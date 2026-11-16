O que aprendi ao passar 14 anos acompanhando famílias que não saem da pobreza: "Muito além de decisões pessoais"

A Colômbia é o país mais desigual da América Latina e um dos mais desiguais do mundo, segundo o índice de Gini do Banco Mundial.

Também se sabe, graças a um estudo da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), que, no país, são necessárias 11 gerações para que uma criança consiga sair da pobreza, entre outras razões porque o acesso à educação não é garantido e existe uma diferença muito grande entre a oferta urbana e a rural.

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Diante desse cenário, como as famílias colombianas vivem o condicionamento da classe social à qual pertencem e como ocorre sua mobilidade social?

Essas são algumas das perguntas abordadas pelo documentário El juego de la vida (O Jogo da Vida), dirigido por Andrés Ruiz. O filme, além de ter sido um sucesso de bilheteria na Colômbia, acaba de receber dois prêmios Macondo, da Academia Colombiana de Artes e Ciências Cinematográficas: melhor documentário e melhor filme escolhido pelo público.

O projeto surgiu no âmbito de uma pesquisa da Universidade dos Andes que acompanhou, em intervalos de três anos, 10 mil famílias para tentar entender "por que sair da pobreza continua sendo algo excepcional na Colômbia".

O resultado é uma grande pesquisa longitudinal, cujos dados passaram a integrar o Departamento Administrativo Nacional de Estatística da Colômbia.

Ruiz e sua equipe filmaram durante 14 anos várias dessas famílias rurais e urbanas.

Registraram como elas foram crescendo à medida que as crianças amadureciam, como os pais se tornavam avós e como o destino de todos foi sendo moldado em meio a circunstâncias diversas e adversas.

Foi um longo processo de criação que acabou revelando também a história de vida do diretor, pois, até o momento da edição do documentário, ele nunca havia contado a colegas nem amigos que ele próprio é um caso incomum de mobilidade social.

BBC Mundo O documentário foi exibido também em Miami, nos EUA

Andrés Ruiz cresceu em uma família de sete filhos que caiu na pobreza extrema, enfrentou a precarização da educação rural e o classismo do ensino superior, e foi o primeiro da família a conseguir entrar na universidade, mesmo sem ter como pagar a matrícula.

A BBC Mundo, serviço em espanhol da BBC, conversou com ele em Miami, durante a turnê internacional do projeto, sobre sua história, o processo de contá-la e sobre como o documentário dá rosto aos dados que refletem a desigualdade colombiana.

BBC Mundo - Foi graças ao filme que você falou pela primeira vez sobre a pobreza da sua família. Você se lembra de quando e por que começou a esconder sua origem?

Andrés Ruiz - Sempre vivemos em bairros muito pobres e eu costumava ser o "riquinho" naquele ambiente, mas quando estava na oitava série, devia ter uns 15 anos, fui transferido para um colégio militar, onde passei a ser o pobre da escola.

Um dia nos levaram para correr numa região montanhosa e meus colegas começaram a dizer: "Nossa, aqui mora gente muito pobre, só camponeses", zombando deles. Então o professor disse: "Controlem-se, rapazes, porque alguns colegas de vocês vivem nesta região".

Todo mundo começou a se olhar e apontaram para um colega camponês. Ele respondeu: "Não sou eu, é o Andrés, porque ele é conhecido por aqui".

Eu apenas disse: "Qual é o problema?", e seguimos caminhando até chegarmos à minha casa, que era muito, muito simples, pré-fabricada. Mas ao lado havia uma casa de campo, uma fazenda, e alguém disse que eu devia morar naquela propriedade. Eu simplesmente sorri, não disse nada, mas mantive essa versão pela minha atitude.

Algum tempo depois, tivemos que correr mais acima na montanha e o professor me disse: "Ruiz, como você mora perto, não venha para a escola, espere por nós lá".

Quando acordei e vi todos os meus colegas parados ali, em frente à minha casa, pensei que descobririam onde eu morava. Então saí pelos fundos e desci até onde eles estavam pelo lado da fazenda.

Foi a primeira vez que menti claramente, conscientemente. Não quis dizer qual era a minha casa para não enfrentar o bullying de ser, talvez, o mais pobre da escola.

Eu sentia vergonha, só queria sair daquela área rapidamente e fiquei inquieto, me senti muito mal, não sabia como lidar com aquela situação. Foi um conflito interno.

