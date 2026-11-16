Clientes relatam problemas no acesso aos serviços de grandes bancos dos EUA: o que se sabe - (crédito: BBC Geral)

Clientes do Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo e de outras grandes instituições financeiras dos Estados Unidos relataram nesta segunda-feira (16/11) dificuldades para acessar alguns serviços.

Cerca de 4,5 mil pessoas registraram problemas nos serviços de internet banking do Chase, segundo o site Downdetector, que monitora interrupções com base em relatos de usuários.

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Em declaração à BBC, um porta-voz do Chase Bank, subsidiária do JPMorgan Chase, descreveu a interrupção dos serviços como um "problema técnico".

"Algumas transações estão demorando mais do que o habitual para serem concluídas, mas os clientes continuam tendo acesso às suas contas e aos seus recursos", afirmou.

"Estamos trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível."

Alguns clientes do banco Chase relataram que receberam mensagens de erro ao acessar suas contas pelo aplicativo.

"Alguns serviços não estão disponíveis. Estamos trabalhando neles. Tente novamente mais tarde", dizia a mensagem.

A plataforma de pagamentos digitais Zelle, que realiza transações instantâneas — e é frequentemente comparada ao Pix brasileiro — também parece ter sido afetada.

Alguns usuários receberam mensagem dizendo que o Zelle não está funcionando no momento, mas que o pagamento será enviado assim que o serviço for restabelecido.

No entanto, um porta-voz informou à BBC que o serviço estava "funcionando como deveria".

"Os consumidores utilizam o Zelle por meio de bancos e cooperativas de crédito participantes, que gerenciam suas contas e mantêm seus recursos", afirmam.

"Os consumidores não possuem uma conta separada no Zelle, e o Zelle não retém recursos dos consumidores."

O porta-voz acrescentou que se trata de um problema nas instituições financeiras que pode estar "afetando serviços mais amplos, incluindo pagamentos via Zelle".

Já um porta-voz do US Bank informou à CBS — parceira da BBC nos EUA — por meio de um comunicado que seus sistemas não foram diretamente afetados pela interrupção cibernética.

Mas ele afirmou que clientes que tentarem enviar ou receber pagamentos via Zelle com outra instituição financeira "poderão enfrentar atrasos nas transações".

Esta reportagem está em atualização.