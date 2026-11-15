'Por que minha família branca nunca me disse que eu era negra?'

Algumas amigas de Lacey lhe disseram mais tarde que sabiam que ela não era branca, mas que "isso não era nada demais". - (crédito: Lacey Tezino)

"Você sabe que é negra, não sabe?"

A garota que fez a pergunta achou que fosse uma brincadeira. Claro que Lacey devia saber que era negra. Era evidente para todos. "Olhe seus lábios, olhe seu cabelo. Você é negra, tem mãe ou pai negro, qual dos dois é?", insistiu a garota.

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Mas, para Lacey Tezino, foi algo totalmente inesperado.

Ela não sabia que era negra e havia sido criada em Vidor, no estado americano do Texas, um lugar tristemente conhecido por seu passado racista de forte resistência à dessegregação racial nos EUA.

Para uma adolescente ingênua que chegava à universidade disposta a olhar para o futuro, não para o passado, foi um momento que mudaria sua vida.

Lacey nunca conheceu a mãe.

Sua família lhe contou que ela era dependente de drogas e havia morrido de uma doença relacionada à aids quando Lacey era bebê. Também lhe disseram que ela era do Havaí, o que explicava por que Lacey tinha uma aparência diferente da de seus primos.

"Sempre que eu a desenhava, ela tinha uma flor no cabelo, porque era isso que eu associava ao Havaí", lembra.

Seu pai, Ronnie, a levou da cidade de Houston para morar com os pais dele em Vidor quando ela era criança, depois de receber um diagnóstico de câncer. Ele morreu quando ela tinha 6 anos.

Mas, apesar de ter perdido os pais e crescido com os avós em uma cidade com fama de ser um lugar de ódio, ela sempre se sentiu aceita por sua família branca e adorava brincar com os primos.

"Eu simplesmente ia de casa em casa... E todos queriam brincar comigo... Recebia presentes e me mimavam", conta Lacey.

No entanto, sempre havia uma sensação de inquietação.

Lacey Tezino Algumas amigas de Lacey lhe disseram mais tarde que sabiam que ela não era branca, mas que "isso não era nada demais".

A passagem pela universidade

Quando Lacey tinha 17 anos, "um homem negro, grande, alto e careca" bateu à sua porta, afirmando que sua mãe ainda estava viva.

Os avós de Lacey lhe disseram que o homem estava mentindo, e ela tentou esquecer o episódio, embora ele a tivesse deixado abalada e "muito confusa".

Mas, quando chegou à universidade em Houston, com seu forte sotaque do interior, seu senso de identidade desmoronou por completo.

Suas três colegas de quarto afro-americanas simplesmente não acreditaram quando ela explicou que tinha pai branco e mãe havaiana.

"Elas ficaram bravas porque eu acreditei nisso", diz. "Sentiram que era missão pessoal delas me ajudar a descobrir que diabos estava acontecendo."

Lacey Tezino Lacey mantém contato com seu grupo de amigas desde a universidade.

Quando Lacey voltou para casa durante as férias, conta que "sentiu a mudança" e percebeu o racismo ao seu redor.

Quando perguntou aos familiares por que nunca lhe haviam contado sua verdadeira origem, eles responderam: "Você é da nossa família... Não demos importância a isso".

Ela descobriu que, em algumas ocasiões, seus primos haviam brigado com pessoas que a tinham ofendido com comentários racistas.

Hoje, Lacey acredita que seus avós esconderam a verdade pensando que a estavam protegendo.

Um dia, durante uma conversa com a avó, ouviu que poderia levar um namorado negro para casa. "Sem dúvida, ela estava tentando ser muito gentil e se mostrar aberta."

Mas, quando seu avô proferiu uma ofensa racista enquanto lia o jornal, ela conta que foi tomada pela raiva e disse a ele: "Você nunca mais vai falar assim na minha frente".

Ela saiu do cômodo chorando, e ele a seguiu e pediu desculpas.

"Esse é meu avô, que me criou e cuidou de mim durante toda a minha vida. E ele me disse: 'Sinto muito, e isso não vai acontecer de novo'. E assim foi."

Lacey Tezino Lacey foi criada pelos avós desde os 6 anos.

Elizabeth

Apesar de lhe terem dito que sua mãe havia morrido, ela continuava querendo saber mais sobre ela.

No segundo ano da universidade, no Dia das Mães, ligou para o serviço de informações telefônicas e perguntou se havia alguém registrado com o nome de sua mãe.

Sem aviso prévio, a ligação foi transferida para uma mulher. Quando disse que acreditava que poderia ser sua filha, a resposta foi toda a confirmação de que precisava: "Lacey?".

A mulher morava a pouco mais de uma hora de distância.

Quando foi encontrá-la naquele mesmo dia, viu que ela estava acompanhada do mesmo homem que havia ido à sua casa alguns anos antes: o namorado de sua mãe.

Mas ela só tinha olhos para sua mãe, Elizabeth.

"Era a pessoa mais bonita que eu já tinha visto na vida... Não nos cumprimentamos, não dissemos nada, simplesmente nos abraçamos e soluçamos", lembra Lacey.

Durante as conversas que se seguiram, descobriu que seu pai, Ronnie, era, na verdade, um pai adotivo, não biológico.

Ronnie e Elizabeth haviam sido amigos na época em que ela bebia no bar gay que ele administrava em Houston. Quando Elizabeth lhe confidenciou que faria um aborto depois de engravidar de um caminhoneiro afro-americano, Ronnie lhe disse que sempre havia desejado ter filhos.

Então, chegaram a um acordo. Ele a ajudaria a se desintoxicar e a se manter sóbria, e cuidaria dela. Depois, adotaria seu bebê.

Lacey nem sequer sabia que era adotada.

Lacey Tezino Lacey e Elizabeth passaram anos se conhecendo.

Nos anos seguintes, Lacey reconstruiu gradualmente sua relação com a mãe biológica. Quando Elizabeth adoeceu e morreu de câncer nove anos depois, Lacey afirma que a acompanhou até o fim.

Àquela altura, já havia perdoado sua família. "É preciso ter muita compreensão com os pais porque eles eram apenas jovens tentando encontrar seu caminho, assim como nós", pensa.

Atualmente, tanto na vida profissional quanto na pessoal, ela se concentra em ajudar as pessoas a superar suas dificuldades na relação entre mãe e filha e a derrubar barreiras.

Lacey Tezino A família de Lacey, de diferentes raças e gerações.

A avó que a criou em uma região exclusivamente branca acabou se mudando para Houston para morar com sua família negra depois que a passagem de um furacão danificou sua casa.

Lacey diz que, no início, houve atritos porque "naquele momento havia muita agitação" no noticiário sobre questões raciais nos Estados Unidos.

Embora tenha sido compreensiva com as opiniões da avó, próprias de sua idade, diz que também queria mostrar aos filhos que, na comunidade negra, "temos orgulho e nos defendemos".

Mas, depois de algumas "conversas produtivas e bonitas", e aos 86 anos, sua avó havia se tornado uma parte fundamental da família.

"Minha filha tem 6 anos e sua melhor amiga é minha avó... Elas se sentam no sofá. Tomam sorvete. Regam as plantas do quintal", afirma.

"É lindo."

Lacey Tezino Lacey guarda lembranças felizes de sua vida com o pai, Ronnie.

*Esta reportagem se baseia no episódio "Por que nunca me disseram que eu era negra?", do podcast Lives Less Ordinary, do Serviço Mundial da BBC. A avó de Lacey morreu em 2026, depois da gravação desse episódio.