BBC Mundo - E foi assim que começou sua estratégia, digamos, de se camuflar para conseguir entrar em outros círculos sociais?

Ruiz - Sim, porque comecei a perceber que basta deixar escapar certas informações. Não há necessidade de mentir descaradamente.

Eu, por exemplo, tive um grande privilégio que permitia isso: apesar da pobreza em que vivia, meu pai, que era caminhoneiro, viajava pelo país e às vezes nos levava com ele.

Íamos em turnos de dois, entre a carga. Ele colocava uma espécie de colchão sobre os sacos de batata para que pudéssemos passear.

Andrés Ruiz Andrés é o mais velho de sete irmãos. Sua mãe o teve quando tinha 15 anos

Então pude ir à praia, tinha fotos no mar, e isso não era comum no meu círculo. Eu era um garoto que às vezes literalmente não tinha o que comer, mas tinha ido a Cartagena nas férias de junho, então falava sobre essa viagem.

Ou, na hora do almoço, eu ia jogar futebol e dizia que não estava com fome. Era assim que administrava a situação, porque nunca quis admitir que não tinha algo ou que me faltava alguma coisa.

BBC Mundo - Você contou publicamente que, quando o produtor sugeriu incluir sua história no documentário, você não queria fazê-lo. O que o fez mudar de ideia?

Ruiz - Quando estávamos editando o documentário e comecei a falar da minha história, uma professora me perguntou qual era minha preocupação em contá-la. Eu disse que não queria me expor à condescendência e que tinha medo de perder o que havia conquistado.

Então ela me falou sobre outra pesquisa da universidade sobre jovens de baixa renda que conseguiram ingressar por meio de um programa subsidiado pelo governo para alunos de destaque do ensino médio.

Ela disse que aqueles jovens tinham histórias parecidas com a minha e que a maioria havia escondido sua origem.

Ela me disse: "Você tem síndrome do impostor. Sua história é maravilhosa, você deveria se orgulhar dela e não se preocupar", e sugeriu que eu conversasse com a pesquisadora do projeto e com os estudantes.

Fizemos uma sessão com eles, em que contaram histórias e, ali, comecei a perceber que eu havia feito certas coisas, assim como eles, sem me dar conta.

Como quando um estudante contou: "Uma vez peguei o ônibus errado porque todos disseram: 'Vamos para a 82. Onde você mora? Vamos juntos?'. E eu disse: 'Sim, também moro por lá'".

Foi então que percebi que eu havia feito exatamente a mesma coisa e me senti ridículo.

Lembro de ter chegado ao lugar e dito: "Eu moro mais ali em cima, tchau", para depois ter que voltar.

Quando o estudante contou isso, achei graça. Consegui encontrar humor na situação e começar a me curar. O mais curioso é que depois contei a história em um evento de cinema para o qual fui convidado, e outro participante, um crítico de cinema, disse: "Eu fiz exatamente a mesma coisa".

Entendi que não era apenas um problema meu, mas um problema da sociedade, e que por isso era valioso incluí-lo no filme

Joana Toro - Universidad de los Andes Angy e Daniela são duas primas que pertencem a uma família rural. O documentário as acompanha até a idade adulta, quando suas vidas tomam rumos muito diferentes.

Cortesía Universidad de los Andes Daniela sonhava em ser jogadora de futebol. Tornou-se mãe muito jovem e, por isso, teve que começar a trabalhar em vez de estudar.

BBC Mundo - Vamos falar sobre o que você viu nesses anos de gravação sobre a situação dos camponeses na Colômbia...

Ruiz - Isso é algo que sempre me chocou. Para mim, se você está no campo, cercado de tanta prosperidade, de tantos alimentos, que são justamente o que se necessita, não deveria ser pobre.

Sempre me perguntei isso e era algo que me machucava por dentro.

O documentário mostra, por exemplo, em Montería, na região do Sinú, e em Simijaca, que, quando se chega lá, vê-se plantações de milho, gado, uma enorme prosperidade da natureza e, de repente, uma casa extremamente pobre ao lado.

A pessoa se pergunta o que está acontecendo. Acho que, na Colômbia, mantemos os camponeses muito isolados e explorados.

Os salários não fazem sentido. Como alguém pode receber 400 mil pesos por mês (R$ 680), que foi o valor mencionado pelas mulheres que entrevistamos?

E isso, claro, tem relação com a educação, que é essencial nas áreas rurais e que acredito poder mudar o mundo.

