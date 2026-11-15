Como foi a volta de Ronaldinho Gaúcho aos gramados, aos 46 anos, pela série C do campeonato italiano

Todos os jogadores do Ravenna - e não apenas os titulares - posaram com Ronaldinho na foto da equipe antes do início da partida. - (crédito: Getty Images)

Ronaldinho Gaúcho está de volta aos gramados. Aos 46 anos, o jogador campeão mundial pela seleção brasileira saiu da aposentadoria para defender o Ravenna, clube da Série C, a terceira divisão do campeonato italiano, neste domingo (15/11)

O time do brasileiro acabou vencendo por 2 a 0 o Forli. A última vez que Ronaldinho havia jogado profissionalmente foi em 2015, pelo Fluminense.

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Em agosto, o jogador havia se juntado ao Ravenna como investidor e foi convidado para atuar no campo neste domingo.

Ele foi titular no jogo, fez alguns bons lances e participou do primeiro gol.

O antigo astro do Barcelona se desvencilhou de um zagueiro antes de fazer o passe que resultou na assistência para o chute de Giulio Donati de fora da área.

Anteriormente, ele havia criado uma oportunidade para Donati em um escanteio, mas o cabeceio do zagueiro foi defendido.

No intervalo, Ronaldinho formou um verdadeiro circo midiático, com jornalistas o cercando, e seu ex-companheiro de seleção brasileira e do Milan, o goleiro Dida, se juntando a ele no campo.

Ronaldinho foi substituído no intervalo, quando o placar estava 1 a 0.

Uma arquibancada temporária, chamada R10 em referência a Ronaldinho e ao número de sua camisa, foi construída para a partida com ingressos esgotados no Estádio Bruno Benelli, em Ravenna.

O jogo foi transmitido ao vivo em diversos países ao redor do mundo.

Ronaldinho treinou uma vez com a equipe, no sábado (14/11), antes da estreia no domingo.

Um gráfico da equipe divulgado anteriormente o mostrava no lado esquerdo do campo, mas ele jogou principalmente no meio.

Em seu auge, Ronaldinho foi um dos melhores jogadores do mundo, além de um dos mais populares por seu jeito alegre e habilidade exuberante.

Ele conquistou a Copa do Mundo de 2002 com o Brasil, a Liga dos Campeões de 2006 com o Barcelona e títulos com o Milan, além dos prêmios Bola de Ouro e Melhor Jogador do Mundo da FIFA em 2005.

Ele também jogou pelo Paris Saint-Germain (PSG), além de Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense no Brasil, e pelo time mexicano Querétaro.

Ronaldinho marcou 299 gols em sua carreira profissional e esperava ter a chance de marcar o 300º pelo Ravenna. Ele teria cobrado um pênalti se a cobrança tivesse sido marcada.

"Foi ótimo estar aqui, jogando, vivenciando a expectativa no vestiário", disse Ronaldinho à Sky Sport Italia.

E quando perguntado se voltaria a jogar pelo Ravenna, que está em segundo lugar no seu grupo da Série C, ele disse: "Se o presidente me chamar, eu volto."

Getty Images Todos os jogadores do Ravenna - e não apenas os titulares - posaram com Ronaldinho na foto da equipe antes do início da partida.