou comprassem uma certa capacidade de armazenamento de energia para ajudar a rede a absorver a eletricidade gerada por elas.

Esta política, aliada à queda do preço das baterias de lítio, deu início a uma transição notável.

No final de março de 2026, a China havia instalado cerca de 150 GW de capacidade de armazenamento de energia utilizando baterias de lítio, o que representa mais da metade do restante do mundo combinada, segundo o Ember.

A China pretende construir, até 2027, mais de 180 GW de capacidade de armazenagem de energias renováveis, empregando principalmente baterias. Mas as usinas de armazenamento de energia do país, atualmente, são gravemente subutilizadas, segundo o Ember.

Ampliar o seu uso (e, por extensão, sua lucratividade) exigirá outras mudanças fundamentais da rede elétrica chinesa e do seu sistema de comercialização de energia, que foram projetados para operar com carvão, segundo Yang.

O forte investimento da China em energia limpa e veículos elétricos começou a gerar frutos, alterando sua estrutura energética e revertendo a trajetória das suas emissões de carbono de forma crucial.

Mas, para muitas pessoas, permanece uma questão fundamental: as emissões chinesas voltarão a aumentar, se a sua economia estagnada começar a se recuperar?

Para Yu, o carvão está profundamente arraigado em todos os aspectos da economia chinesa. E retirá-lo desta posição é "o maior desafio" enfrentado pela superpotência asiática, na sua tentativa de atingir zero emissões de carbono.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Earth.