Por isso, no final do documentário, incluímos uma história que mostra como um camponês recebeu capacitação e depois gerou prosperidade em sua região. Acho que isso deveria acontecer com mais frequência.

Cortesía Universidad de los Andes Milderd e seu filho Donny sobreviveram a um trágico deslizamento de terra que destruiu a cidade onde viviam em 2010. O documentário acompanha a família em seu processo de deslocamento e busca por novas oportunidades.

BBC Mundo - E, depois de acompanhar essas famílias por tanto tempo, qual foi sua principal descoberta ou aprendizado?

Ruiz -A maneira como funcionam as armadilhas da pobreza, algo que os pesquisadores já sabiam.

Eu entendia a teoria da qual eles falavam, mas quando você começa a ver isso na vida real, e não apenas por escrito, tudo muda. Ver as pessoas caírem nas mesmas armadilhas é brutal.

Sabemos, em teoria, que a educação é essencial, mas depois vemos o impacto disso na vida de quem realmente tem acesso a ela.

Ou entendemos que a gravidez na adolescência é algo complexo, mas quando começamos a ver que as meninas que estamos acompanhando vão engravidando uma a uma e como isso passa a definir suas vidas, é algo terrível, muito doloroso.

Foi um processo muito revelador. Permitiu-me compreender que existem estruturas muito grandes, para além das decisões pessoais, que acabam sendo determinantes na tentativa de sair da pobreza.

O Estado, a cultura e a família podem perpetuar a desigualdade.

Além disso, entender que eu próprio havia enfrentado várias armadilhas me ajudou a sentir orgulho de mim e especialmente do meu pai.

Essa foi uma descoberta impressionante porque percebi que meu pai tinha praticamente todas as armadilhas: foi abandonado pela mãe, algo que não é comum; o pai dele morreu; não teve acesso à educação; teve sete filhos com uma mãe adolescente, porque minha mãe me teve aos 15 anos.

Então ver como as armadilhas atuam nas famílias e depois associar isso à sua própria história é como uma terapia de choque.

Andrés Felipe Valenzuela - Universidad de los Andes A Colômbia é um dos países mais desiguais do mundo, segundo o índice de Gini elaborado pelo Banco Mundial.

BBC Mundo - O que permitiu que você saísse dessa situação e que hoje seja um caso, como diz a pesquisa, de mobilidade social?

Ruiz - Certa vez, conversando com um pesquisador, eu disse que não entendia completamente por que, na minha família, eu tinha sido quem chegou mais longe.

Ele me perguntou sobre minha irmã, a que vem logo depois de mim. Contei a história dela e ele me disse: "Você apenas trocou de casaco, mudou o sotaque e se camuflou. Mas há pessoas que, mesmo fazendo isso, continuam sendo deixadas para trás".

Então me lembrei de que minha mãe me chamava de "olhos claros" e dizia que minha irmã teria mais dificuldades por ser mulher e negra. Sempre a chamou de "minha negrinha". Minha própria mãe tinha clareza dessas desigualdades.

Eu, por acaso da vida, escapei de duas armadilhas: a raça e o gênero.

A outra armadilha da qual escapei foi não ter tido uma família disfuncional em termos de ruptura ou abandono, apesar de sermos muitos.

Meus pais continuam juntos até hoje e sempre assumiram suas responsabilidades conosco da melhor forma que puderam. Além disso, queriam que os filhos estudassem, e isso também fez diferença.

BBC Mundo - Por fim, vocês esperavam o sucesso de bilheteria do documentário? A que se deve o fato de ele também ter sido o filme escolhido pelo público no Prêmio Macondo?

Ruiz -Achávamos que poderíamos nos conectar com o público, mas nossos cálculos ficaram muito distantes da realidade.

As exibidoras disseram que era um filme que teria no máximo 1.500 espectadores. Nós definimos como meta levar o dobro disso, mas no final chegamos a 25 mil, então foi uma surpresa total.

E os prêmios também foram uma surpresa, porque competimos com filmes de ficção, sendo um documentário sobre desigualdade e pobreza.

O interessante foi ver como o filme se conectou com o público. As pessoas começaram a publicar nas redes sociais, expressando apoio, porque sentiam que sua própria história estava sendo contada.

Acho que isso gerou um movimento. Eu me surpreendia ao ver as pessoas convidando outras a votar no documentário.