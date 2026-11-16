Miguel Félix Gallardo, fundador do cartel de Guadalajara, morre no México

Foto tirada em 1Âº de janeiro de 2005 de Felix Gallardo, membro do Cartel de Guadalajara, na prisÃ£o de La Palma, em Almoloya de JuÃ¡rez, no MÃ©xico. - (crédito: AFP)

O ex-chefão Miguel Ángel Félix Gallardo, considerado um dos "padrinhos" do narcotráfico no México, morreu no domingo, 15, aos 80 anos, em uma unidade de saúde na cidade de Guadalajara, no oeste do país.

Félix Gallardo, fundador do extinto Cartel de Guadalajara, faleceu às 14h, pelo horário local, devido a uma "falência múltipla de órgãos", informou a Secretaria de Segurança de Jalisco em um comunicado.

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O chamado "chefe dos chefes" estava hospitalizado desde a última sexta-feira, 13, após ser transferido às pressas da penitenciária de Puente Grande, onde cumpria pena desde 1989 - parte de uma condenação de 77 anos de prisão por crimes ligados ao narcotráfico e pela morte do agente federal americano Enrique "Kiki" Camarena, ocorrida em 1985.

Félix Gallardo, ao lado de Rafael Caro Quintero e Ernesto Fonseca Carrillo, fundou o Cartel de Guadalajara, a organização criminosa que controlou o narcotráfico no México na década de 1980 e da qual surgiram, posteriormente, outros grupos criminosos no norte do país, incluindo o Cartel de Sinaloa.

Após sua recaptura em julho de 2022, Caro Quintero foi extraditado para os Estados Unidos em fevereiro do ano passado, junto com outros 28 detentos solicitados pela justiça americana por crimes relacionados ao narcotráfico.

Todos foram condenados pelo assassinato de Camarena, um agente da DEA que foi sequestrado e torturado antes de seu corpo ser encontrado sem vida.

Félix Gallardo havia solicitado prisão domiciliar desde 2019, alegando idade avançada e a deterioração de sua saúde, mas os tribunais rejeitaram o pedido.

Em setembro de 2022, um juiz chegou a conceder-lhe a prisão domiciliar, mas a medida não foi efetivada devido a contestações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República.